Amazon'un Prime üyelerin Haziran 2022'de ücretsiz vereceği oyunlar belli oldu

Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesi hemen hemen her ay olduğu gibi geniş.
Haziran 2022'de de Amazon kaliteli oyunlar vermeye devam ediyor. Bu ay özellikle Far Cry 4 ve WRC 8 FIA World Rally Championship'in dikkat çektiğini söylemek gerek. Oyunlar Haziran ayı ile birlikte erişime açılacak. Oyunların Steam sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Oyunların erişime açılacağı sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz. Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Amazon Prime Gaming Haziran 2022
- Far Cry 4
- Escape from Monkey Island
- Astrologaster
- Across the Grooves
- Calico
- WRC 8 FIA World Rally Championship
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.