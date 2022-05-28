Amazon'un Prime üyelerin Haziran 2022'de ücretsiz vereceği oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör

Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesi hemen hemen her ay olduğu gibi geniş.

Epic Games'in yeni gizemli ücretsiz oyunu belli oldu 1 gün önce eklendi

Haziran 2022'de de Amazon kaliteli oyunlar vermeye devam ediyor. Bu ay özellikle Far Cry 4 ve WRC 8 FIA World Rally Championship'in dikkat çektiğini söylemek gerek. Oyunlar Haziran ayı ile birlikte erişime açılacak. Oyunların Steam sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Oyunların erişime açılacağı sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz. Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Haziran 2022

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Amazon Prime Gaming'in Haziran 2022 ücretsiz oyunları