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    Amazon'un Prime üyelerin Haziran 2022'de ücretsiz vereceği oyunlar belli oldu

    Amazon Prime üyelerinin ücretsiz bir şekilde erişebildiği Prime Gaming oyunları bölümünde Haziran 2022'de 6 oyun var ve oyuncuları sevindirecek yapımlar bulunuyor.
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    Amazon Prime Gaming'in Haziran 2022 ücretsiz oyunları
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    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesi hemen hemen her ay olduğu gibi geniş.

    Haziran 2022'de de Amazon kaliteli oyunlar vermeye devam ediyor. Bu ay özellikle Far Cry 4 ve WRC 8 FIA World Rally Championship'in dikkat çektiğini söylemek gerek. Oyunlar Haziran ayı ile birlikte erişime açılacak. Oyunların Steam sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Oyunların erişime açılacağı sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz. Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Amazon Prime Gaming Haziran 2022

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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