GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (4 Ekim)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Train Sim World 6, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, Car Dealer Simulator, Nightingale (Epic Games Ücretsiz), Ready or Not ve STALCRAFT: X dahil 6 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Train Sim World 6 (Steam)
- Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (Steam)
- Car Dealer Simulator (Steam)
- Nightingale (Epic Games Store)
- Ready or Not (Epic Games Store)
- STALCRAFT: X (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 270 TL, 3 aylık 1.110 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 3 aylık 2.220 TL, 6 aylık 2.640 TL ve 12 ay 7.440 TL
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...