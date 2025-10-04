Giriş
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (4 Ekim)

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı. Bulut tabanlı oyun hizmetine bu hafta Car Dealer Simulator dahil 6 yeni oyun ekleniyor. İşte detaylar..     

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (4 Ekim) Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Train Sim World 6 ve Car Dealer Simulator dahil 6 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Train Sim World 6, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, Car Dealer Simulator, Nightingale (Epic Games Ücretsiz), Ready or Not ve STALCRAFT: X dahil 6 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 270 TL, 3 aylık 1.110 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 3 aylık 2.220 TL, 6 aylık 2.640 TL ve 12 ay 7.440 TL

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 15 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 17 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

