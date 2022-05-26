Epic Games'in yeni gizemli ücretsiz oyunu belli oldu: BioShock: The Collection ücretsiz

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.
BioShock: The Collection Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye BioShock: The Collection. Oyunun değeri Epic Games'te 99 TL. Hediyeyi 2 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye isene yazık ki açıklanmadı ancak gizemli hediye yazdığı zaman genelde güzel bir hediye veriliyor son iki haftadır olduğu gibi. Onu da 2 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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