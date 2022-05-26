Epic Games'in yeni gizemli ücretsiz oyunu belli oldu: BioShock: The Collection ücretsiz

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.

Sony PlayStation'la ilgili bilgiler ve istatistikler paylaştı 6 sa. önce eklendi

BioShock: The Collection Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye BioShock: The Collection. Oyunun değeri Epic Games'te 99 TL. Hediyeyi 2 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

BioShock: The Collection

Epic Games'in haftaya vereceği hediye isene yazık ki açıklanmadı ancak gizemli hediye yazdığı zaman genelde güzel bir hediye veriliyor son iki haftadır olduğu gibi. Onu da 2 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'in yeni gizemli ücretsiz oyunu belli oldu