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    Amazon Prime Video'ya Mart 2022'de eklenecek yapımlar belli oldu

    Amazon'un video akış platformu olan Amazon Prime Video'ya Mart 2022 içerisinde eklenecek olan yapımlar belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.            
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    Amazon Prime üyeliğine dahil olan Prime Video servisinin yeni içerikleri belli oldu. Mart ayında servise eklenecek olan içerikler geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Eklenen içeriklerin detaylarını ve tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz. Eklenen tüm yapımlar ülkemizde yalnızca Amazon Prime Video'da erişilebilir olacak. Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Video Mart 2022 Listesi

    Star Trek: Picard’s Destiny – 4 Mart

    Amazon Prime Video Mart 2022 takvimi belli oldu
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    Jean-Luc Picard’ın hayatının sonraki evresinde yaşadıklarını ekranlara taşıyan, “Star Trek: The Next Generation (1987)” ve “Star Trek: Nemesis'in (2002)”in devam serisi niteliğinde olan “Star Trek: Picard”ın ikinci sezonu 4 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye’de izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Patrick Stewart, Alison Pill, Jeri Ryan’ın yer aldığı yapımın ikinci sezonunda efsanevi Jean-Luc Picard ve ekibi cesur ve heyecan verici yeni bir yolculuğa çıkıyor: Geçmişe. Picard, galaksinin geleceğini kurtarmak için zamana karşı umutsuz bir yarışta 21. yüzyıl dünyasının tehlikeleriyle karşı karşı kalırken, hem eski hem de yeni arkadaşlarını bir araya getirip, en büyük düşmanlarından biriyle nihai bir yüzleşme yaşamak zorunda.

    The Boys Presents: Diabolical – 4 Mart

    “The Boys” evreninde geçen sekiz bölümlük animasyon antoloji dizisi “The Boys Presents: Diabolical”, 4 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. Seslendirme kadrosunda Kimberly Brooks, Nicole Byer, Frances Conroy, Asjha Cooper, Chris Diamantopolous, John DiMaggio ve daha birçok ismin yer aldığı animasyon, 12 ila 14 dakika süren ve her biri kendi animasyon stiline sahip eğlenceli bölümleriyle “The Boys” evreninden görülmemiş hikâyeleri ekranlara taşıyor.

    Upload 2. Sezon – 11 Mart

    Amazon Prime Video Mart 2022 takvimi belli oldu
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    Emmy ödüllü yazar Greg Daniels’in imzasını taşıyan, teknolojik olarak gelişmiş ve insanların bilinçlerini sanal bir ölüm sonrası hayata aktarabildikleri bir gelecekte geçen “Upload”un merakla beklenen ikinci sezonu 11 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye’de izleyicilerle buluşuyor. Dizinin ikinci sezonunda Nathan, sonraki hayatında bir yol ayrımında. Kız arkadaşı Ingrid, ilişkilerini güçlendirmeyi umarak beklenmedik bir şekilde Lakeview’a geliyor ancak Nathan’ın kalbi hâlâ gizlice müşteri hizmetleri meleği Nora’yı özlemeye devam ediyor. Ancak bilmediği bir şey var: Bu sırada Nora, sistem dışına çıkmış ve teknoloji karşıtı isyancı grup “The Ludds”a katılmış durumda.

    Deep Water – 18 Mart

    Amazon Prime Video Mart 2022 takvimi belli oldu
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    Başrollerini Ben Afffleck ve Ana de Armas’ın paylaştığı psikolojik gerilim filmi “Deep Water”, 18 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. Patricia Highsmith’in aynı ismi taşıtan romanından uyarlanan filmde, evlilikleri kırgınlık, kıskançlık ve güvensizliğin ağırlığı altında çökmekte olan Vic ve Melinda Van Allen isimli varlıklı bir New Orleans çifti konu ediniliyor. Karşılıklı kışkırtmaları ve akıl oyunları artarken, Melinda'nın evlilik dışı birliktelikleri de yavaş yavaş kaybolmaya başlayınca çift için işler hızla ölümcül bir kedi-fare oyununa dönüşüyor. Film, bir insanın ne kadar ileri gidebileceğini ortaya koyuyor.

    Master – 18 Mart

    Amazon Prime Video Mart 2022 takvimi belli oldu

    Mariama Diallo’nun yazıp yönettiği, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi “Master”, 18 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye’de ekranlara geliyor. Regina Hall, Zoe Renee ve Talia Ryder’ın başrollerini paylaştığı film, mesafeli elitizmin daha uğursuz bir şeyi gizlediği prestijli bir New England üniversitesinde kendilerine yer edinmeyen çalışan üç kadın etrafında şekilleniyor. Yakın zaman önce yurtta “akıl hocalığı” görevine terfi eden Profesör Gail Bishop, çok geçmeden kendisini hikâyelerle örülü Ancaster College'ın soruşturmaları ve bir birinci sınıf öğrencisi olan Jasmine Moore’un sıkıntılarının içinde buluyor. Jasmine’e perili olduğu söylenen bir yurt odasının tahsis edilmesiyle daha da karmaşık bir hal alan olaylar, sonunda Gail’in yurdun perili olup olmadığını değil, buraya kimin musallat olduğunu araştırmasını gerektiriyor.  

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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