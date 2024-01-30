Amazon Prime Video reklamlı oldu: İşte yeni fiyatı

Prime Video'da reklamsız abonelik ne kadar?
Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında Amazon, Prime Video servisi özelinde reklam göstermeyi planladığını duyurmuş ve değişikliğin 29 Ocak'ta aktif hale geleceği belirmişti. Yeni abonelik planı ise geçtiğimiz saatlerde ABD özelinde kullanıma sunuldu. Bugünden itibaren reklamsız bir deneyim için Amazon Prime Video abonelerinin ayda 3 dolarlık ekstra bir ücret ödemesi gerekecek.
Kaçıranlar için ülkemiz de dahil Amazon Prime aboneliği yoluyla Prime Video hizmetine ulaşılabiliyor. Bu aboneliğin ABD'deki fiyatı ise 14,99 dolar. Ayrıca kullanıcılar aylık 8,99 dolar ödeyerek Prime Video aboneliği de satın alabiliyor. Bu süreçte ise, tüm Amazon Prime aboneleri reklamlı Prime Video abonesi hâline gelecek.
- Prime Video Reklamlı: 14,99 dolar
- Prime Video Reklamsız: 17,98 dolar
Reklamlı Prime Video aboneliğinin Türkiye'de sunulup sunulmayacağı henüz açıklanmış değil. Ancak Prime aboneliğinin ülkemizde 39 TL (1,50 dolar) karşılığında sunulduğunu düşünürsek, pek de mümkün görünmüyor. Niketim Netlix'in reklamlı abonelik planı da daha önce ülkemizi pas geçmişti. Dolayısıyla benzer bir karara imza atılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.