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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Video reklamlı oldu: İşte yeni fiyatı

    Amazon'un Prime Video servisinde reklamlı abonelik dönemi başladı. Reklamları kaldırmak için aboneliğe ek olarak ayda 3 dolar ödemeniz gerekecek. İşte detaylar...
    Amazon Prime Video reklamlı oldu! İşte yeni fiyatı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde çok sayıda içerik platformu, hem abone hem de platform gelirlerini artırmak amacıyla yeni abonelik planları sunuyor. Bunlar arasından Amazon Prime Video ise, bir süredir reklamlı abonelik planı ile gündemde. Öyle ki daha önce kullanıcıları bilgilendiren platform, ek ücret ödenmediği sürece reklam göstermeye başlayacağını duyurmuştu. Peki Amazon Prime Video reklamlı abonelik fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar…

    Prime Video'da reklamsız abonelik ne kadar?

    Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında Amazon, Prime Video servisi özelinde reklam göstermeyi planladığını duyurmuş ve değişikliğin 29 Ocak'ta aktif hale geleceği belirmişti. Yeni abonelik planı ise geçtiğimiz saatlerde ABD özelinde kullanıma sunuldu. Bugünden itibaren reklamsız bir deneyim için Amazon Prime Video abonelerinin ayda 3 dolarlık ekstra bir ücret ödemesi gerekecek.

    Kaçıranlar için ülkemiz de dahil Amazon Prime aboneliği yoluyla Prime Video hizmetine ulaşılabiliyor. Bu aboneliğin ABD'deki fiyatı ise 14,99 dolar. Ayrıca kullanıcılar aylık 8,99 dolar ödeyerek Prime Video aboneliği de satın alabiliyor. Bu süreçte ise, tüm Amazon Prime aboneleri reklamlı Prime Video abonesi hâline gelecek. 

    • Prime Video Reklamlı: 14,99 dolar
    • Prime Video Reklamsız: 17,98 dolar

    Reklamlı Prime Video aboneliğinin Türkiye'de sunulup sunulmayacağı henüz açıklanmış değil. Ancak Prime aboneliğinin ülkemizde 39 TL (1,50 dolar) karşılığında sunulduğunu düşünürsek, pek de mümkün görünmüyor. Niketim Netlix'in reklamlı abonelik planı da daha önce ülkemizi pas geçmişti. Dolayısıyla benzer bir karara imza atılabilir. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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