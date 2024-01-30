Tam Boyutta Gör Günümüzde çok sayıda içerik platformu, hem abone hem de platform gelirlerini artırmak amacıyla yeni abonelik planları sunuyor. Bunlar arasından Amazon Prime Video ise, bir süredir reklamlı abonelik planı ile gündemde. Öyle ki daha önce kullanıcıları bilgilendiren platform, ek ücret ödenmediği sürece reklam göstermeye başlayacağını duyurmuştu. Peki Amazon Prime Video reklamlı abonelik fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar…

Prime Video'da reklamsız abonelik ne kadar?

Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında Amazon, Prime Video servisi özelinde reklam göstermeyi planladığını duyurmuş ve değişikliğin 29 Ocak'ta aktif hale geleceği belirmişti. Yeni abonelik planı ise geçtiğimiz saatlerde ABD özelinde kullanıma sunuldu. Bugünden itibaren reklamsız bir deneyim için Amazon Prime Video abonelerinin ayda 3 dolarlık ekstra bir ücret ödemesi gerekecek.

Kaçıranlar için ülkemiz de dahil Amazon Prime aboneliği yoluyla Prime Video hizmetine ulaşılabiliyor. Bu aboneliğin ABD'deki fiyatı ise 14,99 dolar. Ayrıca kullanıcılar aylık 8,99 dolar ödeyerek Prime Video aboneliği de satın alabiliyor. Bu süreçte ise, tüm Amazon Prime aboneleri reklamlı Prime Video abonesi hâline gelecek.

Prime Video Reklamlı: 14,99 dolar

14,99 dolar Prime Video Reklamsız: 17,98 dolar

Reklamlı Prime Video aboneliğinin Türkiye'de sunulup sunulmayacağı henüz açıklanmış değil. Ancak Prime aboneliğinin ülkemizde 39 TL (1,50 dolar) karşılığında sunulduğunu düşünürsek, pek de mümkün görünmüyor. Niketim Netlix'in reklamlı abonelik planı da daha önce ülkemizi pas geçmişti. Dolayısıyla benzer bir karara imza atılabilir.

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Amazon Prime Video reklamlı oldu! İşte yeni fiyatı