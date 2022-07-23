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    DC filmleri Black Adam ve Shazam 2'den yeni fragman paylaşıldı

    San Diego Comic Con esnasında DC'nin yeni filmleri olan Black Adam ve Shazam 2: Fury of The Gods filmlerinden yeni fragman paylaşıldı.                             
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    Black Adam ve Shazam 2'den yeni fragman paylaşıldı
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    DC sinematik evreni her ne kadar şu anda karmaşık ve çok kaliteli olmayan yapımlara sahiplik yapsa da yeni filmler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Black Adam ve Shazam 2'den yeni fragman paylaşıldı.

    Black Adam Fragmanı

    DC'nin yeni filmi Black Adam, 19 Ekim 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Dwayne Johnson (Black Adam), Sarah Shahi, Aldis Hodge (Hawkman) ve Noah Centineo (Atom Smasher), James Cusati-Moyer, Sarah Shahi (Isis) ve Pierce Brosnan (Dr. Fate) bulunuyor.

    Shazam 2 Fragmanı

    Filmin yönetmenliğini David F. Sandberg, senaristliğini ise Henry Gayden üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Zachary Levi, Adam Brody, Lucy Liu, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman, Marta Milans, Asher Angel, Rachel Zegler ve Helen Mirren gibi isimler bulunuyor. Filmin 21 Aralık 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

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