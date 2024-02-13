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    Amazon Prime Video yurt dışında yeni sınırlama: Dolby Atmos ve Vision için ekstra ücret!

    Amazon Prime Video'da film ve dizileri daha kaliteli izlemek için ekstra ücret ödemeniz gerekecek. Dolby Atmos ve Vision, yalnızca reklamsız pakette olacak.     
    amazon prime video dolby atmos & vision ekstra ücret Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video’da reklamlı aboneliği tercih edenler için kötü haber; Film ve dizileri Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izlemek için aylık 2.99 dolar ekstra ödeyerek reklamsız aboneliğe geçmeniz gerekecek.

    Amazon, Dolby Vision ve Atmos’u ücretsiz paketten çıkararak ayda 3 dolar karşılığında reklamsız premium abonelik seçeneğini tercih edenlere özel hale getirdi. Örneğin; daha önce Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle tüm Prime abonelerine açıkken, artık yalnızca reklamsız hesabı olanlar dizileri HDR10 ve Dolby Digital 5.1 formatında izleyebilecek. Amazon’un neredeyse tüm içeriklerinde desteklediği Dolby Vision’a lisanssız alternatif olan HDR10+, kalmaya devam edecek.

    Amazon'un bu değişikliği neden yaptığı henüz belli değil ancak bazı kişiler Dolby’nin lisans ücretlerinin bunda rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Bu arada Prime video reklamlı 15 dolar, reklamsız 18 dolar olarak ücretlendiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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