Amazon Prime Video yurt dışında yeni sınırlama: Dolby Atmos ve Vision için ekstra ücret!

Amazon, Dolby Vision ve Atmos’u ücretsiz paketten çıkararak ayda 3 dolar karşılığında reklamsız premium abonelik seçeneğini tercih edenlere özel hale getirdi. Örneğin; daha önce Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle tüm Prime abonelerine açıkken, artık yalnızca reklamsız hesabı olanlar dizileri HDR10 ve Dolby Digital 5.1 formatında izleyebilecek. Amazon’un neredeyse tüm içeriklerinde desteklediği Dolby Vision’a lisanssız alternatif olan HDR10+, kalmaya devam edecek.
Amazon'un bu değişikliği neden yaptığı henüz belli değil ancak bazı kişiler Dolby’nin lisans ücretlerinin bunda rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Bu arada Prime video reklamlı 15 dolar, reklamsız 18 dolar olarak ücretlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.