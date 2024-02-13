Amazon Prime Video yurt dışında yeni sınırlama: Dolby Atmos ve Vision için ekstra ücret!

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video’da reklamlı aboneliği tercih edenler için kötü haber; Film ve dizileri Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izlemek için aylık 2.99 dolar ekstra ödeyerek reklamsız aboneliğe geçmeniz gerekecek.

Amazon Prime Video reklamlı oldu! İşte yeni fiyatı 1 hf. önce eklendi

Amazon, Dolby Vision ve Atmos’u ücretsiz paketten çıkararak ayda 3 dolar karşılığında reklamsız premium abonelik seçeneğini tercih edenlere özel hale getirdi. Örneğin; daha önce Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle tüm Prime abonelerine açıkken, artık yalnızca reklamsız hesabı olanlar dizileri HDR10 ve Dolby Digital 5.1 formatında izleyebilecek. Amazon’un neredeyse tüm içeriklerinde desteklediği Dolby Vision’a lisanssız alternatif olan HDR10+, kalmaya devam edecek.

Amazon'un bu değişikliği neden yaptığı henüz belli değil ancak bazı kişiler Dolby’nin lisans ücretlerinin bunda rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Bu arada Prime video reklamlı 15 dolar, reklamsız 18 dolar olarak ücretlendiriliyor.

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Amazon Prime Video, Dolby Atmos için ekstra ücret isteyecek