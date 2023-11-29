Amazon yapay zeka odaklı işlemcilerini duyurdu: Graviton4 ve Trainium2

Amazon yapay zeka için kendi işlemcilerini geliştirdi
AWS, model eğitimi ve eğitilmiş modellerin çalıştırılması için tasarlanan en yeni nesil yapay zeka çiplerini tanıttı. Model eğitimi için tasarlandığı adından da anlaşılan Trainium2, öncülüne kıyasla 4 kata kadar daha iyi performans ve 2 kat enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor. Amazon bu çiplerin, enerji kullanımındaki azalma nedeniyle programcıların modelleri daha hızlı ve daha düşük maliyetle eğitmelerine olanak sağlayacağını vaat ediyor. Microsoft’un OpenAI desteğine benzer şekilde Amazon destekli Anthropic, Trainium2 çiplerini kullanarak modeller oluşturmayı planladığını duyurdu.
Amazon, şirket için çiplerini geliştirse de Nvidia gibi üçüncü taraf sağlayıcılarla olan bağını da koparmıyor, aksine güçlendiriyor. Amazon, kurumsal müşterilere Nvidia’nın yeni H200 AI GPU'larına bulut erişimi sunacağını söylüyor. Ayrıca Nvidia’nın araştırma ve geliştirme ekibi için özel olarak 16.000'den fazla Nvidia GH200 Grace Hopper Superchips çalıştıracak. Benzer bir hamle Azure Maia 100 ve Cobalt 100’ü tanıtan Microsoft’tan da gelmişti.Kaynakça https://www.engadget.com/amazon-says-its-next-gen-chips-are-four-times-faster-for-ai-training-200028416.html https://press.aboutamazon.com/2023/11/aws-unveils-next-generation-aws-designed-chips Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.