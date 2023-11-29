Amazon yapay zeka odaklı işlemcilerini duyurdu: Graviton4 ve Trainium2

Tam Boyutta Gör Amazon Web Services (AWS), Las Vegas merkezli re:Invent konferansı kapsamında yılın trendi olan yapay zeka odaklı yeni teknolojilerini duyurdu. Firma, hem kendi tasarımı olan yapay zeka işlemcilerini hem de yeni bir yapay zeka sohbet robotunu duyurdu. Bu haberler bir bütün olarak ele alındığında, şirketin yapay zeka platformlarına yönelik uzun vadeli hedefleri hakkında bize bir fikir veriyor.

Amazon yapay zeka için kendi işlemcilerini geliştirdi

AWS, model eğitimi ve eğitilmiş modellerin çalıştırılması için tasarlanan en yeni nesil yapay zeka çiplerini tanıttı. Model eğitimi için tasarlandığı adından da anlaşılan Trainium2, öncülüne kıyasla 4 kata kadar daha iyi performans ve 2 kat enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor. Amazon bu çiplerin, enerji kullanımındaki azalma nedeniyle programcıların modelleri daha hızlı ve daha düşük maliyetle eğitmelerine olanak sağlayacağını vaat ediyor. Microsoft’un OpenAI desteğine benzer şekilde Amazon destekli Anthropic, Trainium2 çiplerini kullanarak modeller oluşturmayı planladığını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Amazon ayrıca Graviton4 işlemcisini de tanıttı. Genel kullanıma yönelik olan Graviton4, Arm mimarisine dayalıyken Intel ya da AMD çiplerine göre daha az enerji tüketiyor. Amazon, bir Graviton4 işlemciye yerleştirilmiş eğitimli bir yapay zeka modeli kullanıldığında genel performansta yüzde 30'luk bir artış vaat ediyor. Sonuç olarak Graviton4, AWS müşterilerinin daha büyük miktarlarda veri işlemesine, iş yüklerini ölçeklendirmesine, sonuç alma sürelerini iyileştirmesine ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyacak.

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Amazon, şirket için çiplerini geliştirse de Nvidia gibi üçüncü taraf sağlayıcılarla olan bağını da koparmıyor, aksine güçlendiriyor. Amazon, kurumsal müşterilere Nvidia’nın yeni H200 AI GPU'larına bulut erişimi sunacağını söylüyor. Ayrıca Nvidia’nın araştırma ve geliştirme ekibi için özel olarak 16.000'den fazla Nvidia GH200 Grace Hopper Superchips çalıştıracak. Benzer bir hamle Azure Maia 100 ve Cobalt 100’ü tanıtan Microsoft’tan da gelmişti.

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Amazon yapay zeka işlemcilerini duyurdu: Graviton4 ve Trainium2