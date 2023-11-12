Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları yarın başlıyor!

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr'nin en büyük indirim dönemlerinden biri olan Gülümseten Kasım Fırsatları 13 Kasım saat 12.00'de başlayacak ve 30 Kasım'da sona erecek. Müşteriler, oldukça uygun fiyatlara alışveriş yapma fırsatı elde edecek.

Elektronikten giyime, cep telefonlarından süper markete, kitaptan kişisel bakım ürünlerine kadar tüm kategorilerde büyük indirimler olacak. Çok sayıda üründe yılın en büyük fırsatlarını göreceğiz.

Her Gün Üç Defa Yenilenen Flaş Fırsatlar

13 Kasım saat 12.00 itibarıyla kampanyalı ürünlerin fiyatı düşecek. Buna ek olarak her gün saat 09.00’da, 14.00’de ve 19.00’da belirli ürünlerde kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş indirimli ürünler günde üç defa yenilenecek. Kampanyanın ilk gününde iPhone 11, AirPods Pro, Acer gaming monitör, Samsung 65 inç CU8000 Crystal UHD TV, Cosori Airfryer, Philips Power Pro City süpürge, Adidas ayakkabı ve U.S. Polo gömleklerde kısa süreli büyük indirimler olacak.

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Prime Üyelerine Özel Ayrıcalıklar

Amazon Prime üyeleri, ayda 39 TL'ye hem alışveriş hem de eğlence için çeşitli faydalardan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden hemen üye olup “Gülümseten Kasım” etkinliğinde Prime ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak Prime üyesi olabilirsiniz.

Hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Alışveriş ayrıcalıkları: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile satın aldıkları aynı ya da farklı 10 ürün ve üzerine sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile satın aldıkları aynı ya da farklı 10 ürün ve üzerine sepette yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Amazon Kasım Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerin fiyatı X tarihine kadar düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak X tarihinde müşterilerin Amazon hesabına tanımlanıyor.

Amazon Kasım Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerin fiyatı X tarihine kadar düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak X tarihinde müşterilerin Amazon hesabına tanımlanıyor. Prime Video: Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri piyasanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Kasım indirimlerinde gerçek indirime giren ürünlerden anında haberdar olmak ve fırsatları tükenmeden yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalımızı ve Sıcak Fırsatlar forumunda Amazon indirimleri Ana Konu'yu takip edebilirsiniz.

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