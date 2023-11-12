Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları yarın başlıyor!

    Amazon'un Kasım indirimleri 13 Kasım saat 12.00'de başlayacak. Amazon indirimlerinde neler var? Prime üyelerini hangi avantajlar bekliyor?                           
    Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları yarın başlıyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr'nin en büyük indirim dönemlerinden biri olan Gülümseten Kasım Fırsatları 13 Kasım saat 12.00'de başlayacak ve 30 Kasım'da sona erecek. Müşteriler, oldukça uygun fiyatlara alışveriş yapma fırsatı elde edecek.

    Elektronikten giyime, cep telefonlarından süper markete, kitaptan kişisel bakım ürünlerine kadar tüm kategorilerde büyük indirimler olacak. Çok sayıda üründe yılın en büyük fırsatlarını göreceğiz.

    Her Gün Üç Defa Yenilenen Flaş Fırsatlar

    13 Kasım saat 12.00 itibarıyla kampanyalı ürünlerin fiyatı düşecek. Buna ek olarak her gün saat 09.00’da, 14.00’de ve 19.00’da belirli ürünlerde kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş indirimli ürünler günde üç defa yenilenecek. Kampanyanın ilk gününde iPhone 11, AirPods Pro, Acer gaming monitör, Samsung 65 inç CU8000 Crystal UHD TV,  Cosori Airfryer, Philips Power Pro City süpürge, Adidas ayakkabı ve U.S. Polo gömleklerde kısa süreli büyük indirimler olacak.

    Prime Üyelerine Özel Ayrıcalıklar

    Amazon Prime üyeleri, ayda 39 TL'ye hem alışveriş hem de eğlence için çeşitli faydalardan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden hemen üye olup “Gülümseten Kasım” etkinliğinde Prime ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak Prime üyesi olabilirsiniz.

    • Hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.
    • Alışveriş ayrıcalıkları: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile satın aldıkları aynı ya da farklı 10 ürün ve üzerine sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.  
    • Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Amazon Kasım Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerin fiyatı X tarihine kadar düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak X tarihinde müşterilerin Amazon hesabına tanımlanıyor.
    • Prime Video: Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.
    • Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri piyasanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

    Kasım indirimlerinde gerçek indirime giren ürünlerden anında haberdar olmak ve fırsatları tükenmeden yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalımızı ve Sıcak Fırsatlar forumunda Amazon indirimleri Ana Konu'yu takip edebilirsiniz.

    DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp Kanalı

    Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [ANA KONU]

    Amazon Türkiye 🛍️ Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    philips marathon led ışık yanmıyor patlak egzoz çekişi etkiler mi omegle cihazlarınıza erişimi engellediniz pasta cila çizik giderir mi sanayi sözleri komik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız