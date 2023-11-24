Amazon'da Prime Gecesi'ne özel yarım saatte bir yenilenen flaş fırsatlar bugün başlıyor

Amazon.com.tr'de bugün saat 18.00 ile 04.00 arasında her yarım saatte bir yenilenen flaş fırsatlar sunulacak. iPhone, Galaxy S21 FE, Philips kahve makinesi gibi ürünlerde büyük indirimler olacak.