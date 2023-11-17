Kısa süreliğine geçerli flaş fırsatlar: Apple Watch Ultra, Huawei Watch GT3 Pro, Ryzen 5 işlemci ve dahası

Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.
Kısa Süreliğine Flaş Fırsatlar
- Apple Watch Ultra [GPS + Cellular 49 mm] Yıldız Işığı Alpine Loop
- Apple Watch Ultra [GPS + Cellular 49 mm] Siyah/Gri Trail Loop
- Apple Watch Ultra [GPS + Cellular 49 mm] Mavi/Gri Trail Loop
- Dell G15 5530 Notebook i5-13450HX 32GB 512GB SSD 6GB RTX3050
- AMD Ryzen 5 5600X İşlemci
- Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 64 GB)
- HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm
- Xiaomi Mi Robot Süpürge Mop 2 Ultra
- Karaca Vantuz High Force F2 Elektrikli Süpürge
- Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 L
- Levi's 724 High Rise Straight Kadın Pantolon
- Under Armour Dynamic Select Kadın Cross Antrenman Ayakkabı
- Under Armour Charged Revitalize Kadın Spor Ayakkabı
- Puma X-Ray 2 Square Unisex Yetişkin Ayakkabı
- Puma Smash 3.0 Logoobbession Unisex Spor Ayakkabı
- adidas HOOPS 3.0 Erkek Ayakkabı
- dockers Crewneck Sweatshirt Erkek
- Calvin Klein Ck Must Small Shoulder Bag Çanta Kadın
- CAMBRIDGE POLO CLUB Abs Tokyo 3'lü Bavul Seti
- Puma Individualrise (44L) Unisex Spor Çantası
- United Colors of Benetton Unisex 14BNT2200 Valiz
- Hisar Orion Çelik Tencere Seti, 8 Parça
- Lava Metal Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere
- Jumbo 6500 Siyah Çaydanlık
- Alo Platinum Ace Etkili Aqua Pudra Toz Çamaşır Deterjanı, 7 kg
- LEGO® Icons Kamyonet 10290 Yetişkinler için Yapım Seti
- LEGO Classic Dünya Turu 11015
- Reflex Puppy Biftekli Yavru Köpek Maması, 15 Kg
- Uni Baby Aile Islak Mendil 12x90 Yaprak
- Artema Minimax S A41984 Lavabo Bataryası
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.