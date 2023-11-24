Amazon'un Prime indirim gecesi devam ediyor: Yeni fırsatlar eklendi!

Amazon.com.tr'de Prime Gecesi başladı. Bu gece saat 04.00'e kadar her yarım saatte bir yenilenen flaş fırsatlar sunuluyor. İşte saat 21.00'de indirime giren giren ürünler!