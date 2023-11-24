Amazon'un Prime indirim gecesi devam ediyor: Yeni fırsatlar eklendi!

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- Apple iPhone 11 (64 GB) - Siyah: 20.999 TL
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- Samsung LF24T450FQRXUF 24" Monitör 75Hz: 2.799 TL
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- Dune: Atreides Hanedanı: Hanedanlık Üçlemesi Birinci Kitap: 189 TL
- Ruffles Ketçaplı Patates Cipsi, Süper Boy, 107 g x 12 Adet: 229,9 TL
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.