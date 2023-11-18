Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (18 Kasım): Galaxy Tab S7 FE, Adidas ayakkabı, Puma T-shirt ve dahası

Bugün saat 14.00’te başlayan Flaş Fırsatlarda Samsung Galaxy Tab S7 FE, Adidas ayakkabı, Puma T-Shirt fiyatları dikkat çekiyor.
Bugün Saat 14.00’te Başlayan Flaş Fırsatlar
- Samsung Galaxy Tab S7 FE 64 GB
- adidas TERREX EASTRAIL 2 R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı Erkek
- Under Armour Jet'23 Unisex Spor Ayakkabı
- Under Armour Charged Decoy Kadın Spor Ayakkabı
- Puma Serve Pro Lite Unisex Spor Ayakkabı
- Puma Essential Logo Erkek T-shirt
- Puma Ess Fermuarlı Unisex Sweatshirt
- U.S. POLO ASSN. Erkek Forbes-Sk23 Triko Kazak
- Under Armour Performance Polo Gold Erkek T-shirt
- Calvin Klein Monogram Soft Campus Çanta Erkek
- Puma Phase Small Unisex Sırt Çantası
- Puma Catch Unisex Sırt Çantası
- Puma Goal Core Unisex Sırt Çantası
- Lava Metal Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere 24cm
- Black Decker WDC115WA 5.4Wh/3.6V 1.5Ah Li-ion Islak/Kuru Şarjlı Süpürge
- MEGA Barbie Barbie'nin Mega Karavanı
- Neutrogena Hydro Boost Water Jel Yüz Nemlendiricisi
- Demon Slayer komple kutu seti: Birinci sınıf 1-23 hacim içerir
- COOK Kaka Torbası Yedeği 30'lu Rulo 12'li
- Punto Misto A42601 Döner Borulu Lavabo Bataryası Krom
- Jumbo Glory 1700 Ml Karaf
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.