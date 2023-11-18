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    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (18 Kasım): Galaxy Tab S7 FE, Adidas ayakkabı, Puma T-shirt ve dahası

    Kasım indirimleri başladı ancak kampanyaları incelerken gerçek indirimleri kaçırabilirsiniz. Bu içeriğimizde gerçek indirimleri bir araya getirdik.              
    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 18 Kasım Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında her gün saat 09.00, 14.00 ve 19.00’da kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar oluyor. Günde 3 defa yenilenen Flaş Fırsatlar’da avantajlı fiyatlar sunuluyor.

    Bugün saat 14.00’te başlayan Flaş Fırsatlarda Samsung Galaxy Tab S7 FE, Adidas ayakkabı, Puma T-Shirt fiyatları dikkat çekiyor.

    Bugün Saat 14.00’te Başlayan Flaş Fırsatlar

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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