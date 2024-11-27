Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatlarında son günler! Kaçırmamanız gereken indirimler burada

Tam Boyutta Gör Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım saat 23.59’da sona erecek. Henüz kasım indirimlerinden bir şey satın almadıysanız üç gün sonra sona erecek bu kampanyayı kaçırmayın. Sizin için öne çıkan indirimli ürünleri listeledik.

Daha ucuza bulursanız farkı cebinizde

Kasım indirimlerinden alışveriş yapmak isteyen müşteriler “Ya başka sitede daha ucuza düşerse” diye endişe duyuyor. Amazon bu endişeyi gidermek için Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde “En düşük fiyat” garantisi veriyor. Satın aldığınız bir ürünü, siparişin ardından 24 saat içerisinde başka sitede daha düşük fiyata yakalarsanız aradaki fark Amazon bakiyesi olarak iade ediliyor. Kampanyadan yararlanmak için Prime üyesi olarak sipariş vermeniz ve başvuru formunu doldurmanız yeterli.

Amazon’da Öne Çıkan İndirimler

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Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatlarında son günler!