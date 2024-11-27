Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatlarında son günler! Kaçırmamanız gereken indirimler burada

Daha ucuza bulursanız farkı cebinizde
Kasım indirimlerinden alışveriş yapmak isteyen müşteriler “Ya başka sitede daha ucuza düşerse” diye endişe duyuyor. Amazon bu endişeyi gidermek için Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde “En düşük fiyat” garantisi veriyor. Satın aldığınız bir ürünü, siparişin ardından 24 saat içerisinde başka sitede daha düşük fiyata yakalarsanız aradaki fark Amazon bakiyesi olarak iade ediliyor. Kampanyadan yararlanmak için Prime üyesi olarak sipariş vermeniz ve başvuru formunu doldurmanız yeterli.
Amazon’da Öne Çıkan İndirimler
- Philips NA350/00 3000 Serisi 9 lt Çift Hazneli Airfryer: 5.964 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- Western Digital Green 2.5" 240 GB SSD: 739 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- Razer DeathAdder V3 Pro Optik Kablolu/Kablosuz Oyuncu Mouse: 3.194 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- JBL Go4 Bluetooth Hoparlör: 1.536 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- JBL Flip6 Martin Garrix Bluetooth Hoparlör: 4.479 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- Gameon 24" 1 ms Full HD G-Sync FreeSync IPS Oyuncu Monitörü: 3.339 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- ViewSonic 32" 1 ms Full HD Curved 180 Hz VA Oyuncu Monitörü: 5.999 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- Gameon 28" Fast IPS 0.5ms 144Hz G-Sync FreeSync Oyuncu Monitörü: 10.099 TL
- MSI GG Vigor GK30 TR Gaming Klavye: 1.139 TL
- MSI MPG VELOX 100R WHITE ATX Gaming Bilgisayar Kasası: 5.310 TL
- AMD Ryzen 5 5600 Altı Çekirdek 3.50 GHz Tray İşlemci: 3.306 TL
- AMD Ryzen 5 5600 Altı Çekirdek 3.50 GHz Kutulu İşlemci: 3.799 TL
- Asus Tuf Gaming A620-PRO Wi-Fi AMD AM5 DDR5 Micro ATX Anakart: 6.508 TL
- Next YE-32020GG4 32" 82 Ekran HD Google Android TV: 5.293 TL
- TCL 58V6B 4K Ultra HD 58" Uydu Alıcılı Google Smart LED TV: 19.998 TL
- Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43mm: 5.224 TL
- Beats Studio Pro ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 9.599 TL
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