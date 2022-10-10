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    Amazon’un Prime Özel Fırsat Günleri bu gece başlıyor

    Amazon'un 11-12 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Prime Özel Fırsat Güneri bu gece yarısı başlıyor. Prime üyeleri indirimlerden faydalanabilecek.                        
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    Amazon’un Prime Özel Fırsat Günleri bu gece başlıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon’un iki gün sürecek Prime Özel Fırsat Günleri bu gece saat 00.00'da başlıyor. Dünya genelinde geçerli olacak kampanya 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

    Kampanya dönemi boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, giyim, kitap, ev, mutfak, ofis ve kişisel bakım kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirim yapılacak. Amazon’un sitesindeki ve mobil uygulamasındaki mavi etiketli ürünlerde önemli indirimler olacak.

    Prime’a özel indirimler

    İndirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olarak kampanyadan yararlanabilir ve hızlı kargo hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Daha önce Prime aboneliği başlatmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak Prime’ı deneyebiliyorsunuz.

    Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kampanya sayfası

    Amazon İndirimleri Forum Konusu

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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