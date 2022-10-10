Kampanya dönemi boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, giyim, kitap, ev, mutfak, ofis ve kişisel bakım kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirim yapılacak. Amazon’un sitesindeki ve mobil uygulamasındaki mavi etiketli ürünlerde önemli indirimler olacak.

Amazon Prime Gaming Ekim 2022 ücretsiz oyunları açıklandı 1 hf. önce eklendi

Prime’a özel indirimler

İndirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olarak kampanyadan yararlanabilir ve hızlı kargo hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Daha önce Prime aboneliği başlatmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak Prime’ı deneyebiliyorsunuz.

Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kampanya sayfası

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Amazon’un Prime Özel Fırsat Günleri bu gece başlıyor