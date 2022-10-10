Amazon’un Prime Özel Fırsat Günleri bu gece başlıyor

Kampanya dönemi boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, giyim, kitap, ev, mutfak, ofis ve kişisel bakım kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirim yapılacak. Amazon’un sitesindeki ve mobil uygulamasındaki mavi etiketli ürünlerde önemli indirimler olacak.
Prime’a özel indirimler
İndirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olarak kampanyadan yararlanabilir ve hızlı kargo hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Daha önce Prime aboneliği başlatmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak Prime’ı deneyebiliyorsunuz.
Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kampanya sayfası
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