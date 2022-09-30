Amazon Prime Gaming Ekim 2022 oyunları açıklandı: 7 oyun hediye

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Amazon’un Prime üyelerine Ekim ayında ücretsiz olarak dağıtacağı oyunların listesi açıklandı. Geçen ay olduğu gibi bu ay da kaliteli yapımlar ücretsiz olarak veriliyor. Ekim'de ücretsiz dağıtılacak 7 oyunun Steam'deki toplam değeri 850 liranın üzerinde.

7,90 TL karşılığında 1.850 TL’lik oyun ücretsiz

Prime Gaming’in Eylül oyunları henüz listeden kalkmadı. Ayda yalnızca 7,90 TL’ye Prime üyeliği başlatarak Prime Gaming’in Eylül oyunlarını ve önümüzdeki günlerde de Ekim oyunlarını kütüphaneye ekleyerek 1.850 TL'lik oyunu yalnızca 7,90 TL’ye kalıcı olarak satın alabilirsiniz. Eylül oyunlarında Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022 ve Middle-Earth: Shadow of Mordor dikkat çekiyor. Ekim oyunları 3 Ekim itibarıyla erişilebilir olacak.

Amazon’un Prime üyeliği sayesinde Prime Gaming’in yanı sıra Prime Video dijital yayın platformunu da ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Amazon’da Prime özel indirimlerden, aynı gün teslimat ve ertesi gün teslimat hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz.

Prime üyeliği başlatmak ve oyunları kütüphaneye eklemek için: https://gaming.amazon.com

Amazon Prime nasıl üye olunur? 2 ay önce eklendi

Amazon Prime Gaming Ekim 2022 Ücretsiz Oyunları

Fallout 76

Total War: Warhammer II

Middle-earth: Shadow of War

Glass Masquerade: Origins

LOOM

Hero’s Hour

Horace

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Amazon Prime Gaming Ekim 2022 ücretsiz oyunları açıklandı