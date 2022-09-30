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    Amazon Prime Gaming Ekim 2022 oyunları açıklandı: 7 oyun hediye

    Amazon'un Prime üyelerine ücretsiz oyun dağıttığı Prime Gaming platformunun Ekim ayında ücretsiz olarak dağıtacağı oyunları açıklandı. Ekim ayında 850 TL'lik 7 oyun ücretsiz.
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    Amazon Prime Gaming Ekim 2022 ücretsiz oyunları açıklandı
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    Amazon’un Prime üyelerine Ekim ayında ücretsiz olarak dağıtacağı oyunların listesi açıklandı. Geçen ay olduğu gibi bu ay da kaliteli yapımlar ücretsiz olarak veriliyor. Ekim'de ücretsiz dağıtılacak 7 oyunun Steam'deki toplam değeri 850 liranın üzerinde.

    7,90 TL karşılığında 1.850 TL’lik oyun ücretsiz

    Prime Gaming’in Eylül oyunları henüz listeden kalkmadı. Ayda yalnızca 7,90 TL’ye Prime üyeliği başlatarak Prime Gaming’in Eylül oyunlarını ve önümüzdeki günlerde de Ekim oyunlarını kütüphaneye ekleyerek 1.850 TL'lik oyunu yalnızca 7,90 TL’ye kalıcı olarak satın alabilirsiniz. Eylül oyunlarında Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022 ve Middle-Earth: Shadow of Mordor dikkat çekiyor. Ekim oyunları 3 Ekim itibarıyla erişilebilir olacak.

    Amazon’un Prime üyeliği sayesinde Prime Gaming’in yanı sıra Prime Video dijital yayın platformunu da ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Amazon’da Prime özel indirimlerden, aynı gün teslimat ve ertesi gün teslimat hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz.

    Prime üyeliği başlatmak ve oyunları kütüphaneye eklemek için: https://gaming.amazon.com

    Amazon Prime Gaming Ekim 2022 Ücretsiz Oyunları

    • Fallout 76
    • Total War: Warhammer II
    • Middle-earth: Shadow of War
    • Glass Masquerade: Origins
    • LOOM
    • Hero’s Hour
    • Horace
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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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