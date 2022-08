Tam Boyutta Gör

Amazon Studios tarafından hazırlanan ve ilk bölümünü Jonathan Nolan’ın yöneteceği duyurulan Fallout dizisinden ilk görseller geldi. Oyun uyarlaması dizinin set görüntüleri etkileyici bir atmosfer olacağını gösteriyor.

Fallout dizisi ne anlatıyor?

Fallout dizisinin senaryosu ile ilgili ser verilip sır verilmiyor ancak sızdırılan set görselleri Vault 32 odaklı bir hikâyenin bizi beklediğini gösteriyor. Büyük bir bütçesinin olduğu bilinen dizinin seti aslında söze gerek bırakmıyor.

Amazon'un Fallout dizisinden ilk bilgiler geldi 7 ay önce eklendi

İki yıl önce duyurulan dizi için Bethesda ile Westworld yaratıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy bir araya gelmişti. Yapımcılar James Altman, Todd Howard, Lisa Joy, Jonathan Nolan, Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner ve Athena Wickhman şeklinde sıralanıyor.

Dizinin başrolü ise Walton Goggins (Justified, Django Unchained, The Hateful Eight, Tomb Raider, Ant-Man and the Wasp), Ella Purnell (Kick-Ass 2, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Army of the Dead, Arcane, Yellowjackets) ve Kyle MacLachlan (Dune, Twin Peaks) olarak açıklanmıştı. Dizinin 2023 sonu veya 2024 başında yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.