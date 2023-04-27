Tam Boyutta Gör Amazon Web Services (AWS), DeFi, GameFi, SocialFi ve altyapı uygulamaları geliştirmek üzere Cronos Accelerator Program aracılığıyla Web3 girişimlerinin ölçeklenmesini ve büyümesini desteklemek için Cronos Labs ile birlikte çalıştığını duyurdu.

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Cronos Accelerator Program ile Web3 startup'larının ölçeklenmesini ve büyümesini desteklemek için Amazon Web Services ile iş birliği yaptığı yazıyor. Cronos Labs, startup'ların ve erken aşama girişimcilerin bulutta başarılı olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir Amazon Web Services, Inc (AWS) programı olan AWS Activate'den yararlanacak.

Bunun yanında seçilen projeler 12 haftalık bir hızlandırma programından geçecek ve Cronos Labs’tan 30.000 ABD Doları tutarında ön finansman alacak.

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Amazon Web Services ve Cronos Labs’dan Web3 için iş birliği