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    Amazon Web Services ve Cronos Labs’dan Web3 için iş birliği

    Amazon Web Services, Cronos Hızlandırıcı Programı aracılığıyla Web3 projelerini desteklemek için iş birliği yapıyor.                                             
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    Amazon Web Services ve Cronos Labs’dan Web3 için iş birliği Tam Boyutta Gör
    Amazon Web Services (AWS), DeFi, GameFi, SocialFi ve altyapı uygulamaları geliştirmek üzere Cronos Accelerator Program aracılığıyla Web3 girişimlerinin ölçeklenmesini ve büyümesini desteklemek için Cronos Labs ile birlikte çalıştığını duyurdu.

     

    Cronos Accelerator Program ile Web3 startup'larının ölçeklenmesini ve büyümesini desteklemek için Amazon Web Services ile iş birliği yaptığı yazıyor. Cronos Labs, startup'ların ve erken aşama girişimcilerin bulutta başarılı olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir Amazon Web Services, Inc (AWS) programı olan AWS Activate'den yararlanacak.

    Bunun yanında seçilen projeler 12 haftalık bir hızlandırma programından geçecek ve Cronos Labs’tan 30.000 ABD Doları tutarında ön finansman alacak.

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    C28_ 2 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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