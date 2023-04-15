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    Amazon DALL-E ve ChatGPT rakibi servisini duyurdu: Bedrock

    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Amazon, Dall-E ve ChatGPT benzeri servisini duyurdu. AWS üzerinde yayınlanan Bedrock, geliştiricilere ve iş kullanıcılarına odaklanıyor.
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    Amazon yapay zeka servisi Bedrock'u duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojileri gün geçtikçe daha da popüler oluyor. Son yılların en ilgi çekici teknolojilerinden olan DALL-E ve ChatGPT, birçok firmayı da yapay zekâ araştırmalarına yatırım yapmaya zorladı. 

    Amazon bulut tabanlı yapay zekâ servisini duyurdu

    Teknoloji devi Amazon, Web Services (AWS) üzerinde Bedrock isimli yeni bir API kullanıma sundu. Bedrock, bulut tabanlı ve özelleştirilebilir bir ChatGPT ve DALL-E alternatifi olarak dikkat çekiyor. Bedrock, geliştiricilere ve iş kullanıcılarına odaklı olarak geliştirilmiş.

    Amazon yapay zeka servisi Bedrock'u duyurdu Tam Boyutta Gör
    AWS kullanıcıları Bedrock’u kullanarak chatbot, metni özetleyici, görüntü sınıflandırıcı ve metin istemlerine cevap veren farklı şeyler yaratabilecek. Bedrock ile geliştirilen botlar; Amazon’un Titan Foundation modelini veya Anthropic’s Claude, Jurassic-2 ve Stable Diffusion gibi bağımsız modelleri kullanabilecek böylece Bedrock ile geliştirilen botlar; ofisler ve geliştiriciler için muhteşem seviyede özelleştirme seçeneği sunacak.

    Firmalar ve işyerleri için dikkat çekici bir seçenek

    Amazon, sunulan AI modellerinin aralığını müşterilere esneklik sağlamanın bir yolu olarak görüyor. Şirket, “Bedrock'un sunucusuz deneyimi ile hızlı bir şekilde başlayabilir, modelleri kendi verilerinizle özelleştirebilirsiniz, aşina olduğunuz AWS araçlarını ve yeteneklerini kullanarak kolayca entegre edebilir ve dağıtabilirsiniz” açıklaması ile firmaların dikkatini çekmişe benziyor. Amazon; C3.ai, Pegasystems, Accenture ve Deloitte gibi firmaların Bedrock’u denemek için sıra beklediğini belirtti.  

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