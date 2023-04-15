Amazon DALL-E ve ChatGPT rakibi servisini duyurdu: Bedrock

- Amazon bulut tabanlı yapay zekâ servisini duyurdu
- Firmalar ve işyerleri için dikkat çekici bir seçenek
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Amazon bulut tabanlı yapay zekâ servisini duyurdu
Teknoloji devi Amazon, Web Services (AWS) üzerinde Bedrock isimli yeni bir API kullanıma sundu. Bedrock, bulut tabanlı ve özelleştirilebilir bir ChatGPT ve DALL-E alternatifi olarak dikkat çekiyor. Bedrock, geliştiricilere ve iş kullanıcılarına odaklı olarak geliştirilmiş.
Firmalar ve işyerleri için dikkat çekici bir seçenek
Amazon, sunulan AI modellerinin aralığını müşterilere esneklik sağlamanın bir yolu olarak görüyor. Şirket, “Bedrock'un sunucusuz deneyimi ile hızlı bir şekilde başlayabilir, modelleri kendi verilerinizle özelleştirebilirsiniz, aşina olduğunuz AWS araçlarını ve yeteneklerini kullanarak kolayca entegre edebilir ve dağıtabilirsiniz” açıklaması ile firmaların dikkatini çekmişe benziyor. Amazon; C3.ai, Pegasystems, Accenture ve Deloitte gibi firmaların Bedrock’u denemek için sıra beklediğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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