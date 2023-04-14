Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’nin yeni sürümünden kötü haber: GPT-5 için çalışma yok!

    OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, GPT-5’in geliştirildiği yönündeki söylentileri yalanladı. Altman, şirketin GPT-5'i eğitmediğini ve bir süre daha bizlerle olmayacağını doğruladı.
    Oy Ver
    ChatGPT’nin yeni sürümünden kötü haber Tam Boyutta Gör
    OpenAI'nin CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman, yapay zeka sistemlerinin yarattığı tehditlerle ilgili bir tartışmada, şirketin şu anda bu Mart ayında piyasaya sürülen yapay zeka dil modeli GPT-4'ün halefi olduğu varsayılan GPT-5'i eğitmediğini doğruladı.

    MIT'deki bir etkinlikte konuşan Altman'a yakın zamanda teknoloji dünyası arasında dolaşan ve OpenAI gibi laboratuvarların "GPT-4'ten daha güçlü" yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ara vermesini talep eden açık mektup soruldu. Hatırlanacağı üzere Elon Musk ve Steve Wozniak gibi sektörün öncü isimleri bu mektubu imzalamıştı. Uzmanlar, yapay zekanın yarattığı tehdidin doğası (varoluşsal mı yoksa daha sıradan mı?) ve endüstrinin oluşturacağı etkiler konusunda hemfikir değiller.

    GPT-5 yok ve bir süre daha olmayacak

    ChatGPT’nin yeni sürümünden kötü haber Tam Boyutta Gör
    Altman, mektubun "nerede duraklamaya ihtiyacımız olduğuna dair en teknik nüansı kaçırdığını" ve OpenAI'nin şu anda GPT-5'i eğittiğini varsaydığını söyledi. Altman ise GPT-5 eğitmediklerinin atlını çizerken bir süre daha da eğitmeyeceklerini ifade etti. Mektubun ise biraz aptalca olduğunu söyledi.

    Ancak OpenAI'nin GPT-5 üzerinde çalışmıyor olması GPT-4'ün yeteneklerini ilerletmediği anlamına gelmiyor. GPT-4 şu anda ChatGPT Plus kullanıcıları için erişilebilir durumda ve mevcut ChatGPT’de önceki GPT-3.5 sürümü bulunuyor. GPT-3.5 ilk çıktığından bu yana oldukça gelişti ve her ne kadar GPT-5 geliştirilmiyor olsa da GPT-4 modeli her geçen hafta daha da geliştirilecektir. Dolayısıyla yapay zeka da model sayılarına pek takılmamak gerekiyor. Öte yandan ABD ve Avrupa yapay zeka geliştirmelerini yasal bir zemine oturtmak için çalışıyor ve yakın bir zamanda yapay zeka düzenlemeleri hayatımıza girebilir. Bu sayede endişe duyulan güvenlik konuları törpülenebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kontağı kapattıktan sonra gelen fan sesi manifolt kaçak sesi müzik indirme sitesi araba kapalıyken telefon şarj etmek metin2 kapalı sunucuya nasıl girilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız