ChatGPT’nin yeni sürümünden kötü haber: GPT-5 için çalışma yok!

MIT'deki bir etkinlikte konuşan Altman'a yakın zamanda teknoloji dünyası arasında dolaşan ve OpenAI gibi laboratuvarların "GPT-4'ten daha güçlü" yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ara vermesini talep eden açık mektup soruldu. Hatırlanacağı üzere Elon Musk ve Steve Wozniak gibi sektörün öncü isimleri bu mektubu imzalamıştı. Uzmanlar, yapay zekanın yarattığı tehdidin doğası (varoluşsal mı yoksa daha sıradan mı?) ve endüstrinin oluşturacağı etkiler konusunda hemfikir değiller.
GPT-5 yok ve bir süre daha olmayacak
Ancak OpenAI'nin GPT-5 üzerinde çalışmıyor olması GPT-4'ün yeteneklerini ilerletmediği anlamına gelmiyor. GPT-4 şu anda ChatGPT Plus kullanıcıları için erişilebilir durumda ve mevcut ChatGPT’de önceki GPT-3.5 sürümü bulunuyor. GPT-3.5 ilk çıktığından bu yana oldukça gelişti ve her ne kadar GPT-5 geliştirilmiyor olsa da GPT-4 modeli her geçen hafta daha da geliştirilecektir. Dolayısıyla yapay zeka da model sayılarına pek takılmamak gerekiyor. Öte yandan ABD ve Avrupa yapay zeka geliştirmelerini yasal bir zemine oturtmak için çalışıyor ve yakın bir zamanda yapay zeka düzenlemeleri hayatımıza girebilir. Bu sayede endişe duyulan güvenlik konuları törpülenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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