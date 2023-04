ChatGPT’nin yeni sürümünden kötü haber: GPT-5 için çalışma yok!

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman, yapay zeka sistemlerinin yarattığı tehditlerle ilgili bir tartışmada, şirketin şu anda bu Mart ayında piyasaya sürülen yapay zeka dil modeli GPT-4'ün halefi olduğu varsayılan GPT-5'i eğitmediğini doğruladı.

MIT'deki bir etkinlikte konuşan Altman'a yakın zamanda teknoloji dünyası arasında dolaşan ve OpenAI gibi laboratuvarların "GPT-4'ten daha güçlü" yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ara vermesini talep eden açık mektup soruldu. Hatırlanacağı üzere Elon Musk ve Steve Wozniak gibi sektörün öncü isimleri bu mektubu imzalamıştı. Uzmanlar, yapay zekanın yarattığı tehdidin doğası (varoluşsal mı yoksa daha sıradan mı?) ve endüstrinin oluşturacağı etkiler konusunda hemfikir değiller.

GPT-5 yok ve bir süre daha olmayacak

Tam Boyutta Gör Altman, mektubun "nerede duraklamaya ihtiyacımız olduğuna dair en teknik nüansı kaçırdığını" ve OpenAI'nin şu anda GPT-5'i eğittiğini varsaydığını söyledi. Altman ise GPT-5 eğitmediklerinin atlını çizerken bir süre daha da eğitmeyeceklerini ifade etti. Mektubun ise biraz aptalca olduğunu söyledi.

Ancak OpenAI'nin GPT-5 üzerinde çalışmıyor olması GPT-4'ün yeteneklerini ilerletmediği anlamına gelmiyor. GPT-4 şu anda ChatGPT Plus kullanıcıları için erişilebilir durumda ve mevcut ChatGPT’de önceki GPT-3.5 sürümü bulunuyor. GPT-3.5 ilk çıktığından bu yana oldukça gelişti ve her ne kadar GPT-5 geliştirilmiyor olsa da GPT-4 modeli her geçen hafta daha da geliştirilecektir. Dolayısıyla yapay zeka da model sayılarına pek takılmamak gerekiyor. Öte yandan ABD ve Avrupa yapay zeka geliştirmelerini yasal bir zemine oturtmak için çalışıyor ve yakın bir zamanda yapay zeka düzenlemeleri hayatımıza girebilir. Bu sayede endişe duyulan güvenlik konuları törpülenebilir.

