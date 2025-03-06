Amazon yeni James Bond filmini Christopher Nolan'ın yönetmesini istiyor

Ne var ki bu süreçte yaşananlar James Bond serisinin geleceğine dair soru işaretleri yarattı. Çünkü gelen bilgilere göre Amazon bu seriyi Marvel benzeri bir sinematik evrene dönüştürmek istiyordu. Yıllardır bu seriyi kontrol eden Barbara Broccoli bunu engellemek için ile mücadele etmiş ama günün sonunda havlu atıp Amazon'la anlaşarak aradan çekilmişti. Bu da pek çok kişinin serinin geleceğine şüpheyle bakmasına sebep oldu. Çünkü Amazon daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Zaman Çarkı gibi serilerde benzer bir rol üstlendiğinde ortaya çok da iyi sonuçlar çıkmamıştı.
Hem sektörde hem de izleyici nezdinde oluşan bu çekincenin farkında olan Amazon, bu yüzden yeni James Bond filmini tüm şüpheleri ortadan kaldıracak bir isme emanet etmek istiyor. Bu konuda öne çıkan isim ise ünlü yönetmen Christopher Nolan.
Amazon, Christohper Nolan'ı Yeni James Bond Filmi Konusunda Özgür Bıracak
Christopher Nolan şu sıralar yeni filmi The Odyssey'in çekimleriyle meşgul. Bu yüzden usta yönetmenin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak yönetmenin bu şartlar altında gelecek bir teklifi geri çevirmeyeceği düşünülüyor. Zira kendisi bir Bond filmi çekmek istediğini yıllardır söylüyor.
Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Amazon son haftalarda yaşananlar ışığında ortaya çıkan şüpheleri bir çırpıda ortadan kaldırabilir. Zira Nolan hemen hemen herkesi ikna edecek kadar büyük bir isim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...