Amazon yeni James Bond filmini Christopher Nolan'ın yönetmesini istiyor

Tam Boyutta Gör Sinema tarihinin en köklü, en popüler serilerinden olan James Bond serisi, geçtiğimiz günlerde önemli bir değişiklik yaşadı. 1960'lardan beri Bond serisinin haklarını elinde bulunduran Broccoli ailesi, yıllardır yön verdiği bu serinin kreatif kontrolünü Amazon'a devretti. 2022'de MGM stüdyosunu satın aldığında James Bond serisinin de yeni sahibi hâline gelen Amazon, böylece artık serinin kreatif kontrolünü de ele geçirmiş oldu.

Ne var ki bu süreçte yaşananlar James Bond serisinin geleceğine dair soru işaretleri yarattı. Çünkü gelen bilgilere göre Amazon bu seriyi Marvel benzeri bir sinematik evrene dönüştürmek istiyordu. Yıllardır bu seriyi kontrol eden Barbara Broccoli bunu engellemek için ile mücadele etmiş ama günün sonunda havlu atıp Amazon'la anlaşarak aradan çekilmişti. Bu da pek çok kişinin serinin geleceğine şüpheyle bakmasına sebep oldu. Çünkü Amazon daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Zaman Çarkı gibi serilerde benzer bir rol üstlendiğinde ortaya çok da iyi sonuçlar çıkmamıştı.

Hem sektörde hem de izleyici nezdinde oluşan bu çekincenin farkında olan Amazon, bu yüzden yeni James Bond filmini tüm şüpheleri ortadan kaldıracak bir isme emanet etmek istiyor. Bu konuda öne çıkan isim ise ünlü yönetmen Christopher Nolan.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi tarihi diziler 22 sa. önce eklendi

Amazon, Christohper Nolan'ı Yeni James Bond Filmi Konusunda Özgür Bıracak

Tam Boyutta Gör James Bond hayranı olduğu bilinen Christohper Nolan'ın bir Bond filmi çekmek istediği yıllardır konuşuluyor. Hatta No Time to Die sonrası yeni seri için çalışmalara başlandığında da Nolan ile görüşülmüş fakat anlaşmaya varılamamıştı. Nolan kendi istediği gibi bir Bond filmi çekmek istiyordu. Ancak Barbara Broccoli'nin önceliği ise yeni bir seri başlatmaktı. Broccoli tüm ipleri Nolan'a bırakmadığı için bu ortaklık gerçekleşmedi. Amazon'un ise şimdi bunu yapmaya hazır olduğu söyleniyor. The Wrap'in haberine göre Amazon, Christopher Nolan'ı ikna etmek için yeni Bond filmi konusunda kendisini tamamen özgür bırakacak. Böylece Nolan istediği gibi bir Bond filmi çekebilecek.

Christopher Nolan şu sıralar yeni filmi The Odyssey'in çekimleriyle meşgul. Bu yüzden usta yönetmenin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak yönetmenin bu şartlar altında gelecek bir teklifi geri çevirmeyeceği düşünülüyor. Zira kendisi bir Bond filmi çekmek istediğini yıllardır söylüyor.

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Amazon son haftalarda yaşananlar ışığında ortaya çıkan şüpheleri bir çırpıda ortadan kaldırabilir. Zira Nolan hemen hemen herkesi ikna edecek kadar büyük bir isim.

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Yeni James Bond filmini Christopher Nolan yönetebilir