Amazon, James Bond'un kontrolü eline aldı; MCU benzeri bir sinematik evrene dönüştürecek

Barbara Broccoli ve yapımcı ortağı Michael G. Wilson, James Bond serisinin kreatif kontrolünü Amazon'a devretti. Bundan sonra Bond konusunda tüm kararları Amazon verecek.
James Bond ile Bağlantılı Spin-off Filmleri ve Dizileri Çekilecek
Amazon ile yapımcılar arasındaki anlaşmanın detayları resmi kaynaklar tarafından paylaşılmadı. Ancak Deadline'ın haberine göre Amazon, serinin kontrolünü tamamen eline almak için kesenin ağzını açtı. Zamanında MGM'i almak için yaklaşık 8 milyar dolar ödeyen Amazon'un şimdi de Bond'u tamamen kendi eline almak için ekstradan 1 milyar dolar daha ödediği konuşuluyor.
Amazon artık bu seriyi istediği gibi bir franchise'a dönüştürebilecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Amazon, yeni James Bond filmlerinin yanı sıra başka 00 ajanlarına odaklanan film ve diziler de çekmeyi planlıyor. Ayrıca Moneypenny gibi yan karakterler için de spin-off dizilerinin çekilmesi gündemde. Barbara Broccoli artık aradan çekildiği için Amazon hızlıca bu planları hayata geçirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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