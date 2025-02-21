Amazon, James Bond'un kontrolü eline aldı; MCU benzeri bir sinematik evrene dönüştürecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2021 yılında Hollywood'un köklü stüdyolarından MGM'i satın aldığında James Bond serisinin de yeni sahibi hâline gelen Amazon, o günden beri yeni bir Bond filmi çekmeye çalışıyordu. Ancak yeni filmler konusunda nasıl bir yol izleneceği, serinin yapımcıları ile Amazon arasında kriz çıkarmıştı. Bond serisinin yapımcısı ve bir nevi vasisi olan yapımcı Barbara Broccoli, sadece yeni bir film serisi çekmek istiyordu. Amazon'un niyeti ise bunu MCU (Marvel Sinematik Evreni) benzeri bir franchise'a dönüştürmekti. Çakışan bu fikirler yüzünden Bond serisi aylardır çıkmaza girmişti. Ama günün sonunda istediğini alan Amazon oldu.

Barbara Broccoli ve yapımcı ortağı Michael G. Wilson, James Bond serisinin kreatif kontrolünü Amazon'a devretti. Bundan sonra Bond konusunda tüm kararları Amazon verecek.

Sinemada bu hafta: 21 Şubat 2025 22 sa. önce eklendi

James Bond ile Bağlantılı Spin-off Filmleri ve Dizileri Çekilecek

Amazon ile yapımcılar arasındaki anlaşmanın detayları resmi kaynaklar tarafından paylaşılmadı. Ancak Deadline'ın haberine göre Amazon, serinin kontrolünü tamamen eline almak için kesenin ağzını açtı. Zamanında MGM'i almak için yaklaşık 8 milyar dolar ödeyen Amazon'un şimdi de Bond'u tamamen kendi eline almak için ekstradan 1 milyar dolar daha ödediği konuşuluyor.

Amazon artık bu seriyi istediği gibi bir franchise'a dönüştürebilecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Amazon, yeni James Bond filmlerinin yanı sıra başka 00 ajanlarına odaklanan film ve diziler de çekmeyi planlıyor. Ayrıca Moneypenny gibi yan karakterler için de spin-off dizilerinin çekilmesi gündemde. Barbara Broccoli artık aradan çekildiği için Amazon hızlıca bu planları hayata geçirebilir.

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