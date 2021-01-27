AMD 2020 yılını rekorlarla kapattı

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Hem grafik hem de işlemci tarafında Lisa Su ile büyük bir atılım başlatan AMD, çabalarının meyvelerini almaya başladı. Fırtına gibi geçen 2020 yılında rekor gelir ve faaliyet karı elde etmeyi başardı.

2020 AMD’nin yılı oldu

Açıklanan mali tablolara göre geçen yılın son çeyreğinde 3.24 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 53 artış sağlandı. Faaliyet karı ise 663 milyon dolar ile yüzde 64 yükseldi. Bilgisayar, sunucu ve konsol pazarındaki yoğun ilgi bunda en büyük pay sahibi.

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Yıl genelinde ise 9.7 milyar dolar gelir elde edilmiş ve yüzde 45 artış yakalanmış. Firma tarihindeki en yüksek gelir geçen yıl elde edildi. Faaliyet karı da 1.36 milyar dolar ile 2 kat artış gösterdi ve tarihi rekor kırdı.

Firmaya en fazla geliri 1.96 milyar dolar toplayan son kullanıcı bölümü getirdi. Sunucu ve yarı özel yonga bölümü de yüzde 176 artış ile 1.28 milyar dolar gelir elde etti. Yine bu bölümler de tarihi seviyelere ulaştı.

2021 yılında AMD yine çizgisini korumayı planlıyor. Devam eden pandemi süreci halen bilgisayar ve konsol gibi ev içi sistemlere olan yüksek ilgiyi koruyor. Ryzen 5000 APU serisi ve Radeon ekran kartları bu süreçte önemli bir rol oynayacak.

https://www.techpowerup.com/277752/amd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2020-financial-results

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