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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD 2020 yılını rekorlarla kapattı

    Özellikle Ryzen işlemcileri tarafında atılan önemli adımlar ve yeni nesil konsollara ilginin yüksek olması AMD’nin 2020 yılını rekor gelir artışı ile kapatmasını sağladı.
    5 sa.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD 2020 yılını rekorlarla kapattı
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    Hem grafik hem de işlemci tarafında Lisa Su ile büyük bir atılım başlatan AMD, çabalarının meyvelerini almaya başladı. Fırtına gibi geçen 2020 yılında rekor gelir ve faaliyet karı elde etmeyi başardı.

    2020 AMD’nin yılı oldu

    Açıklanan mali tablolara göre geçen yılın son çeyreğinde 3.24 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 53 artış sağlandı. Faaliyet karı ise 663 milyon dolar ile yüzde 64 yükseldi. Bilgisayar, sunucu ve konsol pazarındaki yoğun ilgi bunda en büyük pay sahibi.

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    Yıl genelinde ise 9.7 milyar dolar gelir elde edilmiş ve yüzde 45 artış yakalanmış. Firma tarihindeki en yüksek gelir geçen yıl elde edildi. Faaliyet karı da 1.36 milyar dolar ile 2 kat artış gösterdi ve tarihi rekor kırdı.

    Firmaya en fazla geliri 1.96 milyar dolar toplayan son kullanıcı bölümü getirdi. Sunucu ve yarı özel yonga bölümü de yüzde 176 artış ile 1.28 milyar dolar gelir elde etti. Yine bu bölümler de tarihi seviyelere ulaştı.

    2021 yılında AMD yine çizgisini korumayı planlıyor. Devam eden pandemi süreci halen bilgisayar ve konsol gibi ev içi sistemlere olan yüksek ilgiyi koruyor. Ryzen 5000 APU serisi ve Radeon ekran kartları bu süreçte önemli bir rol oynayacak.



    https://www.techpowerup.com/277752/amd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2020-financial-results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    6 saat önce
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    K kaazto28 (ahmet doğan) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık nasıl birşey ise,, insan ister istemez boşa giden 35 milyar dolar unutamayınca bazı ekonomik haberleri okuyunca, mesela bu haberdeki gibi, diyorum la bu da gelir mi 600 milyon dolar nedir ki? Türkiye de suriyelilere 35 milyar dolar harcandı. 35 000 bin milyon dolar. Artık benim gibi insanlar için. 35 milyar dolar referans noktası. Bu rakamla daha fazla idrak edebiliyor insanlara örnek verince daha iyi anlıyorlar. Şunu da belirteyim. Bizim halk için milyar dolar iyon doların bir önemi yok. 50 bin TL ile 900 000tl arasındaki tüm rakamdeğerleri milyon milyar trilyon dolarlar dan meblağ olarak daha yüksek.
    Artık nasıl birşey ise,, insan ister istemez boşa giden 35 milyar dolar unutamayınca bazı ekonomik haberleri okuyunca, mesela bu haberdeki gibi, diyorum la bu d...
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    M Musty3535123 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lisa Su ile daha çok rekor kırarlar.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Intelin karı 1000Tl AMD nin karı 50TL olsun.
    Yenilikleri getiren,Single Core Multicore olsun inanılmaz gelisme gosteren,geriye uyumlu olan, Mobilde 90W yerine 35W/45W ile cosan kim AMD, Intel ise aynı islemcişleri ısıtıp isitip tekrar aldırıken H410 ve B460 a yıllar sonra cıkaracagı tek yeni islemci olan Rocket Lake icin yassah hemserim calıstıramazsın diyor.

    helal olsun Lisa Su
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    basartenk (basar tenk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu Lisa Su'yu intel'e alalım
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    L LINEBACKER 38 dk. ( Mesaj Silindi ) basartenk
    Geçen yılın dördüncü çeyrek raporlarına göre Intel’in elde ettiği toplam gelir 20 milyar doların üzerine çıktı. Firmanın beklentisi 17.5 milyar dolar civarındaydı. Faaliyet karı ise bu dönemde 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    2020 yılı itibariyle Intel toplamda 78 milyar dolar gelir elde etti ve rekor kırdı. PC bölümü 40 milyar dolar gelir ile başı çekti.


    Özet:
    AMD nin yıllık karı 663 milyon dolar
    INTEL in yıllık karı 20 milyar dolardan fazla
    Bence INTEL in buna pek ihtiyacı yok gibi

    Kaynak donanimhaber.com/...
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    monacomen 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırım bitcoin madenciliğinin de bunda önemi yüksek. 2020 yılı kripto para fiyatlarındaki artış ile birlikte millet harıl harıl evinde kripto para üretimine başlaması en çok AMD ve İntel'i zengin etti belli ki. Lan yoksa bu bitcoin fiat artışını körükleyen bizzat kendileri mi? Öyle ya bu kripto paralar sadece ekran kartları ve benzeri birleşenler ile mümkün. Kafamda deli sorular.

    https://beincrypto.com.tr/ogren/2020de-kripto-para-madenciligi-yapabileceginiz-en-iyi-ekran-kartlari/
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    K kaazto28 (ahmet doğan) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık nasıl birşey ise,, insan ister istemez boşa giden 35 milyar dolar unutamayınca bazı ekonomik haberleri okuyunca, mesela bu haberdeki gibi, diyorum la bu da gelir mi 600 milyon dolar nedir ki? Türkiye de suriyelilere 35 milyar dolar harcandı. 35 000 bin milyon dolar. Artık benim gibi insanlar için. 35 milyar dolar referans noktası. Bu rakamla daha fazla idrak edebiliyor insanlara örnek verince daha iyi anlıyorlar. Şunu da belirteyim. Bizim halk için milyar dolar iyon doların bir önemi yok. 50 bin TL ile 900 000tl arasındaki tüm rakamdeğerleri milyon milyar trilyon dolarlar dan meblağ olarak daha yüksek.
    Yanıtla +7
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    M Musty3535123 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lisa Su ile daha çok rekor kırarlar.
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    sendemail (umit erdem) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Kardeş Lisa Su çok ilginç karakter ,öyle sırf masa başında oturup direktif vermiyor , bir sorun olunca laboratuvara gidip günlerce yeni mühendis gibi harıl harıl çalışıyormuş abla..Nezaketen iş yerinde görevli kişiye kahve falan getirtmiyor kendisi yapıyormuş...
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