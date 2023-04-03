AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak

AMD, varsayılan olarak 65W TDP CPU'ların desteklendiğini belirtiyor ancak daha yüksek TDP’ye sahip modeller için bir kesinlik yok. Dolayısıyla bu, anakart üreticisinin isteğine kalmış durumda. Eğer desteklenirlerse, çoklu çekirdek performansı etkilenebilir ancak şirket bu sınırlamaların 'oyun performansı üzerinde minimum etkiye' sahip olmasını bekliyor. Daha yüksek TDP'lere sahip Ryzen 7000 CPU'ların, TDP'yi 65W ile sınırlayan Eko Modunda çalışan B650/X670 anakarttaki performansına benzer performans göstermesi beklenebilir. Dolayısıyla tek çekirdekten ziyade gerçekten de performans farkı çoklu çekirdek tarafında yaşanacaktır fakat o da ciddi miktarda olmayacaktır. Ayrıca A620 yonga setinin varsayılan olarak 88 watt'a kadar en yüksek gücü desteklediği bildiriliyor ancak doğal olarak bu değer tüm anakartlar için geçerli olmayacaktır.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı