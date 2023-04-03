AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak

Tam Boyutta Gör AMD, sessiz sedasız A620 serisi AM5 anakartları piyasaya sürmeye başladı. Yeni giriş seviyesi A620 anakartlar ile birlikte yeni bir AM5 sisteminin toplanması yaklaşık olarak 400 dolar civarına geriledi. Bununla birlikte yeni A620 serisi anakartların işlemci desteği konusunda bazı sınırlamaları olduğu görülüyor.

A620 anakartlar doğal 65W TDP desteğine sahip

Tam Boyutta Gör AMD tarafından paylaşılan basın materyallerine göre A620 serisi temel olarak 65W işlemcileri destekleyecek ve daha üst TDP’ler garanti edilmeyecek. A620 serisi hemen satışa sunulduğu için aşağıdaki bilgiler yeni sistem toplamada önemli olacaktır.

Tam Boyutta Gör İlk olarak A620 yonga seti PCIe Gen5 arayüzünü desteklemiyor, bu da muhtemelen B650 serisi ile arasındaki en önemli fark. Ayrıca daha az kullanılabilir PCIe şeridi (maksimum 36) bulunuyor. Daha da önemlisi, yonga seti CPU hız aşırtmayı desteklemiyor ki bu maliyetler düşündüğünde anlaşılabilir. Ancak A620 serisi bellek hız aşırtmayı ve DDR5 standardını destekliyor.

Gigabyte ilk AMD A620 anakartlarını duyurdu 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör AMD, A620 yonga setinin 65W+ TDP Ryzen 7000 CPU'lar için sınırlı desteğe sahip olabileceği doğruladı. Bu da tüm Ryzen 7000X3D'lerin varsayılan olarak desteklenmesinin garanti edilmediği anlamına geliyor. İlginçtir ki AMD, A620 tabanlı sistem önerilerinde bu hafta çıkacak olan Ryzen 7 7800X3D (120W) işlemcisini kullanıyor.

Satın alırken dikkat edilmeli

AMD, varsayılan olarak 65W TDP CPU'ların desteklendiğini belirtiyor ancak daha yüksek TDP’ye sahip modeller için bir kesinlik yok. Dolayısıyla bu, anakart üreticisinin isteğine kalmış durumda. Eğer desteklenirlerse, çoklu çekirdek performansı etkilenebilir ancak şirket bu sınırlamaların 'oyun performansı üzerinde minimum etkiye' sahip olmasını bekliyor. Daha yüksek TDP'lere sahip Ryzen 7000 CPU'ların, TDP'yi 65W ile sınırlayan Eko Modunda çalışan B650/X670 anakarttaki performansına benzer performans göstermesi beklenebilir. Dolayısıyla tek çekirdekten ziyade gerçekten de performans farkı çoklu çekirdek tarafında yaşanacaktır fakat o da ciddi miktarda olmayacaktır. Ayrıca A620 yonga setinin varsayılan olarak 88 watt'a kadar en yüksek gücü desteklediği bildiriliyor ancak doğal olarak bu değer tüm anakartlar için geçerli olmayacaktır.

Tam Boyutta Gör Bu nedenle A620 anakartın daha yüksek TDP'yi destekleyip desteklemediğinden emin olmak için ürünün resmi sayfası kontrol edilmeli. Bazı markalar modellerinde bu bilgileri veriyor ancak bunu belirtmeyenler de var. Şimdilik sadece Biostar, Gigabyte ve ASUS, bazı A620 modellerinin en son BIOS'larla Ryzen 9 7950X3D'ye kadar desteklenen bir CPU destek listesi bulunuyor. MSI ve ASRock tarafında şimdilik bu bilgiler güncellenmedi. Sonuç olarak A620 serisi anakart alırken TDP desteğine ve işlemci desteğine ürün sayfasından bakmakta fayda var.

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AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak