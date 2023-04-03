Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak

    AMD, A620 anakartlarının 65W TDP için ideal olduğunu onayladı, daha yüksek TDP desteğinin ise garanti edilmediğini duyurdu. Dolayısıyla AMD A620 anakart tercihinde dikkatli olunması gerekecek.
    Oy Ver
    AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    AMD, sessiz sedasız A620 serisi AM5 anakartları piyasaya sürmeye başladı. Yeni giriş seviyesi A620 anakartlar ile birlikte yeni bir AM5 sisteminin toplanması yaklaşık olarak 400 dolar civarına geriledi. Bununla birlikte yeni A620 serisi anakartların işlemci desteği konusunda bazı sınırlamaları olduğu görülüyor.

    A620 anakartlar doğal 65W TDP desteğine sahip

    AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    AMD tarafından paylaşılan basın materyallerine göre A620 serisi temel olarak 65W işlemcileri destekleyecek ve daha üst TDP’ler garanti edilmeyecek. A620 serisi hemen satışa sunulduğu için aşağıdaki bilgiler yeni sistem toplamada önemli olacaktır.
    AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    İlk olarak A620 yonga seti PCIe Gen5 arayüzünü desteklemiyor, bu da muhtemelen B650 serisi ile arasındaki en önemli fark. Ayrıca daha az kullanılabilir PCIe şeridi (maksimum 36) bulunuyor. Daha da önemlisi, yonga seti CPU hız aşırtmayı desteklemiyor ki bu maliyetler düşündüğünde anlaşılabilir. Ancak A620 serisi bellek hız aşırtmayı ve DDR5 standardını destekliyor.

    AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    AMD, A620 yonga setinin 65W+ TDP Ryzen 7000 CPU'lar için sınırlı desteğe sahip olabileceği doğruladı. Bu da tüm Ryzen 7000X3D'lerin varsayılan olarak desteklenmesinin garanti edilmediği anlamına geliyor. İlginçtir ki AMD, A620 tabanlı sistem önerilerinde bu hafta çıkacak olan Ryzen 7 7800X3D (120W) işlemcisini kullanıyor.

    Satın alırken dikkat edilmeli

    AMD, varsayılan olarak 65W TDP CPU'ların desteklendiğini belirtiyor ancak daha yüksek TDP’ye sahip modeller için bir kesinlik yok. Dolayısıyla bu, anakart üreticisinin isteğine kalmış durumda. Eğer desteklenirlerse, çoklu çekirdek performansı etkilenebilir ancak şirket bu sınırlamaların 'oyun performansı üzerinde minimum etkiye' sahip olmasını bekliyor. Daha yüksek TDP'lere sahip Ryzen 7000 CPU'ların, TDP'yi 65W ile sınırlayan Eko Modunda çalışan B650/X670 anakarttaki performansına benzer performans göstermesi beklenebilir. Dolayısıyla tek çekirdekten ziyade gerçekten de performans farkı çoklu çekirdek tarafında yaşanacaktır fakat o da ciddi miktarda olmayacaktır.  Ayrıca A620 yonga setinin varsayılan olarak 88 watt'a kadar en yüksek gücü desteklediği bildiriliyor ancak doğal olarak bu değer tüm anakartlar için geçerli olmayacaktır.

    AMD A620 anakartların işlemci desteği sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle A620 anakartın daha yüksek TDP'yi destekleyip desteklemediğinden emin olmak için ürünün resmi sayfası kontrol edilmeli. Bazı markalar modellerinde bu bilgileri veriyor ancak bunu belirtmeyenler de var. Şimdilik sadece Biostar, Gigabyte ve ASUS, bazı A620 modellerinin en son BIOS'larla Ryzen 9 7950X3D'ye kadar desteklenen bir CPU destek listesi bulunuyor. MSI ve ASRock tarafında şimdilik bu bilgiler güncellenmedi. Sonuç olarak A620 serisi anakart alırken TDP desteğine ve işlemci desteğine ürün sayfasından bakmakta fayda var.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ping düşürme programı tıp kazananlar kaç netle başladı göktaşı nereye satılır motor çalıştığı halde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi nedir hava durumu kaç gün önceden belli olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız