AMD Adrenalin 25.2.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör AMD, yeni dönemde çıkan oyunlar kapsamında düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 25.1.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor?

AMD Adrenalin 25.2.1 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 25.2.1 sürücüsü, Sid Meier's Civiization VII, Awowed, Monster Hunter Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii için destek getiriyor. Öte yandan yeni sürücüde Marvel's Spider-Man 2'de Anti-Lag 2 ve Ray Tracing açıkken yaşanan kısmi siyah ekran sorunları artık düzeltildi.

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Devam eden sorunlara gelirsek, FINAL FANTASY VII REBIRTH, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Marvel Rivals ve OBS Studio HEVC kodlama özelinde sorunlar devam ediyor. AMD Adrenalin 25.2.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

Oyun Desteği

Sid Meier's Civiization VII

Awowed

Monster Hunter Wilds

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Düzeltilen Sorunlar

Marvel’s Spider-Man 2 oynanırken, Radeon™ Anti-Lag 2 ve Ray Tracing etkinleştirilmiş AMD Ryzen™ 7000 ve üzeri işlemcilerde ana menüde kısmi siyah ekran görülebiliyordu.

MyXrayDose ViewIQ kullanılırken düşük siyah değerleri ayarlanamıyordu

Bilinen Sorunlar

FINAL FANTASY VII REBIRTH oynanırken uzun süreler boyunca sistem veya uygulama zaman zaman çökebilir.

oynanırken uzun süreler boyunca sistem veya uygulama zaman zaman çökebilir. Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynanırken, bazı AMD grafik ürünlerinde (örneğin AMD Ryzen™ AI 9 HX 370) sürücü zaman aşımına uğrayabilir veya çökebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar geçici bir önlem olarak AMD Software: Adrenalin Edition’da Değişken Grafik Belleğini etkinleştirebilir. (AMD Software: Adrenalin Edition -> Performance -> Tuning -> Variable Graphics Memory).

oynanırken, bazı AMD grafik ürünlerinde (örneğin AMD Ryzen™ AI 9 HX 370) sürücü zaman aşımına uğrayabilir veya çökebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar geçici bir önlem olarak AMD Software: Adrenalin Edition’da etkinleştirebilir. (AMD Software: Adrenalin Edition -> Performance -> Tuning -> Variable Graphics Memory). Marvel Rivals oynanırken AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 kare üretimi etkinleştirildiğinde zaman zaman takılmalar gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların, oyun içi ayarlarda AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 kare üretimini devre dışı bırakması önerilir.

oynanırken kare üretimi etkinleştirildiğinde zaman zaman takılmalar gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların, oyun içi ayarlarda AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 kare üretimini devre dışı bırakması önerilir. AMD Cleanup Utility kullanıldıktan sonra, AMD Bug Report Tool , AMD Ryzen™ 7000 ve üzeri işlemcilerle birlikte AMD grafik ürünleri kullanıldığında yeni sürücü yükleme sırasında zaman zaman görünebilir.

kullanıldıktan sonra, , AMD Ryzen™ 7000 ve üzeri işlemcilerle birlikte AMD grafik ürünleri kullanıldığında yeni sürücü yükleme sırasında zaman zaman görünebilir. OBS Studio ile Twitch Enhanced Broadcasting kullanılırken HEVC kodlama beklenildiği gibi çalışmayabilir.

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AMD Adrenalin 25.2.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler