AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor: Videolar 2K'ya yükselecek

Tam Boyutta Gör AMD'nin CES 2024 öncesi düzenlediği bir sunumda, Radeon FSR for Video isimli yeni bir teknoloji ortaya çıktı. Adından da anlaşıldığı gibi video ölçeklendirme teknolojisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan RTX Video Super Resolution'a rakip olacak. Üstelik Youtube ve VLC Player'a geliyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor

Kaçıranlar için Ocak 2023 tarihinde tanıtılan Nvidia Video Super Resolution, RTX ekran kartlarına özel 2K ve 4K yükseltme seçenekleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Ancak bu teknolojinin donanım tabanlı olması tıpkı DLSS'de olduğu gibi AMD kullanıcılarını dışarıda bıraktı. Şimdi ise AMD, FidelityFX Super Resolution ile buna yanıt vermeyi planlıyor.

Aktarıldığı kadarıyla video yükseltme teknolojisi, Radeon FSR for Video olarak isimlendirilecek ve Radeon Adrenalin Yazılımının bir parçası olacağı belirtiliyor. Bu noktada ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak AMD sürücülerine entegre olacak.

Tam Boyutta Gör Sunumdan alınan yukarıdaki görüntüde, 720p çözünürlüğünde bir içeriğin 1440p 2K'Ya yükseltildiğini görüyoruz. Üstelik bunun belirgin bir iyileşme sunduğu belirtiliyor ancak bunu tek bir kareden anlamak biraz zor. Dolayısıyla yakın tarihte bir demo yayınlandığını görebiliriz. Ayrıca AMD ve VLC'nin birlikte çalıştığı ve uygulamanın gürültü azaltmanın yanı sıra FSR yükseltmeyi de entegre edeceği söyleniyor.

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Kaçıranlar için VLC'nin halihazırda Nvidia RTX VSR'ye destek sunduğunu hatırlatalım. Böylece iki teknoloji eş zamanlı olarak test etme şansımız olacak. Ayrıca iyi haber şu ki, günümüzde çoğu dijital içerik platformu, PC kullanıcılarını 1080p ile kısıtlıyor. Bu nedenle yeni özellik, geniş bir donanım yelpazesinde kullanıcılara destek sunmuş olacak. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor! Videolar 2K'ya çıkacak