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    AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor: Videolar 2K'ya yükselecek

    Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden AMD, Radeon FSR for Video teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni teknoloji, Youtube ve VLC videolarını 2K çözünürlüğe yükseltecek.
    AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor! Videolar 2K'ya çıkacak Tam Boyutta Gör
    AMD'nin CES 2024 öncesi düzenlediği bir sunumda, Radeon FSR for Video isimli yeni bir teknoloji ortaya çıktı. Adından da anlaşıldığı gibi video ölçeklendirme teknolojisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan RTX Video Super Resolution'a rakip olacak. Üstelik Youtube ve VLC Player'a geliyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor

    Kaçıranlar için Ocak 2023 tarihinde tanıtılan Nvidia Video Super Resolution, RTX ekran kartlarına özel 2K ve 4K yükseltme seçenekleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Ancak bu teknolojinin donanım tabanlı olması tıpkı DLSS'de olduğu gibi AMD kullanıcılarını dışarıda bıraktı. Şimdi ise AMD, FidelityFX Super Resolution ile buna yanıt vermeyi planlıyor.

    Aktarıldığı kadarıyla video yükseltme teknolojisi, Radeon FSR for Video olarak isimlendirilecek ve Radeon Adrenalin Yazılımının bir parçası olacağı belirtiliyor. Bu noktada ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak AMD sürücülerine entegre olacak. 

    AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor! Videolar 2K'ya çıkacak Tam Boyutta Gör
    Sunumdan alınan yukarıdaki görüntüde, 720p çözünürlüğünde bir içeriğin 1440p 2K'Ya yükseltildiğini görüyoruz. Üstelik bunun belirgin bir iyileşme sunduğu belirtiliyor ancak bunu tek bir kareden anlamak biraz zor. Dolayısıyla yakın tarihte bir demo yayınlandığını görebiliriz. Ayrıca AMD ve VLC'nin birlikte çalıştığı ve uygulamanın gürültü azaltmanın yanı sıra FSR yükseltmeyi de entegre edeceği söyleniyor.

    Kaçıranlar için VLC'nin halihazırda Nvidia RTX VSR'ye destek sunduğunu hatırlatalım. Böylece iki teknoloji eş zamanlı olarak test etme şansımız olacak. Ayrıca iyi haber şu ki, günümüzde çoğu dijital içerik platformu, PC kullanıcılarını 1080p ile kısıtlıyor. Bu nedenle yeni özellik, geniş bir donanım yelpazesinde kullanıcılara destek sunmuş olacak. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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