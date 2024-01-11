AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor: Videolar 2K'ya yükselecek

AMD FSR, Youtube ve VLC Player'a geliyor
Kaçıranlar için Ocak 2023 tarihinde tanıtılan Nvidia Video Super Resolution, RTX ekran kartlarına özel 2K ve 4K yükseltme seçenekleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Ancak bu teknolojinin donanım tabanlı olması tıpkı DLSS'de olduğu gibi AMD kullanıcılarını dışarıda bıraktı. Şimdi ise AMD, FidelityFX Super Resolution ile buna yanıt vermeyi planlıyor.
Aktarıldığı kadarıyla video yükseltme teknolojisi, Radeon FSR for Video olarak isimlendirilecek ve Radeon Adrenalin Yazılımının bir parçası olacağı belirtiliyor. Bu noktada ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak AMD sürücülerine entegre olacak.
Kaçıranlar için VLC'nin halihazırda Nvidia RTX VSR'ye destek sunduğunu hatırlatalım. Böylece iki teknoloji eş zamanlı olarak test etme şansımız olacak. Ayrıca iyi haber şu ki, günümüzde çoğu dijital içerik platformu, PC kullanıcılarını 1080p ile kısıtlıyor. Bu nedenle yeni özellik, geniş bir donanım yelpazesinde kullanıcılara destek sunmuş olacak. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.