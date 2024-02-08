AMD, Athlon K7 CPU’suna şimdiye kadar keşfedilmemiş eğlenceli bir sürpriz saklamış

K7 Athlon işlemcide keşfedilmemiş sürpriz
Fritz geçtiğimiz günlerde AMD'nin Athlon K7 işlemcisini mercek altında incelerken bir köşede, mermi ateşlemiş bir tabancanın hemen üzerinde Teksas eyaletinin logosunu keşfetti. Eyaletin AMD'nin bazı tesislerinin bulunduğu Austin'e bir selam olduğu düşünülüyor. Ancak silah konusunun tam olarak neye atıfta bulunduğu belirsiz.
Athlon (Argon çekirdeği) 250 nm'lik bir süreç üzerine inşa edilmişti ve toplam 22 milyon transistör ile 512 KB L2 önbelleğe sahipti. İlk modeller kartuş tabanlıydı, Slot A olarak adlandırılmıştı ve oldukça hız aşırtılabilir oldukları için donanım tutkunları tarafından çokça sevilmişti.
Öte yandan AMD, silikon ya da çip sanatıyla uğraşan ilk ya da son firma değil. Yıllar önce Microsoft, Xbox One'ın PCB'sine basılmış özel bir sürpriz eklemişti. Halo serisinden Master Chief'in bir akrebe binerken tasvir edildiği görsel, konsolun kod adı olan Project Scorpio'ya atıfta bulunuyordu. Belki AMD, Athlon K7’deki silahla Intel’i tahtından indireceğine işaret ediyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.