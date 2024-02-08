AMD, Athlon K7 CPU’suna şimdiye kadar keşfedilmemiş eğlenceli bir sürpriz saklamış

Tam Boyutta Gör Orijinal K7 Athlon işlemci 1999 yılının ortalarında piyasaya çıkmış ve AMD'yi ilk kez rakibi Intel ile eşit seviyeye getirmişti. Intel, Pentium platformuyla yıllardır egemenliğini sürdürüyordu, ancak Athlon sahneye çıktığında her şey değişmeye başlamıştı. Şimdi ise donanım fotoğrafçısı Fritzchens Fritz geçtiğimiz günlerde Athlon K7'yi incelerken ilginç bir sürpriz keşfetti.

K7 Athlon işlemcide keşfedilmemiş sürpriz

Fritz geçtiğimiz günlerde AMD'nin Athlon K7 işlemcisini mercek altında incelerken bir köşede, mermi ateşlemiş bir tabancanın hemen üzerinde Teksas eyaletinin logosunu keşfetti. Eyaletin AMD'nin bazı tesislerinin bulunduğu Austin'e bir selam olduğu düşünülüyor. Ancak silah konusunun tam olarak neye atıfta bulunduğu belirsiz.

Athlon (Argon çekirdeği) 250 nm'lik bir süreç üzerine inşa edilmişti ve toplam 22 milyon transistör ile 512 KB L2 önbelleğe sahipti. İlk modeller kartuş tabanlıydı, Slot A olarak adlandırılmıştı ve oldukça hız aşırtılabilir oldukları için donanım tutkunları tarafından çokça sevilmişti.

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Öte yandan AMD, silikon ya da çip sanatıyla uğraşan ilk ya da son firma değil. Yıllar önce Microsoft, Xbox One'ın PCB'sine basılmış özel bir sürpriz eklemişti. Halo serisinden Master Chief'in bir akrebe binerken tasvir edildiği görsel, konsolun kod adı olan Project Scorpio'ya atıfta bulunuyordu. Belki AMD, Athlon K7’deki silahla Intel’i tahtından indireceğine işaret ediyordu.

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AMD, Athlon K7 CPU’suna eğlenceli bir sürpriz saklamış