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    AMD, Athlon K7 CPU’suna şimdiye kadar keşfedilmemiş eğlenceli bir sürpriz saklamış

    AMD’nin 1999 yılında çıkan ve ciddi bir değişime neden olan Athlon K7 işlemcisinde şimdiye kadar keşfedilmemiş eğlenceli bir sürpriz donanım fotoğrafçısı Fritzchens Fritz tarafından keşfedildi.
    AMD, Athlon K7 CPU’suna eğlenceli bir sürpriz saklamış Tam Boyutta Gör
    Orijinal K7 Athlon işlemci 1999 yılının ortalarında piyasaya çıkmış ve AMD'yi ilk kez rakibi Intel ile eşit seviyeye getirmişti. Intel, Pentium platformuyla yıllardır egemenliğini sürdürüyordu, ancak Athlon sahneye çıktığında her şey değişmeye başlamıştı. Şimdi ise donanım fotoğrafçısı Fritzchens Fritz geçtiğimiz günlerde Athlon K7'yi incelerken ilginç bir sürpriz keşfetti.

    K7 Athlon işlemcide keşfedilmemiş sürpriz

    Fritz geçtiğimiz günlerde AMD'nin Athlon K7 işlemcisini mercek altında incelerken bir köşede, mermi ateşlemiş bir tabancanın hemen üzerinde Teksas eyaletinin logosunu keşfetti. Eyaletin AMD'nin bazı tesislerinin bulunduğu Austin'e bir selam olduğu düşünülüyor. Ancak silah konusunun tam olarak neye atıfta bulunduğu belirsiz.

    Athlon (Argon çekirdeği) 250 nm'lik bir süreç üzerine inşa edilmişti ve toplam 22 milyon transistör ile 512 KB L2 önbelleğe sahipti. İlk modeller kartuş tabanlıydı, Slot A olarak adlandırılmıştı ve oldukça hız aşırtılabilir oldukları için donanım tutkunları tarafından çokça sevilmişti.

    Öte yandan AMD, silikon ya da çip sanatıyla uğraşan ilk ya da son firma değil. Yıllar önce Microsoft, Xbox One'ın PCB'sine basılmış özel bir sürpriz eklemişti. Halo serisinden Master Chief'in bir akrebe binerken tasvir edildiği görsel, konsolun kod adı olan Project Scorpio'ya atıfta bulunuyordu. Belki AMD, Athlon K7’deki silahla Intel’i tahtından indireceğine işaret ediyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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