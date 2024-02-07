Beklenen Snapdragon X Elite bu yılın ortasında çıkıyor: Hedef Apple M3

Teknoloji Editörü
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Qualcomm CEO'su
Christiano Amoni, merakla beklenen yeni yonga seti n Windows dizüstü bilgisayarlar için özel olarak üretildiğini ve Snapdragon X Elite’i 2024'ün ortalarında geleceğini açıkladı. Bu aslında Apple’ın M serisi özel silikonları için eni bir rakibin olacağı anlamına geliyor ve erken performans kıyaslamalarında şimdiye kadar etkileyici değerler gördük. Snapdragon X Elite, 2024 ortalarında çıkacak
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Snapdragon 8cx Gen 3 ile karşılaştırıldığında, Snapdragon X Elite performansta büyük bir sıçrama sağlayarak onu Apple'ın M3 serisine karşı değerli bir rakip haline getiriyor. Qualcomm, amiral gemisi yonga setinin okula dönüş sezonu için tam zamanında, yani 2024'ün ortalarında piyasaya sürerek pazarda da Macbook’lara rakip olmayı hedefliyor.
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Snapdragon X Elite ayrıca, çeşitli yapay zeka özelliklerini destekleyeceği söylenen Windows'un bir sonraki sürümü için geliştirilmiş gibi görünüyor. Çeşitli Qualcomm iş ortaklarının dizüstü bilgisayarlarını Windows 11 ile piyasaya sürmesi muhtemel olsa da, Windows 12'ye doğrudan bir güncelleme yolu sağlayarak geleceğe dönük olmak isteniyor. Önceki kıyaslamalara göre Snapdragon X Elite, çoklu çekirdek performansında M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı ve 23W ve 80W olmak üzere iki farklı güç sınırında çalışabiliyor.
Snapdragon X Elite’in gerçek performansını ürünler çıkana kadar görmeyeceği ancak ilk haberler rekabet olacağını gösteriyor. Bu önemli, çünkü Apple bir süredir alanında rekabet olmadan hareket ediyor ve kategoriye Snapdragon X Elite’in gelmesi bir şeyleri değiştirebilir.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.