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    Anlık Bildirim

    Beklenen Snapdragon X Elite bu yılın ortasında çıkıyor: Hedef Apple M3

    Qualcomm CEO'su, Snapdragon X Elite'in Apple M3'ten daha hızlı performans göstererek Apple'ın hakimiyetini tehdit ettiğini ve 2024'ün ortalarında geleceğini söyledi.
    Snapdragon X Elite yıl ortasında çıkıyor: Hedef Apple M3 Tam Boyutta Gör
    Qualcomm CEO'su Christiano Amoni, merakla beklenen yeni yonga seti Snapdragon X Elite’in Windows dizüstü bilgisayarlar için özel olarak üretildiğini ve 2024'ün ortalarında geleceğini açıkladı. Bu aslında Apple’ın M serisi özel silikonları için eni bir rakibin olacağı anlamına geliyor ve erken performans kıyaslamalarında şimdiye kadar etkileyici değerler gördük.

    Snapdragon X Elite, 2024 ortalarında çıkacak

    Snapdragon X Elite yıl ortasında çıkıyor: Hedef Apple M3 Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8cx Gen 3 ile karşılaştırıldığında, Snapdragon X Elite performansta büyük bir sıçrama sağlayarak onu Apple'ın M3 serisine karşı değerli bir rakip haline getiriyor. Qualcomm, amiral gemisi yonga setinin okula dönüş sezonu için tam zamanında, yani 2024'ün ortalarında piyasaya sürerek pazarda da Macbook’lara rakip olmayı hedefliyor.
    Snapdragon X Elite yıl ortasında çıkıyor: Hedef Apple M3 Tam Boyutta Gör
    Snapdragon X Elite ayrıca, çeşitli yapay zeka özelliklerini destekleyeceği söylenen Windows'un bir sonraki sürümü için geliştirilmiş gibi görünüyor. Çeşitli Qualcomm iş ortaklarının dizüstü bilgisayarlarını Windows 11 ile piyasaya sürmesi muhtemel olsa da, Windows 12'ye doğrudan bir güncelleme yolu sağlayarak geleceğe dönük olmak isteniyor. Önceki kıyaslamalara göre Snapdragon X Elite, çoklu çekirdek performansında M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı ve 23W ve 80W olmak üzere iki farklı güç sınırında çalışabiliyor.

    Snapdragon X Elite’in gerçek performansını ürünler çıkana kadar görmeyeceği ancak ilk haberler rekabet olacağını gösteriyor. Bu önemli, çünkü Apple bir süredir alanında rekabet olmadan hareket ediyor ve kategoriye Snapdragon X Elite’in gelmesi bir şeyleri değiştirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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