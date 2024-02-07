Beklenen Snapdragon X Elite bu yılın ortasında çıkıyor: Hedef Apple M3

Tam Boyutta Gör Qualcomm CEO'su Christiano Amoni, merakla beklenen yeni yonga seti Snapdragon X Elite’in Windows dizüstü bilgisayarlar için özel olarak üretildiğini ve 2024'ün ortalarında geleceğini açıkladı. Bu aslında Apple’ın M serisi özel silikonları için eni bir rakibin olacağı anlamına geliyor ve erken performans kıyaslamalarında şimdiye kadar etkileyici değerler gördük.

Snapdragon X Elite, 2024 ortalarında çıkacak

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8cx Gen 3 ile karşılaştırıldığında, Snapdragon X Elite performansta büyük bir sıçrama sağlayarak onu Apple'ın M3 serisine karşı değerli bir rakip haline getiriyor. Qualcomm, amiral gemisi yonga setinin okula dönüş sezonu için tam zamanında, yani 2024'ün ortalarında piyasaya sürerek pazarda da Macbook’lara rakip olmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon X Elite ayrıca, çeşitli yapay zeka özelliklerini destekleyeceği söylenen Windows'un bir sonraki sürümü için geliştirilmiş gibi görünüyor. Çeşitli Qualcomm iş ortaklarının dizüstü bilgisayarlarını Windows 11 ile piyasaya sürmesi muhtemel olsa da, Windows 12'ye doğrudan bir güncelleme yolu sağlayarak geleceğe dönük olmak isteniyor. Önceki kıyaslamalara göre Snapdragon X Elite, çoklu çekirdek performansında M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı ve 23W ve 80W olmak üzere iki farklı güç sınırında çalışabiliyor.

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Snapdragon X Elite’in gerçek performansını ürünler çıkana kadar görmeyeceği ancak ilk haberler rekabet olacağını gösteriyor. Bu önemli, çünkü Apple bir süredir alanında rekabet olmadan hareket ediyor ve kategoriye Snapdragon X Elite’in gelmesi bir şeyleri değiştirebilir.

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