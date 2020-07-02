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    AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor

    Bu sıralarda AMD işlemci ve ekran kartlarından oluşan bir sistem toplamayı düşünüyorsanız 3 farklı oyun hediyesine sahip olabilirsiniz. İki yeni Raise the Game kampanyası yolda.
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor
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    7nm sürecindeki Ryzen 7 3000 ve Ryzen 9 3000 serisi işlemcileri için Assassin's Creed Valhalla oyun hediyesi hazırlığı içerisinde olan AMD’nin ekran kartlarına yönelik de bir sürprizi olacak.

    Yeni Raise the Game kampanyası

    Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre geleneksel Raise the Game adıyla başlayacak olan kampanya Radeon RX 5000 serisi masa üstü grafik kartlarına yönelik olacak. Ocak ayında yapılan kampanyada da yine Radeon RX 5000 serisi vardı.

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

    Yeni kampanyada ekran kartı modeline göre bir veya iki oyun olduğu görülüyor. AMD’nin Ryzen 3000XT serisi işlemcileri piyasaya süreceği 7 Temmuz tarihinde bu kampanyanın da başlayacağı tahmin ediliyor. Radeon ekran kartlarının oyun hediyeleri Godfall ve World of Warcraft: Shadowlands olacak. RX 5500 XT ekran kartında sadece Godfall hediyesi bulunuyor.



    https://www.techpowerup.com/269289/amd-to-bundle-godfall-and-wow-shadowlands-with-radeon-rx-5000-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün
    Oyunlar tırt. Nvidia cyberpunk versin onu alalım
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    wolferto (mehmet öz) 1 hf.
    la karti yeni aldim 2 saat olmadi hep bnimi bulur
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    onurozka (onur ozkaraman) 1 hf. wolferto
    Boşver sen keyfine bak. Bence bu durumda illegal yollardan bu oyunu indirmek senin hakkın oluyor bu durumda:)
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    35bucuk (Özgür Karen) 1 hf. wolferto
    Yalnız değilsin, 2 gün önce 5600 xt aldım 5 gün önce ryzen 3600 :s Dün gece aldığım anakart da sabah 170 lira indirime girdi :/
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    Dreandes (Ahmet Bey) 1 hf.
    Warcraft çok özel bir kitleye hitap ediyor, keşke başka oyun verselerdi.
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