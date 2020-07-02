AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

7nm sürecindeki Ryzen 7 3000 ve Ryzen 9 3000 serisi işlemcileri için Assassin's Creed Valhalla oyun hediyesi hazırlığı içerisinde olan AMD’nin ekran kartlarına yönelik de bir sürprizi olacak.

Yeni Raise the Game kampanyası

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre geleneksel Raise the Game adıyla başlayacak olan kampanya Radeon RX 5000 serisi masa üstü grafik kartlarına yönelik olacak. Ocak ayında yapılan kampanyada da yine Radeon RX 5000 serisi vardı.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

Yeni kampanyada ekran kartı modeline göre bir veya iki oyun olduğu görülüyor. AMD’nin Ryzen 3000XT serisi işlemcileri piyasaya süreceği 7 Temmuz tarihinde bu kampanyanın da başlayacağı tahmin ediliyor. Radeon ekran kartlarının oyun hediyeleri Godfall ve World of Warcraft: Shadowlands olacak. RX 5500 XT ekran kartında sadece Godfall hediyesi bulunuyor.

https://www.techpowerup.com/269289/amd-to-bundle-godfall-and-wow-shadowlands-with-radeon-rx-5000-series

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.