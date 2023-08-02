AMD de Çin’e özel yavaş yapay zeka GPU'ları geliştirecek

AMD, Çin'e yavaş GPU satacak
Geçen yıl Eylül ayında ABD, Nvidia ve AMD'nin yüksek performanslı yapay zeka odaklı GPU'larını/hızlandırıcılarını ülkeye (ve Rusya'ya) satmasını kısıtlayan kurallar getirerek Çin'e yönelik ihracat yaptırımlarını daha da sıkılaştırdı. Bu, Çin'in artık Nvidia A100 veya H100 GPU'larını ithal edemeyeceği anlamına gelirken, aynı zamanda AMD'nin MI250 Instinct kartı da yasaklandı.
AMD'nin de diğer şirketlerin izinden giderek Çin pazarı için çiplerinin alternatif versiyonlarını geliştirmesi ve muhtemelen bu yılın sonlarına doğru çıkacak Instinct MI300X ile başlaması bekleniyor. ABD'nin yapay zeka çiplerinin ülkeye ihracatına daha fazla kısıtlama getirmeyi düşündüğü göz önüne alındığında, AMD'nin Çin'e özgü bir yapay zeka ürünü geliştirmeden önce beklemesi akıllıca olabilir. Bu ihtiyatlı yaklaşımı Nvidia tarafında da görüyoruz ve firma, kuralların sıkılaşmasının ciddi etkileri olacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü