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    AMD de Çin’e özel yavaş yapay zeka GPU'ları geliştirecek

    AMD, ABD kısıtlamalarına uymak için Çin pazarı için daha yavaş yapay zeka GPU'ları geliştirecek. Teknoloji devi bu hamlesiyle diğer şirketlerin ayak izini takip etmiş olacak.
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    AMD de Çin’e özel yavaş yapay zeka GPU'ları geliştirecek Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Çin’e yönelik yapay zeka çipi ihracatı kısıtlamaları devam ediyor. Bu kısıtlama, şirketilerin Çin’e ürün satmasını yasaklamıyor, sadece satılacak ürünler bazı spesifikasyonları aşamıyor. Nvidia ve Intel bir süredir daha yavaş çözümlerle Çin’e satış gerçekleştiriyor. Şimdi de AMD aynı şeyi yapacağını duyurdu.

    AMD, Çin'e yavaş GPU satacak

    Geçen yıl Eylül ayında ABD, Nvidia ve AMD'nin yüksek performanslı yapay zeka odaklı GPU'larını/hızlandırıcılarını ülkeye (ve Rusya'ya) satmasını kısıtlayan kurallar getirerek Çin'e yönelik ihracat yaptırımlarını daha da sıkılaştırdı. Bu, Çin'in artık Nvidia A100 veya H100 GPU'larını ithal edemeyeceği anlamına gelirken, aynı zamanda AMD'nin MI250 Instinct kartı da yasaklandı.

    AMD de Çin’e özel yavaş yapay zeka GPU'ları geliştirecek Tam Boyutta Gör
    AMD'nin son kazanç çağrısında, şirket CEO'su Lisa Su şunları söyledi: "Çin kesinlikle portföyümüzün genelinde bizim için çok önemli bir pazar. Hızlandırıcı pazarını düşündüğümüzde, planımız elbette ABD ihracat kontrollerine tamamen uyumlu olmak. Ancak Çin'de yapay zeka çözümleri arayan müşterilerimiz için ürün geliştirme fırsatı olduğuna inanıyoruz ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz."

    AMD'nin de diğer şirketlerin izinden giderek Çin pazarı için çiplerinin alternatif versiyonlarını geliştirmesi ve muhtemelen bu yılın sonlarına doğru çıkacak Instinct MI300X ile başlaması bekleniyor. ABD'nin yapay zeka çiplerinin ülkeye ihracatına daha fazla kısıtlama getirmeyi düşündüğü göz önüne alındığında, AMD'nin Çin'e özgü bir yapay zeka ürünü geliştirmeden önce beklemesi akıllıca olabilir. Bu ihtiyatlı yaklaşımı Nvidia tarafında da görüyoruz ve firma, kuralların sıkılaşmasının ciddi etkileri olacağını söyledi.

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    maygar 10 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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