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    AMD siber saldırıya uğradı, veriler çalındı

    Şok bir şekilde büyük bir veri sızıntısı olayı ile karşılaşan AMD, şirket içi şifreler ve ağ bilgileri gibi kritik verileri kaptırmış durumda. Saldırganlar veriler için para istiyor. 
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    AMD
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    Teknoloji devlerinin alınan tüm tedbirlere rağmen siber saldırıların önünü alamaması büyük veri kayıplarına yol açıyor. AMD siber saldırganların eline geçen 450Gb kapasitedeki veri sızıntısıyla uğraşıyor.

    AMD verilerini çaldırdı

    Şirketlerin çalınan verilerini para karşılığı saldırganlardan elde ederek yeniden şirkete iade etme mottosuyla kurulan RansomHouse, AMD ile ilgili 450Gb boyutunda bir veriye sahip olduklarını duyurdu. Dosyada ağ verileri, sistem bilgileri ve şifreler yer alıyor. Grup zayıf şifreler sayesinde sistemlere sızıldığını ve özel bir fidye yazılımı da kullanılmadığının altını çizmiş.

    Sızdırılan veriler oldukça riskli zira şirket içi şifreler ile AMD’nin çok gizli yonga tasarımlarına erişmek mümkün olabilir. Bu da Zen 5 ve CDNA 4 gibi gelecek projelerin internete sızdırılması demek.

    AMD yaptığı açıklamada bazı grupların 450Gb veri çaldığı ile ilgili gelişmelerden haberdar olduklarını ve inceleme sürecinde olduklarını duyurdu. Bununla birlikte nasıl bu denli kritik veriler saldırganların eline geçtiğini anlamak da oldukça güç.

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