Joker zararlı yazılımına dikkat

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Google’ın hem mağaza hem de kullanıcı tarafında aldığı sıkı önlemlere rağmen zararlı yazılımların ardı arkası kesilmiyor. 3 yıldır kullanıcıları bezdiren Joker yazılımı 4 yeni uygulamada daha tespit edildi.

Joker yazılımı can yakıyor

Saldırganların çok az miktarda kodlama yaptığı için güvenlik duvarlarından kaçınması kolay olan Joker yazılımı kullanıcının izni olmadan ücretli SMS yolluyor veya ücretli hizmetlere abone oluyor.

Her ebeveyn kontrol uygulamasını yüklemeyin! 5 gün önce eklendi

Yazılımın gelen mesajları veya bildirimleri okuyarak iki aşamalı güvenlik çözümlerini aşabildiği belirtiliyor. Böylece kullanıcı sadece cüzdanı boşaldığında bir şeylerin ters gittiğini anlayabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre indirme rakamları toplamda 100 bini geçmiş 4 yeni uygulama tespit edildi. Smart SMS Messages, Blood Pressure Monitor, Voice Languages Translator ve Quick Text SMS hali hazırda 100 bin cihaza bulaşmış görünüyor. Google Play mağazasından kaldırılan bu uygulamaları indirmiş olanların kesinlikle silmeleri ve banka hesaplarını kontrol etmeleri isteniyor.

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