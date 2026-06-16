AMD'den FSR 4.1 açıklaması: RX6000 serisinin beklemesi gerekecek

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Tam Boyutta Gör AMD, yeni nesil görüntü yükseltme teknolojisi FSR 4.1'i daha fazla ekran kartına sunmaya hazırlanırken, Radeon RX 6000 serisi kullanıcılarının neden daha uzun süre beklemek zorunda kalacağını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre gecikmenin temel nedeni, RDNA 2 mimarisinin donanımsal yapısından kaynaklanıyor.

RX 7000'e bu yıl, RX 6000'e ise 2027'de geliyor

Kaçıranlar için AMD, FSR 4.1'in yalnızca Radeon RX 9000 serisiyle sınırlı kalmayacağını doğrulamıştı. Yol haritasına göre Radeon RX 7000 serisi ekran kartları Temmuz 2026'da FSR 4.1 desteği kazanacak. Radeon RX 6000 serisi için ise planlanan çıkış tarihi 2027 olarak gösteriliyor. Ancak şu an için net bir tarih paylaşılmış değil.

Şirket yöneticilerinin Computex 2026 kapsamında yaptığı açıklamalara göre RDNA 3 ve RDNA 4 mimarileri, yapay zekâ hızlandırıcılarına sahip olduğu için FSR 4.1 modelini daha verimli çalıştırabiliyor. Özellikle RDNA 3 tabanlı ekran kartları, optimize edilmiş modeli INT8 komutları üzerinden çalıştırabiliyor ve böylece işlem yükünün önemli bir kısmını özel donanımlara aktarabiliyor.

RDNA 2 mimarisinde ise durum farklı. Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarında özel yapay zekâ hızlandırıcıları bulunmadığından FSR 4.1'in iş yükü doğrudan grafik işlemcinin gölgelendirici (shader) birimleri tarafından karşılanmak zorunda kalıyor. Bu da görüntü yükseltme teknolojisinin oyunların kullandığı kaynaklarla aynı donanım kaynaklarını paylaşması anlamına geliyor.

AMD'ye göre asıl zorluk da burada ortaya çıkıyor. Şirket, FSR 4.1'in kullandığı shader döngülerinin azaltılmasının ve teknolojinin RDNA 2 üzerinde verimli çalışacak şekilde optimize edilmesinin beklenenden daha karmaşık olduğunu belirtiyor. Bu nedenle RX 6000 serisi için ek mühendislik çalışmaları yürütülüyor.

Yeni nesil AMD RDNA 5 ekran kartları 2027 sonunda çıkabilir 1 hf. önce eklendi

AMD'nin açıklamalarına göre Radeon RX 6000 serisi için FSR 4.1 desteği halen planlanıyor ve iptal edilmiş değil. Ancak şirket, teknolojinin performans ve görüntü kalitesi açısından istenilen seviyeye ulaşabilmesi için daha fazla optimizasyon süresine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle RDNA 2 kullanıcılarının yeni yükseltme teknolojisi için 2027 yılına kadar beklemesi gerekecek.

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AMD'den kötü haber: FSR 4.1 bu modeller için gecikecek!

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