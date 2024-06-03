AMD EPYC Turin duyuruldu: 3nm, 192 çekirdek, 384 iş parçacığı ve dahası

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024 fuarında yeni platformları Ryzen 9000, Ryzen AI 3000 ve şimdi de merakla beklenen 5. nesil EPYC Turin işlemcilerini tanıttı. TSMC 3mn işlem sürecinde banttan geçirilen Epyc Turin, Intel'in mevcut nesil Xeon çiplerinden 5,4 kata kadar daha fazla hız getiriyor. AMD CEO’su Lisa Su, veri merkezlerinde rekabetin kızıştığı bu dönemde bu alandaki pazar paylarının yüzde 33 olduğunu da açıkladı.

AMD, EPYC Turin ile zirveye oynuyor

EPYC 9005 ailesi altında sıralanacak ve bulut, telekomünikasyon, yapay zeka ve diğer bilgi işlem alanlarında boy gösterecek Zen 5 tabanlı EPYC Turin ailesinin üstündeki perde kaldırıldı. Performans açısından AMD, 128 çekirdekli EPYC Turin işlemcisini Intel 5. Nesil Xeon Emerald Xeon Platinum 8592+'ya karşı konumlandırıyor. Firmaya göre 5. Nesil AMD EPYC işlemciler çeşitli iş yüklerinde 2,5 kat ila 5,4 kat arasında performans artışı sunuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, 5. Nesil EPYC ailesi altında Zen 5 ve Zen 5C çekirdek mimarisine dayalı en az 20 model piyasaya sürecek. İşlemciler, SP5 (LGA 6096) soketindeki mevcut 4. Nesil EPYC ailesiyle birebir uyumluluk gösterecek ve daha hızlı DDR5 6000 MT/s bellek desteği sunacak.

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AMD’den şimdiye kadar EPYC 9845 (160 Çekirdek / 320 İş Parçacığı), EPYC 9825 (144 Çekirdek / 288 İş Parçacığı), EPYC 9745 (128 Çekirdek / 256 İş Parçacığı), EPYC 9655 (96 Çekirdek / 192 İş Parçacığı), EPYC 9645 (96 Çekirdek / 192 İş Parçacığı) ve EPYC 9565 (72 Çekirdek / 144 İş Parçacığı) gibi modelleri gördük.

Tam Boyutta Gör Bu işlemcilerin tümü 256 MB'den fazla L3 önbelleğe ve 320/400 ila 500W arasında değişen TDP'lere sahip. Ancak dediğimiz gibi AMD, bunlardan çok daha fazlasını sunacak. Firma çeşitli konfigürasyon ve yapılandırmalarla müşterilerine en ideal seçeneği vermek istiyor. Dolayısıyla seriden Zen 5 ve Zen 5C çekirdeklerini kullanan modeller yer alıyor. Bilmeyenler için Zen 5C, kavramsal olarak Intel’in E-çekirdeklerine benziyor olsa da bunlar, standart Zen 5 ile aynı mimariyi paylaşıyor ve tüm özelliklerini taşıyor. Zen 5c çekirdekleri, işlemci kalıbında 'standart' Zen 5 performans çekirdeklerinden daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanırken, daha basit görevler için yeterli performans sunarak güç tasarrufu sağlıyor ve milimetre kare başına daha önce mümkün olandan daha fazla hesaplama gücü sunuyor.

AMD şimdilik hangi işlemci modelinin hangi çekirdeklere dayandığını söylemedi ancak her ikisi için de üst konfigürasyon şu şekilde:

EPYC Zen 5C : 192 çekirdeğe kadar, 384 MB L3 önbellek (Zen 4C'ye göre +%50 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)

: 192 çekirdeğe kadar, önbellek (Zen 4C'ye göre +%50 daha fazla çekirdek / L3 önbellek) EPYC Zen 5: 128 çekirdeğe kadar, 512 MB L3 önbellek (Zen 4'e göre +%33 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)

2024'ün ikinci yarısında çıkacak

AMD'nin EPYC Turin işlemcileri, 8 DIMM anakart üzerinde 4 TB kapasiteye kadar DDR5-6000 MT/s belleği destekleyecek ve 128 adede kadar PCIe Gen5 hattı sunacak. Bu yongalar, AMD'nin EPYC Bergamo serisinin devamı niteliğinde olup, sektörün yoğunluk optimizasyonlu çekirdeklere (Zen 4c) sahip ilk x86 veri merkezi işlemcileri olarak da karşımıza çıkıyorlar.

5. Nesil EPYC Turin ailesi, Intel'in Xeon Granite Rapids P-Core ve Sierra Forest E-Core (288 Çekirdek) CPU'larına karşı rekabet edecek. AMD, yılın ikinci yarısından itibaren bu işlemcileri piyasaya sürecek. AMD, yılın ilerleyen günlerinde EPYC Turin işlemcileri için daha fazla ayrıntı açıklayacak.

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