AMD EPYC Turin duyuruldu: 3nm, 192 çekirdek, 384 iş parçacığı ve dahası

AMD, EPYC Turin ile zirveye oynuyor
EPYC 9005 ailesi altında sıralanacak ve bulut, telekomünikasyon, yapay zeka ve diğer bilgi işlem alanlarında boy gösterecek Zen 5 tabanlı EPYC Turin ailesinin üstündeki perde kaldırıldı. Performans açısından AMD, 128 çekirdekli EPYC Turin işlemcisini Intel 5. Nesil Xeon Emerald Xeon Platinum 8592+'ya karşı konumlandırıyor. Firmaya göre 5. Nesil AMD EPYC işlemciler çeşitli iş yüklerinde 2,5 kat ila 5,4 kat arasında performans artışı sunuyor.
AMD’den şimdiye kadar EPYC 9845 (160 Çekirdek / 320 İş Parçacığı), EPYC 9825 (144 Çekirdek / 288 İş Parçacığı), EPYC 9745 (128 Çekirdek / 256 İş Parçacığı), EPYC 9655 (96 Çekirdek / 192 İş Parçacığı), EPYC 9645 (96 Çekirdek / 192 İş Parçacığı) ve EPYC 9565 (72 Çekirdek / 144 İş Parçacığı) gibi modelleri gördük.
AMD şimdilik hangi işlemci modelinin hangi çekirdeklere dayandığını söylemedi ancak her ikisi için de üst konfigürasyon şu şekilde:
- EPYC Zen 5C: 192 çekirdeğe kadar, 384 MB L3 önbellek (Zen 4C'ye göre +%50 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)
- EPYC Zen 5: 128 çekirdeğe kadar, 512 MB L3 önbellek (Zen 4'e göre +%33 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)
2024'ün ikinci yarısında çıkacak
AMD'nin EPYC Turin işlemcileri, 8 DIMM anakart üzerinde 4 TB kapasiteye kadar DDR5-6000 MT/s belleği destekleyecek ve 128 adede kadar PCIe Gen5 hattı sunacak. Bu yongalar, AMD'nin EPYC Bergamo serisinin devamı niteliğinde olup, sektörün yoğunluk optimizasyonlu çekirdeklere (Zen 4c) sahip ilk x86 veri merkezi işlemcileri olarak da karşımıza çıkıyorlar.
5. Nesil EPYC Turin ailesi, Intel'in Xeon Granite Rapids P-Core ve Sierra Forest E-Core (288 Çekirdek) CPU'larına karşı rekabet edecek. AMD, yılın ikinci yarısından itibaren bu işlemcileri piyasaya sürecek. AMD, yılın ilerleyen günlerinde EPYC Turin işlemcileri için daha fazla ayrıntı açıklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.