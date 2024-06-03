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    AMD EPYC Turin duyuruldu: 3nm, 192 çekirdek, 384 iş parçacığı ve dahası

    AMD, 5. Nesil EPYC Turin işlemcilerini Computex 2024’te tanıttı. EPYC Turin, SP5 soketinde 192 adete kadar “Zen 5” çekirdeği ve 384 iş parçacığını barındırarak performansı zirveye taşıyor.
    AMD EPYC Turin: 3nm, 192 çekirdek, 384 iş parçacığı ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD, Computex 2024 fuarında yeni platformları Ryzen 9000, Ryzen AI 3000 ve şimdi de merakla beklenen 5. nesil EPYC Turin işlemcilerini tanıttı. TSMC 3mn işlem sürecinde banttan geçirilen Epyc Turin, Intel'in mevcut nesil Xeon çiplerinden 5,4 kata kadar daha fazla hız getiriyor. AMD CEO’su Lisa Su, veri merkezlerinde rekabetin kızıştığı bu dönemde bu alandaki pazar paylarının yüzde 33 olduğunu da açıkladı.

    AMD, EPYC Turin ile zirveye oynuyor

    EPYC 9005 ailesi altında sıralanacak ve bulut, telekomünikasyon, yapay zeka ve diğer bilgi işlem alanlarında boy gösterecek Zen 5 tabanlı EPYC Turin ailesinin üstündeki perde kaldırıldı. Performans açısından AMD, 128 çekirdekli EPYC Turin işlemcisini Intel 5. Nesil Xeon Emerald Xeon Platinum 8592+'ya karşı konumlandırıyor. Firmaya göre 5. Nesil AMD EPYC işlemciler çeşitli iş yüklerinde 2,5 kat ila 5,4 kat arasında performans artışı sunuyor.

    AMD EPYC Turin: 3nm, 192 çekirdek, 384 iş parçacığı ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD, 5. Nesil EPYC ailesi altında Zen 5 ve Zen 5C çekirdek mimarisine dayalı en az 20 model piyasaya sürecek. İşlemciler, SP5 (LGA 6096) soketindeki mevcut 4. Nesil EPYC ailesiyle birebir uyumluluk gösterecek ve daha hızlı DDR5 6000 MT/s bellek desteği sunacak.

    AMD’den şimdiye kadar EPYC 9845 (160 Çekirdek / 320 İş Parçacığı), EPYC 9825 (144 Çekirdek / 288 İş Parçacığı), EPYC 9745 (128 Çekirdek / 256 İş Parçacığı), EPYC 9655 (96 Çekirdek / 192 İş Parçacığı), EPYC 9645 (96 Çekirdek / 192 İş Parçacığı) ve EPYC 9565 (72 Çekirdek / 144 İş Parçacığı) gibi modelleri gördük.

    AMD EPYC Turin: 3nm, 192 çekirdek, 384 iş parçacığı ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bu işlemcilerin tümü 256 MB'den fazla L3 önbelleğe ve 320/400 ila 500W arasında değişen TDP'lere sahip. Ancak dediğimiz gibi AMD, bunlardan çok daha fazlasını sunacak. Firma çeşitli konfigürasyon ve yapılandırmalarla müşterilerine en ideal seçeneği vermek istiyor. Dolayısıyla seriden Zen 5 ve Zen 5C çekirdeklerini kullanan modeller yer alıyor. Bilmeyenler için Zen 5C, kavramsal olarak Intel’in E-çekirdeklerine benziyor olsa da bunlar, standart Zen 5 ile aynı mimariyi paylaşıyor ve tüm özelliklerini taşıyor. Zen 5c çekirdekleri, işlemci kalıbında 'standart' Zen 5 performans çekirdeklerinden daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanırken, daha basit görevler için yeterli performans sunarak güç tasarrufu sağlıyor ve milimetre kare başına daha önce mümkün olandan daha fazla hesaplama gücü sunuyor.

    AMD şimdilik hangi işlemci modelinin hangi çekirdeklere dayandığını söylemedi ancak her ikisi için de üst konfigürasyon şu şekilde:

    • EPYC Zen 5C: 192 çekirdeğe kadar, 384 MB L3 önbellek (Zen 4C'ye göre +%50 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)
    • EPYC Zen 5: 128 çekirdeğe kadar, 512 MB L3 önbellek (Zen 4'e göre +%33 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)

    2024'ün ikinci yarısında çıkacak

    AMD'nin EPYC Turin işlemcileri, 8 DIMM anakart üzerinde 4 TB kapasiteye kadar DDR5-6000 MT/s belleği destekleyecek ve 128 adede kadar PCIe Gen5 hattı sunacak. Bu yongalar, AMD'nin EPYC Bergamo serisinin devamı niteliğinde olup, sektörün yoğunluk optimizasyonlu çekirdeklere (Zen 4c) sahip ilk x86 veri merkezi işlemcileri olarak da karşımıza çıkıyorlar.

    5. Nesil EPYC Turin ailesi, Intel'in Xeon Granite Rapids P-Core ve Sierra Forest E-Core (288 Çekirdek) CPU'larına karşı rekabet edecek. AMD, yılın ikinci yarısından itibaren bu işlemcileri piyasaya sürecek. AMD, yılın ilerleyen günlerinde EPYC Turin işlemcileri için daha fazla ayrıntı açıklayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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