AMD’den işletmelere BT altyapısını yükseltme tavsiyeleri

Tam Boyutta Gör Günümüzün rekabetçi pazarında, işletmeninn uzun vadeli verimlilik, güvenlik ve rekabet gücü sağlamak için stratejik teknoloji yatırımları yapması gerekir. Birçok kuruluş, ön maliyet korkusuyla sunucular gibi yeni donanımlara yatırım yapmayı ihmal eder, ancak sunucuların yükseltilmemesi ve bakımının yapılmaması genellikle daha yüksek sermaye ve işletme maliyetlerine yol açabilir.

İnovasyonu hızlandırmak: Donanımınızı yükseltmek neden önemli?

Donanımınızı yükseltmemenin tek potansiyel sonucu bu değildir. Yeni sistemlere geçen işletmelerin yapay zeka (AI) ve Büyük Veri Analitiği (BDA) gibi daha hızlı karar almalarını, yeni içgörüler elde etmelerini ve üretkenliği daha önce hiç olmadığı kadar artırmalarını sağlayabilecek teknolojilere erişme şansı daha yüksektir. Bu da, eskiyen sistemleri çalıştırmaya devam eden kuruluşların, yenilikçilik söz konusu olduğunda rakiplerinin gerisinde kalma ve modern, özelleştirilmiş deneyimler talep eden müşterileri kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları anlamına geliyor.

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Bu, her şekil ve büyüklükteki işletme için her zamankinden daha önemli bir konu. AMD'nin 2017 yılında EPYC serisi sunucu işlemcilerini tanıtmasından önce x86 sunucu sektöründe rekabet eksikliği vardı. Bu durum yenilik hızının yavaş olması anlamına geliyordu ve bu da nesilden nesile mütevazı performans artışlarıyla sonuçlanıyordu. Ancak son yıllarda, işletmelerin yenilik yapmasını, sonuçlara daha hızlı ulaşmasını ve hatta ilk sermaye yatırımlarını, devam eden operasyonel giderlerini en aza indirmek için yeni donanımlar ortaya çıktı.

Maliyet

Doğal olarak, donanım yükseltmelerini geciktiren işletmeler için en önemli faktörlerden biri maliyettir, ancak kuruluşların hiçbir şey yapmamanın maliyetini de göz önünde bulundurmaları gerekir.

Büyük bir dijital dönüşüm projesinden geçmek, yeni şirket içi donanıma geçmek veya eski altyapıdan SaaS gibi hizmet tüketim modellerine geçmek gibi büyük bir donanım yükseltmesi gerçekten pahalı gibi görünebilir. Fakat bununla birlikte, kuruluşunuz bu görevi yerine getirdikten sonra, operasyonel maliyetlerin düşmesi muhtemeldir.

Örneğin, yüksek çekirdek sayısına sahip AMD EPYC CPU destekli sistemlere yükseltme yapmak yalnızca BT yönetimi ve düzenli bakım ihtiyacını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşların sunucu başına daha fazla kullanıcı ve iş yükü barındırabileceği ve ihtiyaç duydukları toplam sunucu sayısını azaltarak yeni sistemlere güç sağlamak ve soğutmak için gereken elektrik miktarını düşürebileceği anlamına gelir.

Dahası, AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud platformları arasında yaygın olarak kullanılan AMD EPYC'ye yükseltme yapmak, işletmenizin SaaS, IaaS ve hibrit bulut gibi hizmet modellerinden yararlanmasını sağlayarak sermaye giderlerinizi de azaltır. Bunu yaparken, işletmelerin yıllık maliyetleri %52'ye kadar düşürmesi, %63 daha az VMware vSphere lisansı kullanması ve %81 daha az sunucuyla yenilenerek %10 daha fazla performans/çekirdek elde etmesi mümkündür.

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Performans

Eski sunucu donanımına güvenmeye devam eden işletmeler, performansın zaman içinde yavaşladığını görebilir. Bu durum yalnızca daha yavaş çıktılara, daha yüksek arıza oranlarına ve potansiyel güvenlik ihlallerine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda daha yüksek bakım maliyetlerine de neden olabilir. Sonuçta, işletmeler bu eskimiş sistemlere yatırım yapmaya devam etmezlerse, daha da maliyetli sunucu kesintileri riskiyle karşı karşıya kalırlar.

Güncel bir sistemle kuruluşlar, düşük sunucu performansının ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonuçların geçmişte kalacağından emin olabilirler. Örneğin, dünyanın en hızlı x86 sunucu işlemcileri olarak gösterilen AMD EPYC 7003 Serisi, 250'den fazla dünya rekoru ile geniş bir yelpazedeki iş yükü türlerinde sektör lideri performans sunar.

İşte potansiyel bir yükseltme senaryosu. Endüstri standardı SPECrate2017_int_base kıyaslama ölçütlerine göre, yirmi adet ~4 yıllık 2P Intel Xeon E5-2699A v4 CPU tabanlı sunucunun yerine yedi adet 2P Intel Xeon Platinum 8380 veya yalnızca beş adet 2P AMD EPYC 7763 CPU tabanlı sunucu ile karşılaştırılabilir tamsayı performansı elde edilebilir.

Mevcut x86 altyapılarına sorunsuz bir şekilde uyan EPYC x86 sunucu işlemcisi çözümü ile kuruluşunuz sonuçlara daha hızlı ulaşabilir ve daha iyi iş sonuçları elde edebilir. Daha yeni donanımlar aynı zamanda işletmelerin çevrimiçi tanıtım ve müşteri bulma konusunda daha hızlı ve çevik yöntemler kullanmasını destekleyerek kuruluşunuzun özelleştirilmiş hizmetler ve ürünler sunmasını, sanal prototipleme ve yapay zeka destekli öneriler gibi yenilikçi özelliklerden yararlanarak envanter ve sevkiyatı en üst düzeyde tutmasını sağlayabilir.

Daha düşük güç tüketimi

Giderek daha fazla sayıda işletme, atıkların azaltılması ve sürdürülebilir malzemelerin kullanılmasından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişe kadar sürdürülebilir seçimler yapmakla ilgileniyor. Ancak, güncel olmayan donanımları kullanmaya devam edenler, kuruluşun diğer alanlarında yaptıkları sıkı çalışmaların çoğunu geri alıyor olabilirler.

Eski veya verimsiz teknolojilerin değiştirilmesi, veri merkezlerinin ürettiği karbon emisyonlarını, üretilen ısı miktarını ve gerekli sistem soğutmasını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda veri merkezlerinin işletme maliyetini de düşürebilir.

AMD EPYC işlemciler, enerji verimliliği en yüksek x86 sunuculara güç vererek işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletirken veri merkezi operasyonlarının çevresel etkilerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Örneğin, 2P Intel Xeon Platinum 8380 işlemcili sunuculara kıyasla 2P AMD EPYC 7763 işlemcili sunucular kullanarak 10.000 birim tamsayı performansı sağlamak, yüzde 50 daha az alan ve yüzde 42 daha az güç kullanarak yüzde 33 daha az sunucu elde edilmesini ve üç yıllık toplam sahip olma maliyetinin (TCO) yüzde 36'ya kadar düşürülmesini sağlayabilir.

Güvenlik

Eskiyen donanımlara güvenmek yalnızca daha yüksek enerji tüketimine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda şirketinizin ihlal edilme olasılığını da artırabilir. Beş yıllık donanımlar hiçbir zaman yüksek riskli iş yükleri ve güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilecek şekilde tasarlanmamıştır; bu da güncelliğini yitirmiş sunucuları kullanan kuruluşların bilgisayar korsanlarının kurbanı olma ve veri gizliliği düzenlemelerine aykırı davranma riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına gelir.

Ancak modern sunucu donanımları, sürekli artan siber güvenlik tehditleriyle başa çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin AMD EPYC işlemciler, hassas verilerin güvende tutulmasına yardımcı olacak çeşitli ek özelliklerin yanı sıra iş kullanıcılarının beklediği koruma düzeyini sağlamaya yardımcı olan tam entegre bir güvenlik işlemcisine sahiptir. Güvenlik işlemcisi, güvenli sistem önyüklemesini desteklemeye yardımcı olur ve şifreleme anahtarlarını barındırır.

İnovasyon

En son teknoloji sayesinde, kuruluşlar büyük miktarda veri noktasına dayalı olarak anlık kararlar alabiliyor. Bu rekabet avantajını elde etmek için verimli çalıştığınızdan emin olmanız gerekir ve daha çok değil daha akıllı çalışmanın temel bileşenlerinden biri de modern altyapı kullanmaktır. Eskiyen sistemlere güvenmeye devam ederseniz, yenilik söz konusu olduğunda kendinizi rakiplerinizin gerisinde bulabilirsiniz.

İşletmeler, 3. Nesil AMD EPYC işlemci tabanlı sunucuların yüksek çekirdek sayısı ve ölçeklenebilirliği sayesinde makine öğrenimi (ML) ve bilimsel simülasyonlar gibi uygulamaları kolayca barındırabiliyor ve yapay zeka (AI), yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve veri analitiği alanlarındaki yeni yeteneklerden en iyi şekilde yararlanabiliyor.

Verilerin her zamankinden daha önemli olduğu, güvenlik ve performansın her şeyden önemli olduğu bir dönemde, 3. Nesil AMD EPYC işlemciler, güncel olmayan donanımlarını yükseltmek isteyen kuruluşlar için akıllı bir seçimdir. Bu, işletmenizin Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) düşürmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli değişen bir pazarda üretkenliği ve çevikliği de artırabilir.

AMD çevrimiçi hesaplayıcıları, çeşitli CPU'ların performansını, maliyetlerini, güç tasarrufu projelerini, CO2 emisyonlarını ve daha fazlasını rekabetçi bir şekilde karşılaştırmanıza yardımcı olabilir. Bu araçlara erişmek için lütfen https://www.amd.com/en/processors/epyc-tools adresini ziyaret edin.

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