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    AMD'den uygun fiyatlı AM4 ve Zen3D işlemciler geliyor

    Uzun bir süredir desteklenen AM4 soketinden AM5'e geçiş yapmaya hazırlanan AMD, yeni işlemci modelleri ile AM4'e olan desteğini sürdürebilir. 3D V-Cache serisi genişliyor.
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    AMD'den uygun fiyatlı AM4 ve Zen3D işlemciler geliyor
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    Yakın zamanda büyük bir L3 önbellek boyutu ile gelen Ryzen 7 5800X3D modelini piyasaya süren AMD, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Günümüzde yeni nesil AM5 soketi ve Zen 4 işlemciler üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, yakında uygun fiyatlı yeni AM4 işlemciler ve Zen3D modelleri duyurabilir.

    3D V-Cache serisi genişliyor

    Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı Greymon55, ''Son birkaç gün içinde ZEN3D için birkaç yeni ürün mevcut olacak. Bu doğru ve gelecek ay daha fazla bilgi olacak.’’ açıklamasında bulundu. Bununla birlikte yeni işlemcilerin Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 9 5950X'i temel alabileceği düşünülüyor.

    Ayrıca açıklamalarının devamında uygun fiyatlı alt uç model yeni AM4 işlemcilerin piyasaya sürüleceğini söyleyen Greymon55, AMD'nin şu anda AM4 soketi için tasarlanan yeni Zen4 işlemcisini test ettiğini iddia ediyor. Paylaşılan bilgiler henüz doğrulanmamış olsa da, AM4 soketine beklenenden daha geç veda edileceğini söyleyebiliriz.

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