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Tam Boyutta Gör AMD, yakın tarihte duyurduğu FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) ile görüntü kalitesinde ciddi bir ilerleme kaydetmeyi başardı. Yeni sürüm, bu kez DLSS gibi AI desteğine odaklanırken, geliştirme süreciyle ilgili detaylar paylaşılmamıştı. Son olarak AMD, FSR 4.0 hakkında sürpriz bir duyuru paylaştı.

FSR 4.0 Sony ile ortak geliştirildi

AMD, X üzerinden yaptığı yeni duyuruda, FSR 4.0'ın Sony ile ortak geliştirildiğini doğruladı. Ayrıca bu duyuruda, teknolojinin sadece "başlangıç" olduğu belirtiliyor ve PlayStation ile yürütülen "Project Amethyst" iş birliği devam edecek.

Kaçıranlar için ilk FSR sürümü yalnızca mekansal yükseltme sağlarken, FSR 2 zaman tabanlı yükseltmeye geçti. Ancak her iki yöntem de yapay zeka temelli bir modelin sunduğu kaliteye ulaşamıyordu. FSR 4 ile birlikte AMD, yapay zeka destekli görüntü yükseltme alanında önemli bir sıçrama gerçekleştirmiş durumda.

Aslına bakacak olursak Sony tarafından 2024 sonunda duyurulan Amethyst projesi, makine öğrenimi temelli bir geliştirme sürecini kapsıyordu. Buna kısaca ortak makine öğrenimi projesi diyebiliriz. Bu noktada Sony, PS5 Pro'nun geliştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Amethyst projesine odaklandıklarını ve uzun bir süreçten geçtiğini söylüyor.

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Teknik olarak doğrulanmış değil ancak AMD, FSR 4'ü eğitmek için PSSR'nin algoritmalarını ve modellerini temel almış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ortaklık, oyun dünyasında önemli değişimlere yol açabilir. Keza Nvidia'nın DLSS 4 ile birlikte sunduğu transformer modeli, halen en gelişmiş çözüm olarak karşımıza çıkıyor. AMD FSR 4 ile bu farkı önemli ölçüde kapatmış olsa da, şu an için yalnızca Radeon RX 9000 serisinde kullanılabiliyor.

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AMD doğruladı: FSR 4.0 Sony ile ortak geliştirildi