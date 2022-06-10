Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Zen 5 mimarisi 2024 yılında geliyor

    İşlemci pazarında her geçen yıl üzerine daha da koyarak devam eden AMD bu yıl Zen 4 mimarisine başlarken 2024 yılında ise Zen 5 mimarisi sistemlere geliyor olacak. 
    2

    AMD
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin uzun süre geride kaldığı işlemci pazarında adım adım payını geri aldığı Zen mimarisi her yıl daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu yıl Zen 4 mimarisi beklenirken 2024 yılında ise Zen 5 mimarisi piyasada olacak.

    AMD Zen 4 neler sunuyor?

    Computex 2022 fuarında Ryzen 7000 işlemciler ile ilgili ilk bilgiler paylaşılmıştı. 5nm Zen 4 mimarisi, 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirme, tek çekirdekte yüzde 15 performans artışı, bellek bant genişliğinde yüzde 125 artış, ilk kez dahili Radeon grafik birimi şeklinde veriler mevcut.

    Bu seri içerisinde yine 3D ön bellek barındıran modeller olacak. Ryzen 7000 3D işlemcilerin 2023 içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu dönemde 4nm Zen 4C mimarisi de gündeme gelecek. Zen 4C işleyiş tarafında daha verimli ve bulut odaklı sunuculara hitap ediyor.

    Zen 4C
    Tam Boyutta Gör

    Zen 4 EPYC işlemciler 96 çekirdeğe kadar, Zen 4C EPYC işlemciler ise 128 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebiliyor. Yine Zen 4 çekirdek ve RDNA 3 grafikli Ryzen 7000 APU serisi de 2023 yılı içerisinde gelecek.

    Zen 5
    Tam Boyutta Gör

    Sonrasında ise Zen 5 mimarisi geliyor. 3nm/4nm sürecini kullanacak olan Zen 5 mimarisi önceki nesilde olduğu gibi Zen 5 3D, Zen 5C şeklinde farklı versiyonlara sahip olacak. 2024 yılı içerisinde önce sunucular, sonra da son kullanıcıya Zen 5 mimarisinin sunulacağı ifade ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M4 Pro
    POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız