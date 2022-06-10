AMD Zen 5 mimarisi 2024 yılında geliyor

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AMD’nin uzun süre geride kaldığı işlemci pazarında adım adım payını geri aldığı Zen mimarisi her yıl daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu yıl Zen 4 mimarisi beklenirken 2024 yılında ise Zen 5 mimarisi piyasada olacak.

AMD Zen 4 neler sunuyor?

Computex 2022 fuarında Ryzen 7000 işlemciler ile ilgili ilk bilgiler paylaşılmıştı. 5nm Zen 4 mimarisi, 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirme, tek çekirdekte yüzde 15 performans artışı, bellek bant genişliğinde yüzde 125 artış, ilk kez dahili Radeon grafik birimi şeklinde veriler mevcut.

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Bu seri içerisinde yine 3D ön bellek barındıran modeller olacak. Ryzen 7000 3D işlemcilerin 2023 içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu dönemde 4nm Zen 4C mimarisi de gündeme gelecek. Zen 4C işleyiş tarafında daha verimli ve bulut odaklı sunuculara hitap ediyor.

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Zen 4 EPYC işlemciler 96 çekirdeğe kadar, Zen 4C EPYC işlemciler ise 128 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebiliyor. Yine Zen 4 çekirdek ve RDNA 3 grafikli Ryzen 7000 APU serisi de 2023 yılı içerisinde gelecek.

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Sonrasında ise Zen 5 mimarisi geliyor. 3nm/4nm sürecini kullanacak olan Zen 5 mimarisi önceki nesilde olduğu gibi Zen 5 3D, Zen 5C şeklinde farklı versiyonlara sahip olacak. 2024 yılı içerisinde önce sunucular, sonra da son kullanıcıya Zen 5 mimarisinin sunulacağı ifade ediliyor.

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