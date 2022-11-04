AMD, Nvidia’nın eriyen RTX 4090 güç kablolarıyla dalga geçti

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AMD, saatler önce Radeon RX 7000 serisinden RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Önceki nesle oranla oldukça yüksek bir performans artışıyla gelen kartlar RTX 4090’ı kağıt üstünde geçemese de fiyat avantajıyla çok iyi bir noktaya oturmuş durumdalar. Öte yandan AMD, etkinlikte RTX 4090’ın eriyen bağlantı noktalarını ve güç adaptörlerine de göndermede bulundu.

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Normalde, hem AMD hem de Nvidia’nın halka açık etkinliklerde birbirlerine atıfta bulunmazlar ancak etkinlik sırasında kartların detaylarını açıklayan AMD'nin grafik başkanı Scott Herkelman, yüzünde “sinsi” bir gülümseme ile rakibine göndermede bulundu. Scott Herkelman, “Masaüstünüzü yeniden kurmanıza gerek yok. Kasanızı yükseltmenize gerek yok. Ve yeni bir güç adaptörüne gerek yok” açıklamasını yaptı ve süreci "eski kartınızı çıkarıp yenisini takmak kadar kolay hale getirdik." dedi.

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AMD’nin bu yorumu sahnedeki kalabalık tarafından yoğun alkışlarla karşılık buldu. Bildiğiniz gibi RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarında veya gelecek olan serinin diğer üyelerinde AMD, geleneksel çift 8 pin konektörlere yer verdi, dolayısıyla ekstra bir adaptör veya kabloyu şu mesafeden bükünüz gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan Nvidia ise yeni nesil 16 pin konektörlere geçiş yapmıştı. RTX 4090’da ortaya çıkanlara göre bazı kullanıcılar kutudan çıkan 16 pin adaptörü nedeniyle bağlantı noktalarında ve kablolarda erime/yanma olayına maruz kalmıştı.

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AMD’nin Nvidia göndermeleri bununla da sınırlı kalmadı. Yeni kartlar için yeni bir kasaya ihtiyaç olmadığını belirten Herkelman, RX 7900 XTX’in boyut avantajına değindi. Karşılaştırıldığında, 7900 XTX 287 mm, RTX 4090 ise 336 mm uzunluğunda ve 7900 XT, RTX 4090'ın üçlü yuvalı tasarımına kıyasla 2,5 yuva ebatlarında.

AMD, bağlantı noktaları konusunda da açıklamalarda bulundu. RX 7900 XTX ve 7900 XT, 165Hz 8K'ya kadar dahil olmak üzere yüksek çözünürlüklerde daha yüksek yenileme hızlarına olanak tanıyan DisplayPort 2.1'i destekliyor. RTX 4090 tarafında ise 8K monitörler için 60Hz ile sınırlı olan DisplayPort 1.4a yer alıyor.

Sunum sırasında Lisa Su’nun da üstü kapalı olarak değindiği bir diğer nokta ise RX 7900 XTX’in 1.000 dolar altındaki en güçlü kart olduğu vurgusuydu. Son olara RX 7900 XTX’in 999 dolar, RX 7900 XT’in ise 899 dolar fiyat etiketiyle 13 Aralık tarihinde çıkacağını belirtelim.

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AMD, eriyen RTX 4090 ile dalga geçti