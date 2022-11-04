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    AMD, Nvidia’nın eriyen RTX 4090 güç kablolarıyla dalga geçti

    AMD, bir süre önce yeni nesil Radeon RX 7000 serisinden RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartlarını duyurdu. AMD, etkinlikte Nvidia’nın eriyen güç kablolarıyla ilgili de ustaca göndermelerde bulundu.
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    AMD, eriyen RTX 4090 ile dalga geçti Tam Boyutta Gör

    AMD, saatler önce Radeon RX 7000 serisinden RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Önceki nesle oranla oldukça yüksek bir performans artışıyla gelen kartlar RTX 4090’ı kağıt üstünde geçemese de fiyat avantajıyla çok iyi bir noktaya oturmuş durumdalar. Öte yandan AMD, etkinlikte RTX 4090’ın eriyen bağlantı noktalarını ve güç adaptörlerine de göndermede bulundu.

    AMD, Nvidia'nın eriyen kablolarıyla dalga geçti

    Normalde, hem AMD hem de Nvidia’nın halka açık etkinliklerde birbirlerine atıfta bulunmazlar ancak etkinlik sırasında kartların detaylarını açıklayan AMD'nin grafik başkanı Scott Herkelman, yüzünde “sinsi” bir gülümseme ile rakibine göndermede bulundu. Scott Herkelman, “Masaüstünüzü yeniden kurmanıza gerek yok. Kasanızı yükseltmenize gerek yok. Ve yeni bir güç adaptörüne gerek yok” açıklamasını yaptı ve süreci "eski kartınızı çıkarıp yenisini takmak kadar kolay hale getirdik." dedi.

    AMD, eriyen RTX 4090 ile dalga geçti Tam Boyutta Gör

    AMD’nin bu yorumu sahnedeki kalabalık tarafından yoğun alkışlarla karşılık buldu. Bildiğiniz gibi RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarında veya gelecek olan serinin diğer üyelerinde AMD, geleneksel çift 8 pin konektörlere yer verdi, dolayısıyla ekstra bir adaptör veya kabloyu şu mesafeden bükünüz gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan Nvidia ise yeni nesil 16 pin konektörlere geçiş yapmıştı. RTX 4090’da ortaya çıkanlara göre bazı kullanıcılar kutudan çıkan 16 pin adaptörü nedeniyle bağlantı noktalarında ve kablolarda erime/yanma olayına maruz kalmıştı.

    RX 7900 XTX tüksek çözünürlükte daha yüksek yenileme hızı sunuyor

    AMD, eriyen RTX 4090 ile dalga geçti Tam Boyutta Gör

    AMD’nin Nvidia göndermeleri bununla da sınırlı kalmadı. Yeni kartlar için yeni bir kasaya ihtiyaç olmadığını belirten Herkelman, RX 7900 XTX’in boyut avantajına değindi. Karşılaştırıldığında, 7900 XTX 287 mm, RTX 4090 ise 336 mm uzunluğunda ve 7900 XT, RTX 4090'ın üçlü yuvalı tasarımına kıyasla 2,5 yuva ebatlarında.

    AMD, bağlantı noktaları konusunda da açıklamalarda bulundu. RX 7900 XTX ve 7900 XT, 165Hz 8K'ya kadar dahil olmak üzere yüksek çözünürlüklerde daha yüksek yenileme hızlarına olanak tanıyan DisplayPort 2.1'i destekliyor. RTX 4090 tarafında ise 8K monitörler için 60Hz ile sınırlı olan DisplayPort 1.4a yer alıyor.

    Sunum sırasında Lisa Su’nun da üstü kapalı olarak değindiği bir diğer nokta ise RX 7900 XTX’in 1.000 dolar altındaki en güçlü kart olduğu vurgusuydu. Son olara RX 7900 XTX’in 999 dolar, RX 7900 XT’in ise 899 dolar fiyat etiketiyle 13 Aralık tarihinde çıkacağını belirtelim.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 17 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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