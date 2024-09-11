Sony, PS5 Pro’da ışın izleme için AMD RDNA 4 mimarisini kullanıyor

PS5 Pro'ya RDNA 4 dokunuşu
PS5 Pro yongasında yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 arttırıldı. Performans artışı ise yüzde 45'e kadar çıkıyor. Ancak asıl dikkat çekici olan, ışın izleme performansında sağlanan iki ila üç katlık iyileştirme. Bu gelişme, önceki PlayStation 5 modelinde kullanılan RDNA 2.5 donanımı ile karşılaştırıldığında, yeni konsolun gerçekten bir nesil atladığını gösteriyor.
Bu büyük performans artışının arkasında AMD'nin RDNA 4 grafik mimarisi yatıyor. Sony'nin baş sistem mimarı Mark Cerny'nin açıklamalarına göre, PS5 Pro, AMD'nin bir sonraki adım olarak tasarladığı gelişmiş ışın izleme özelliklerini kullanıyor. Ancak ilginç olan nokta, şu anda bu özellikleri kullanan başka bir AMD grafik kartının bulunmaması. Cerny, Sony'nin AMD'yi bu teknolojiyi geliştirmeye teşvik ettiğini ve bunun sonuçlarından son derece memnun olduklarının da altını çiziyor:
"PS5 Pro, AMD'nin yol haritasındaki bir sonraki adım olarak oluşturduğu yeni gelişmiş ışın izleme özelliklerini kullanıyor. Ancak etrafınıza bakarsanız, şu anda bu özellikleri kullanan başka bir AMD GPU'su yok. Bu geliştirmeyi biz teşvik ettik ve bunu yaptığımız için çok mutluyum - geliştiricilerden gelen tepkiler olağanüstü derecede olumlu oldu"
Bu arada bir kafa karışıklığı olmaması için PS5 Pro’daki GPU’nun RDNA 3 mimarisini temel aldığını belirtelim. Sadece ışın izleme tarafında yaklaşan RDNA 4’ün geliştirmelerine sahip. Dolayısıyla PS5 Pro, AMD'nin RDNA 4 mimarisiyle tanıtacağı gelişmiş ray tracing teknolojilerinin bir nevi habercisi ve Sony’nin burada parmağı var. RDNA 4 mimarisi Radeon RX 8000 serisinde göreceğiz ve bu kartların da gelecek yılki CES’te tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.