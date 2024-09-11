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    Sony, PS5 Pro’da ışın izleme için AMD RDNA 4 mimarisini kullanıyor

    PlayStation 5 Pro konsolu geçtiğimiz gün Sony tarafından tanıtıldı. Daha yüksek performansa sahip olan PS5 Pro’da Sony’nin ışın izleme için AMD RDNA 4 mimarisini kullandığı açıklandı.
    Sony, PS5 Pro’da ışın izleme için AMD RDNA 4’ü kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Sony, oyun dünyasında büyük yankı uyandıran bir duyuruya imza atarak beklenen PlayStation 5 Pro konsolunu tanıttı. Bu yankının büyük bir kısmı açıklanan yüksek fiyattan kaynaklansa da yeni konsol, donanımsal olarak da ciddi geliştirmeler getiriyor. Sony'nin baş sistem mimarı Mark Cerny, yaptığı açıklamada konsolun ışın izleme performansını artırmak için AMD’nin yaklaşan RDNA 4 mimarisinin bazı özellik setlerini kullandıklarını doğruladı.

    PS5 Pro'ya RDNA 4 dokunuşu

    PS5 Pro yongasında yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 arttırıldı. Performans artışı ise yüzde 45'e kadar çıkıyor. Ancak asıl dikkat çekici olan, ışın izleme performansında sağlanan iki ila üç katlık iyileştirme. Bu gelişme, önceki PlayStation 5 modelinde kullanılan RDNA 2.5 donanımı ile karşılaştırıldığında, yeni konsolun gerçekten bir nesil atladığını gösteriyor.

    Bu büyük performans artışının arkasında AMD'nin RDNA 4 grafik mimarisi yatıyor. Sony'nin baş sistem mimarı Mark Cerny'nin açıklamalarına göre, PS5 Pro, AMD'nin bir sonraki adım olarak tasarladığı gelişmiş ışın izleme özelliklerini kullanıyor. Ancak ilginç olan nokta, şu anda bu özellikleri kullanan başka bir AMD grafik kartının bulunmaması. Cerny, Sony'nin AMD'yi bu teknolojiyi geliştirmeye teşvik ettiğini ve bunun sonuçlarından son derece memnun olduklarının da altını çiziyor:

    "PS5 Pro, AMD'nin yol haritasındaki bir sonraki adım olarak oluşturduğu yeni gelişmiş ışın izleme özelliklerini kullanıyor. Ancak etrafınıza bakarsanız, şu anda bu özellikleri kullanan başka bir AMD GPU'su yok. Bu geliştirmeyi biz teşvik ettik ve bunu yaptığımız için çok mutluyum - geliştiricilerden gelen tepkiler olağanüstü derecede olumlu oldu"

    Bu arada bir kafa karışıklığı olmaması için PS5 Pro’daki GPU’nun RDNA 3 mimarisini temel aldığını belirtelim. Sadece ışın izleme tarafında yaklaşan RDNA 4’ün geliştirmelerine sahip. Dolayısıyla PS5 Pro, AMD'nin RDNA 4 mimarisiyle tanıtacağı gelişmiş ray tracing teknolojilerinin bir nevi habercisi ve Sony’nin burada parmağı var. RDNA 4 mimarisi Radeon RX 8000 serisinde göreceğiz ve bu kartların da gelecek yılki CES’te tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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