Sony, PS5 Pro’da ışın izleme için AMD RDNA 4 mimarisini kullanıyor

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Tam Boyutta Gör Sony, oyun dünyasında büyük yankı uyandıran bir duyuruya imza atarak beklenen PlayStation 5 Pro konsolunu tanıttı. Bu yankının büyük bir kısmı açıklanan yüksek fiyattan kaynaklansa da yeni konsol, donanımsal olarak da ciddi geliştirmeler getiriyor. Sony'nin baş sistem mimarı Mark Cerny, yaptığı açıklamada konsolun ışın izleme performansını artırmak için AMD’nin yaklaşan RDNA 4 mimarisinin bazı özellik setlerini kullandıklarını doğruladı.

PS5 Pro'ya RDNA 4 dokunuşu

PS5 Pro yongasında yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 arttırıldı. Performans artışı ise yüzde 45'e kadar çıkıyor. Ancak asıl dikkat çekici olan, ışın izleme performansında sağlanan iki ila üç katlık iyileştirme. Bu gelişme, önceki PlayStation 5 modelinde kullanılan RDNA 2.5 donanımı ile karşılaştırıldığında, yeni konsolun gerçekten bir nesil atladığını gösteriyor.

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Bu büyük performans artışının arkasında AMD'nin RDNA 4 grafik mimarisi yatıyor. Sony'nin baş sistem mimarı Mark Cerny'nin açıklamalarına göre, PS5 Pro, AMD'nin bir sonraki adım olarak tasarladığı gelişmiş ışın izleme özelliklerini kullanıyor. Ancak ilginç olan nokta, şu anda bu özellikleri kullanan başka bir AMD grafik kartının bulunmaması. Cerny, Sony'nin AMD'yi bu teknolojiyi geliştirmeye teşvik ettiğini ve bunun sonuçlarından son derece memnun olduklarının da altını çiziyor:

"PS5 Pro, AMD'nin yol haritasındaki bir sonraki adım olarak oluşturduğu yeni gelişmiş ışın izleme özelliklerini kullanıyor. Ancak etrafınıza bakarsanız, şu anda bu özellikleri kullanan başka bir AMD GPU'su yok. Bu geliştirmeyi biz teşvik ettik ve bunu yaptığımız için çok mutluyum - geliştiricilerden gelen tepkiler olağanüstü derecede olumlu oldu"

Bu arada bir kafa karışıklığı olmaması için PS5 Pro’daki GPU’nun RDNA 3 mimarisini temel aldığını belirtelim. Sadece ışın izleme tarafında yaklaşan RDNA 4’ün geliştirmelerine sahip. Dolayısıyla PS5 Pro, AMD'nin RDNA 4 mimarisiyle tanıtacağı gelişmiş ray tracing teknolojilerinin bir nevi habercisi ve Sony’nin burada parmağı var. RDNA 4 mimarisi Radeon RX 8000 serisinde göreceğiz ve bu kartların da gelecek yılki CES’te tanıtılması bekleniyor.

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Sony, PS5 Pro’da ışın izleme için AMD RDNA 4’ü kullanıyor