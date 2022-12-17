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    Anlık Bildirim

    AMD FSR 2.0 teknolojisi, şimdi 101 oyun için onaylandı

    Nvidia'ya yanıt olarak FSR (FidelityFX Super Resolution) teknolojisini piyasaya süren AMD, FSR 2.0'ı daha fazla oyuna getiriyor. Ölçeklendirme teknolojisi şimdi 101 oyun için onaylandı.
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    AMD FSR 2.0 teknolojisi, şimdi 101 oyun için onaylandı Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında AMD ve Nvidia'nın rekabeti sürerken, şirketlerin çözünürlük ölçeklendirme teknolojilerine olan yatırımları da artıyor. Bu konuda DLSS 2.0'a rakip olarak FSR 2.0'ı piyasaya süren AMD, yeni teknolojinin 100'den fazla oyun için mevcut olduğunu duyurdu.

    AMD FSR destekli oyun sayısı 230'a yükseldi

    Geçtiğimiz hafta AMD, FSR 2.0'ın 97 oyun için onaylandığını ve bir bütün olarak bakıldığında (FSR 2.0 ve FSR 1.0) toplam 226 oyun için mevcut olduğunu söylemişti. Şimdi de yonga devi, FSR 2.0 desteğinin artık 101 adet mevcut ve gelecek oyun için onaylandığını açıkladı. Böylece yalnızca bir hafta içerisinde FSR'a destek sunan oyun sayısının 230'a yükseldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu sayının popüler üçüncü taraf uygulamalarını kapsamadığı da belirtelim.

    AMD ayrıca, yakında 3DMark platformunun FSR 2.2 teknolojisi için yeni bir Özellik Testi'ne kavuşacağını duyurdu. Bu araçla oyuncular, tüm yükseltme kalite profillerini test edebilecekler.

    Şirketin rakibi Nvidia ise, kısa bir süre önce DLSS teknolojisinin artık 250'den fazla oyunda mevcut olduğunu doğruladı. Ancak bu iki firma yeni duyurulan ölçeklendirme teknolojileri konusunda birbirinden ayrılıyor. Bilindiği üzere AMD, 2023 yılında piyasaya sürülecek FSR 3.0 teknolojisini tüm kullanıcıların hizmetine sunacak. Nvidia ise, DLSS 3.0 ile yalnızca yeni RTX 40 serisi kartlara destek sunuyor. 

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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