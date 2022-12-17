Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında AMD ve Nvidia'nın rekabeti sürerken, şirketlerin çözünürlük ölçeklendirme teknolojilerine olan yatırımları da artıyor. Bu konuda DLSS 2.0'a rakip olarak FSR 2.0'ı piyasaya süren AMD, yeni teknolojinin 100'den fazla oyun için mevcut olduğunu duyurdu.

AMD FSR destekli oyun sayısı 230'a yükseldi

Geçtiğimiz hafta AMD, FSR 2.0'ın 97 oyun için onaylandığını ve bir bütün olarak bakıldığında (FSR 2.0 ve FSR 1.0) toplam 226 oyun için mevcut olduğunu söylemişti. Şimdi de yonga devi, FSR 2.0 desteğinin artık 101 adet mevcut ve gelecek oyun için onaylandığını açıkladı. Böylece yalnızca bir hafta içerisinde FSR'a destek sunan oyun sayısının 230'a yükseldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu sayının popüler üçüncü taraf uygulamalarını kapsamadığı da belirtelim.

AMD ayrıca, yakında 3DMark platformunun FSR 2.2 teknolojisi için yeni bir Özellik Testi'ne kavuşacağını duyurdu. Bu araçla oyuncular, tüm yükseltme kalite profillerini test edebilecekler.

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Şirketin rakibi Nvidia ise, kısa bir süre önce DLSS teknolojisinin artık 250'den fazla oyunda mevcut olduğunu doğruladı. Ancak bu iki firma yeni duyurulan ölçeklendirme teknolojileri konusunda birbirinden ayrılıyor. Bilindiği üzere AMD, 2023 yılında piyasaya sürülecek FSR 3.0 teknolojisini tüm kullanıcıların hizmetine sunacak. Nvidia ise, DLSS 3.0 ile yalnızca yeni RTX 40 serisi kartlara destek sunuyor.

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AMD FSR 2.0 teknolojisi, şimdi 101 oyun için onaylandı