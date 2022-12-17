AMD FSR 2.0 teknolojisi, şimdi 101 oyun için onaylandı

AMD FSR destekli oyun sayısı 230'a yükseldi
Geçtiğimiz hafta AMD, FSR 2.0'ın 97 oyun için onaylandığını ve bir bütün olarak bakıldığında (FSR 2.0 ve FSR 1.0) toplam 226 oyun için mevcut olduğunu söylemişti. Şimdi de yonga devi, FSR 2.0 desteğinin artık 101 adet mevcut ve gelecek oyun için onaylandığını açıkladı. Böylece yalnızca bir hafta içerisinde FSR'a destek sunan oyun sayısının 230'a yükseldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu sayının popüler üçüncü taraf uygulamalarını kapsamadığı da belirtelim.
AMD ayrıca, yakında 3DMark platformunun FSR 2.2 teknolojisi için yeni bir Özellik Testi'ne kavuşacağını duyurdu. Bu araçla oyuncular, tüm yükseltme kalite profillerini test edebilecekler.
Şirketin rakibi Nvidia ise, kısa bir süre önce DLSS teknolojisinin artık 250'den fazla oyunda mevcut olduğunu doğruladı. Ancak bu iki firma yeni duyurulan ölçeklendirme teknolojileri konusunda birbirinden ayrılıyor. Bilindiği üzere AMD, 2023 yılında piyasaya sürülecek FSR 3.0 teknolojisini tüm kullanıcıların hizmetine sunacak. Nvidia ise, DLSS 3.0 ile yalnızca yeni RTX 40 serisi kartlara destek sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...