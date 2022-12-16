GTA 5 konsollar için ışın izleme desteği kazandı: Sonuçlar şaşırtıcı

Tam Boyutta Gör Rockstar Games, tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olan Grand Theft Auto V'e nihayet ışın izleme desteği getirdi. Playstation 5 ve Xbox Series S/X konsolları için paylaşılan güncelleme, çok daha gerçekçi yansımalar ve aydınlatma sunuyor.

GTA V, yeni nesil konsollar için ışın izleme desteği kazandı

GTA 5'e 1.64 sürüm güncellemesi ile eklenen ışın izleme desteği, kullanıcıların tercih yapabileceği iki farklı seçenek ile geliyor. Bunlar arasından 'Fidelity modu' 30FPS'lik bir değer sunarken, 'RT Performans' modu ışın izleme aktif edildiğinde daha yüksek performans almak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Paylaşılan videoda da görüldüğü gibi, yeni modun dikkate değer bir fark sunduğunu söyleyebiliriz. Pencerelerden ve sudan gelen yansımalar oldukça ayrıntılı duruyor. Ancak bu ayrıntı seviyesi, özellikle araç yansımalarında biraz abartıya kaçıyor diyebiliriz. Zira tüm araçlarda cam efektine benzer bir yansıma görmek gerçek dışı bir izlenim bırakıyor.

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Yeni güncellemenin şu an için ışın izleme teknolojisine sahip olan PC'ler için kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Ancak Rockstar'dan süpriz bir haber ile karşılaşabiliriz. Bilindiği üzere Rockstar, günümüzde GTA 6 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre merakla beklenen yapım, 2024 yılında piyasaya sürülebilir.

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GTA 5, ışın izleme desteği kazandı: Sonuçlar şaşırtıcı