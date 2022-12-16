Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 5 konsollar için ışın izleme desteği kazandı: Sonuçlar şaşırtıcı

    Rockstar Games, 10 yaşındaki GTA 5'e ışın izleme desteği kazandırdı. Yeni nesil konsollar Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için paylaşılan güncelleme, şaşırtıcı bir görsellik sunuyor.
    Oy Ver
    GTA 5, ışın izleme desteği kazandı: Sonuçlar şaşırtıcı Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olan Grand Theft Auto V'e nihayet ışın izleme desteği getirdi. Playstation 5 ve Xbox Series S/X konsolları için paylaşılan güncelleme, çok daha gerçekçi yansımalar ve aydınlatma sunuyor.

    GTA V, yeni nesil konsollar için ışın izleme desteği kazandı

    GTA 5'e 1.64 sürüm güncellemesi ile eklenen ışın izleme desteği, kullanıcıların tercih yapabileceği iki farklı seçenek ile geliyor. Bunlar arasından 'Fidelity modu' 30FPS'lik bir değer sunarken, 'RT Performans' modu ışın izleme aktif edildiğinde daha yüksek performans almak isteyen kullanıcıları hedefliyor. 

    Paylaşılan videoda da görüldüğü gibi, yeni modun dikkate değer bir fark sunduğunu söyleyebiliriz. Pencerelerden ve sudan gelen yansımalar oldukça ayrıntılı duruyor. Ancak bu ayrıntı seviyesi, özellikle araç yansımalarında biraz abartıya kaçıyor diyebiliriz. Zira tüm araçlarda cam efektine benzer bir yansıma görmek gerçek dışı bir izlenim bırakıyor.

    Yeni güncellemenin şu an için ışın izleme teknolojisine sahip olan PC'ler için kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Ancak Rockstar'dan süpriz bir haber ile karşılaşabiliriz. Bilindiği üzere Rockstar, günümüzde GTA 6 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre merakla beklenen yapım, 2024 yılında piyasaya sürülebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız