GTA 5 konsollar için ışın izleme desteği kazandı: Sonuçlar şaşırtıcı

GTA V, yeni nesil konsollar için ışın izleme desteği kazandı
GTA 5'e 1.64 sürüm güncellemesi ile eklenen ışın izleme desteği, kullanıcıların tercih yapabileceği iki farklı seçenek ile geliyor. Bunlar arasından 'Fidelity modu' 30FPS'lik bir değer sunarken, 'RT Performans' modu ışın izleme aktif edildiğinde daha yüksek performans almak isteyen kullanıcıları hedefliyor.
Paylaşılan videoda da görüldüğü gibi, yeni modun dikkate değer bir fark sunduğunu söyleyebiliriz. Pencerelerden ve sudan gelen yansımalar oldukça ayrıntılı duruyor. Ancak bu ayrıntı seviyesi, özellikle araç yansımalarında biraz abartıya kaçıyor diyebiliriz. Zira tüm araçlarda cam efektine benzer bir yansıma görmek gerçek dışı bir izlenim bırakıyor.
Yeni güncellemenin şu an için ışın izleme teknolojisine sahip olan PC'ler için kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Ancak Rockstar'dan süpriz bir haber ile karşılaşabiliriz. Bilindiği üzere Rockstar, günümüzde GTA 6 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre merakla beklenen yapım, 2024 yılında piyasaya sürülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...