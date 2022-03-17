Nvidia’dan GPU ve SSD iletişimi için büyük adım

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Microsoft’un grafik biriminden SSD birimine veri aktarımını daha verimli hale getirerek oyunculara avantaj sağlayacak DirectStorage programlama ara yüzünü duyurmasının ardından bir hamle de Nvidia’dan geldi.

Nvidia Big Accelerator Memory (BaM) nedir?

Grafik birimlerinin programlanabilirlik olarak işlemcilere yaklaşması haliyle büyük depolama birimlerine doğrudan erişimi gereksinim haline getirdi. Nvidia’nın Big Accelerator Memory (BaM) olarak duyurduğu yeni teknoloji büyük veri setleri kullanan iş yüklerinde büyük kolaylık sağlıyor.

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IBM ile geliştirilen teknoloji bir programlama ara yüzüne ihtiyaç duymuyor. BaM kısaca grafik biriminin sistem belleği ve depolama sürücüsünden veriyi doğrudan alabilmesini sağlıyor. İşlemciyi aradan çıkaran teknoloji sanal bellek adresleme işine de girmiyor ve bağımsız hareket ediyor. Teknolojinin açık kaynak bir sürücü ile destekleneceği belirtiliyor.

AMD de önceki yıllarda SSD entegre ettiği Radeon Pro SSG hızlandırıcısını geliştirmişti ancak kompleks iş yüklerine göre tasarlanmadığı için bir grafik çözümü olarak kalmıştı. BaM teknolojisi bu noktada bir adım daha ileri gitmiş oluyor.

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