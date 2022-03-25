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    AMD FSR 2.0 Xbox Series ve Nvidia ekran kartlarında da çalışacak

    Çözünürlük yükseltme teknolojileri ciddi anlamda artış gösteriyor. Nvidia’nın başarısının ardından AMD de bu konuda ciddi yatırımlar yaptı. FSR 2.0 ise daha çok sistemi destekleyecek.
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    AMD FSR 2.0, Xbox konsollarına ve Nvidia GPU'larına geliyor
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    Nvidia ve AMD bir süredir yazılım destekli çözünürlük arttırma teknolojilerine önem veriyor. Nvidia’nın yapay zekâ destekli DLSS teknolojisi ciddi anlamda başarılı olsa da limitli sayıda cihazlarda destekleniyor. AMD ise buna karşılık olarak geçen yıl FidelityFX Super Resolution’ı duyurmuştu. Yapay zeka çekirdekleri gerektirmeyen teknolojinin yeni versiyonu FSR 2.0 ise geçen hafta duyurulmuştu. AMD, FSR 2.0 ile oldukça geniş bir kitleye hitap etmek istiyor.

    FSR 2.0 Nvidia GPU’lara ve Xbox Series cihazlarında da çalışacak

    Nvidia’nın DLSS teknolojisinin en limitleyici yanı, özel yapay zekâ çekirdekleri gerektirmesiydi. AMD ise bu konuda farklı bir yöne gitti. AMD’nin yaptığı açıklamaya göre FSR 2.0 teknolojisi Xbox konsollarında ve Nvidia ekran kartlarında da çalışacak. AMD, Geforce GTX 1070 ve üstü ekran kartlarının 1080p çözünürlükte FSR 2.0’ı çalıştırabileceğini belirtiyor. Ayrıca FSR teknolojisi Xbox Game Development Kit’e eklenmiş durumda ve kayıtlı geliştiricilere kullanıma sunulmuş durumda. AMD, desteklenen ekran kartlarını ve FSR 2.0’ın gecikme süresinin bulunduğu grafikler de yayınladı.

    AMD FSR 2.0, Xbox konsollarına ve Nvidia GPU'larına geliyor
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    AMD FSR 2.0, çok ciddi performans artışları sunuyor ancak FSR 1.0’a göre geliştiricilerden daha çok efor gerektiriyor. Nvidia DLSS destekleyen oyunlara birkaç gün içerisinde FSR 2.0 desteğinin eklenebileceğini belirten AMD, Unreal Engine 4 ve Unreal Engine 5 için bir eklenti de yayınlayacak. Bakalım FSR 2.0, Xbox ve PC’de benimsenebilecek mi.

    AMD FSR 2.0, Xbox konsollarına ve Nvidia GPU'larına geliyor
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 8 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 8 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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