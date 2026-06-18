Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cyberpunk'a rakip geliyor: No Law yeni tanıtım videosuyla beklentileri yükseltti

    Tanıtıldığı günden beri Cyberpunk 2077'ye benzetilen No Law, dün yayınlanan altı dakikalık teknoloji demosuyla beklentileri daha da yukarı çekti. Oyun beklenenden de daha büyük olacak.

    Cyberpunk'a rakip geliyor: No Law yeni tanıtım videosuyla beklentileri yükseltti Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında son günlerde üst üste gelen etkinliklere dün bir yenisi daha eklendi. Bu kez de sırada Unreal Engine projelerinin paylaşıldığı State of Unreal vardı. Dün gerçekleşen bu etkinliğin en dikkat çeken oyunu ise Cyberpunk 2077'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken No Law oldu.

    Daha önce bir tanıtım fragmanını da gördüğümüz No Law, The Ascent ile adından söz ettirmeyi başaran Neon Giant stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Oyunun ilk fragmanı ve işin başında Neon Giant'ın olması hâlihazırda bir beklenti yaratmıştı ama dün State of Unreal sırasında gösterilen altı dakikalık teknoloji demosuyla birlikte bu beklentiler çok daha yukarı çıktı. Çünkü görünen o ki No Law, gerçek anlamda Cyberpunk 2077'ye rakip olacak, epey iddialı bir oyun olacak.

    No Law, The Ascent'ten Çok Daha Büyük Bir Oyun Olacak

    Hatırlarsanız The Ascent izometrik açıdan oynanan bir siberpunk oyunuydu. Stüdyo No Law'da ise önemli bir değişikliğe gidiyor ve bu kez ana karakterin bakış açısından (FPS) deneyimleyeceğimiz futuristik bir dünya sunuyor. Dün paylaşılan teknoloji demosu, bu dünyanın son derece canlı ve detaylı olacağını gösteriyor. Dünkü etkinlik sırasında paylaşılan bazı detaylar şunlar oldu:

    • Oyunda dinamik bir gece-gündüz döngüsü olacak.
    • NPC'lerin bize karşı genel tavrı, oyunda verdiğimiz kararlara göre değişecek.
    • Hava durumu, saatin kaç olduğu ya da hangi bölgede olduğumuz gibi detaylara göre gördüğümüz NPC sayısı değişecek.
    • Verdiğimiz kararların etkileri oyunun geçtiği şehrin atmosferini değiştirebilecek.
    • Oyunda görünmez duvarlar ya da yükleme ekranı olmayacak.
    • Metahuman teknolojini kullanarak karakter çeşitliliğini artıracak.

    No Law için henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 7 saat önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diplomat maaşı iphone kişileri sime aktarma isuzu d-max en çok tutulan modeli yasal bahis sitesi 125cc scooter

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a) Pro
    Nothing Phone (3a) Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum