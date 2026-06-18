Cyberpunk'a rakip geliyor: No Law yeni tanıtım videosuyla beklentileri yükseltti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında son günlerde üst üste gelen etkinliklere dün bir yenisi daha eklendi. Bu kez de sırada Unreal Engine projelerinin paylaşıldığı State of Unreal vardı. Dün gerçekleşen bu etkinliğin en dikkat çeken oyunu ise Cyberpunk 2077'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken No Law oldu.

Daha önce bir tanıtım fragmanını da gördüğümüz No Law, The Ascent ile adından söz ettirmeyi başaran Neon Giant stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Oyunun ilk fragmanı ve işin başında Neon Giant'ın olması hâlihazırda bir beklenti yaratmıştı ama dün State of Unreal sırasında gösterilen altı dakikalık teknoloji demosuyla birlikte bu beklentiler çok daha yukarı çıktı. Çünkü görünen o ki No Law, gerçek anlamda Cyberpunk 2077'ye rakip olacak, epey iddialı bir oyun olacak.

No Law, The Ascent'ten Çok Daha Büyük Bir Oyun Olacak

Hatırlarsanız The Ascent izometrik açıdan oynanan bir siberpunk oyunuydu. Stüdyo No Law'da ise önemli bir değişikliğe gidiyor ve bu kez ana karakterin bakış açısından (FPS) deneyimleyeceğimiz futuristik bir dünya sunuyor. Dün paylaşılan teknoloji demosu, bu dünyanın son derece canlı ve detaylı olacağını gösteriyor. Dünkü etkinlik sırasında paylaşılan bazı detaylar şunlar oldu:

Oyunda dinamik bir gece-gündüz döngüsü olacak.

NPC'lerin bize karşı genel tavrı, oyunda verdiğimiz kararlara göre değişecek.

Hava durumu, saatin kaç olduğu ya da hangi bölgede olduğumuz gibi detaylara göre gördüğümüz NPC sayısı değişecek.

Verdiğimiz kararların etkileri oyunun geçtiği şehrin atmosferini değiştirebilecek.

Oyunda görünmez duvarlar ya da yükleme ekranı olmayacak.

Metahuman teknolojini kullanarak karakter çeşitliliğini artıracak.

No Law için henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı.

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Cyberpunk'a rakip geliyor: No Law yeni videosuyla heyecanlandırdı

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