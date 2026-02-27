Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD FSR 4.1 resmen sızdı: RDNA 3'e gelecek mi?

    AMD'nin FSR 4.1 güncellemesi sızdırıldı. Görüntü kalitesinde belirgin artış sunan yeni sürüm test edilirken, RDNA 3 kartlara resmi destek hâlâ belirsizliğini koruyor.

    AMD FSR 4.1 resmen sızdı: RDNA 3'e gelecek mi? Tam Boyutta Gör
    AMD cephesinde FSR 4 tartışmaları sürerken bu kez FSR 4.1'e ait olduğu belirtilen bir beta DLL dosyası internete sızdırıldı. İlk karşılaştırmalar, mevcut FSR 4 sürümüne kıyasla daha net dokular ve daha az bulanıklık sunduğunu gösteriyor.

    AMD FSR 4.1 resmen sızdı

    Kaçıranlar için FSR 4, RDNA 4 mimarisiyle birlikte tanıtılmış ve özellikle Radeon RX 9000 Series ekran kartlarına özel olarak konumlandırılmıştı. Yapay zekâ destekli yeni Super Resolution modeli, görüntü kalitesinde Nvidia'nın DLSS çözümüne ciddi şekilde yaklaşmıştı. Ancak teknoloji yalnızca yeni nesil GPU'larla sınırlı kaldı.

    AMD FSR 4.1 resmen sızdı: RDNA 3'e gelecek mi? Tam Boyutta Gör
    Guru3D forumlarında paylaşılan beta DLL dosyası ise, kullanıcılar tarafından farklı oyunlarda test edildi. İlk geri bildirimlere göre aynı çözünürlük ve performans modunda, mevcut sürüme kıyasla daha fazla detay korunuyor. Örneğin, The Last of Us Part II, Stellar Blade, Monster Hunter, Cyberpunk 2077 ve Hogwarts Legacy gibi yapımlarda özellikle Ultra Performance modunda dahi daha keskin dokular ve daha stabil gölgelerden bahsediliyor.

    Bazı karşılaştırmalarda ise FSR 4.1'in Ultra Performans modunun, önceki sürümün Kalite moduna yakın sonuç verdiği belirtiliyor. Bu da Nvidia'nın son dönemdeki DLSS modeline rakip olacağına işaret ediyor olabilir.

    INT8 yolu ve RDNA 3 tartışması

    Daha önce sızan FSR SDK dosyalarında INT8 tabanlı bir FSR 4 varyantının izlerine rastlanmıştı. Bu sürümün Radeon RX 7000 Serisi ve hatta RX 6000 serisi kartlarda çalıştırılabildiği ortaya çıkmıştı. Performans kazanımı RDNA 4 kadar yüksek olmasa da, görüntü kalitesindeki artış dikkat çekiciydi.

    Buna rağmen AMD, FSR 4'ü resmi olarak RDNA 3 mimarisine getirme konusunda net bir plan açıklamış değil. Özellikle RDNA 3.5 tabanlı taşınabilir oyun cihazları düşünüldüğünde bu karar uzun süredir bekleniyorr. Çünkü ölçekleme teknolojisinin en fazla fayda sağlayacağı alanlardan biri tam da bu segment.

    FSR 4.1 ne zaman çıkacak?

    FSR 4.1’in büyük olasılıkla bir sonraki Adrenalin sürücüsüyle resmi olarak duyurulması bekleniyor. Eğer INT8 yolu resmi hâle getirilirse, eski Radeon sahipleri için ciddi bir kazanım olabilir. Aksi senaryoda FSR 4, RDNA 4’e özel bir vitrin özelliği olarak kalmaya devam edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polisitemia vera hastalarının yorumları banyo için ısıtıcı tavsiye kan verdikten sonra halsizlik ne kadar sürer chanel nasıl okunur araç şase kablosu arızası belirtileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum