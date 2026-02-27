AMD FSR 4.1 resmen sızdı: RDNA 3'e gelecek mi?

AMD FSR 4.1 resmen sızdı
Kaçıranlar için FSR 4, RDNA 4 mimarisiyle birlikte tanıtılmış ve özellikle Radeon RX 9000 Series ekran kartlarına özel olarak konumlandırılmıştı. Yapay zekâ destekli yeni Super Resolution modeli, görüntü kalitesinde Nvidia'nın DLSS çözümüne ciddi şekilde yaklaşmıştı. Ancak teknoloji yalnızca yeni nesil GPU'larla sınırlı kaldı.
Bazı karşılaştırmalarda ise FSR 4.1'in Ultra Performans modunun, önceki sürümün Kalite moduna yakın sonuç verdiği belirtiliyor. Bu da Nvidia'nın son dönemdeki DLSS modeline rakip olacağına işaret ediyor olabilir.
INT8 yolu ve RDNA 3 tartışması
Daha önce sızan FSR SDK dosyalarında INT8 tabanlı bir FSR 4 varyantının izlerine rastlanmıştı. Bu sürümün Radeon RX 7000 Serisi ve hatta RX 6000 serisi kartlarda çalıştırılabildiği ortaya çıkmıştı. Performans kazanımı RDNA 4 kadar yüksek olmasa da, görüntü kalitesindeki artış dikkat çekiciydi.
Buna rağmen AMD, FSR 4'ü resmi olarak RDNA 3 mimarisine getirme konusunda net bir plan açıklamış değil. Özellikle RDNA 3.5 tabanlı taşınabilir oyun cihazları düşünüldüğünde bu karar uzun süredir bekleniyorr. Çünkü ölçekleme teknolojisinin en fazla fayda sağlayacağı alanlardan biri tam da bu segment.
FSR 4.1 ne zaman çıkacak?
FSR 4.1'in büyük olasılıkla bir sonraki Adrenalin sürücüsüyle resmi olarak duyurulması bekleniyor. Eğer INT8 yolu resmi hâle getirilirse, eski Radeon sahipleri için ciddi bir kazanım olabilir. Aksi senaryoda FSR 4, RDNA 4'e özel bir vitrin özelliği olarak kalmaya devam edecek.