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    AMD gelirlerde rekor artış yakaladı

    Ryzen işlemcilerin ve Radeon grafik birimlerinin başarılı satışları sayesinde AMD geçen yılın son çeyreğinde yüzde 50 gibi rekor bir yükseliş yakalamayı başardı.
    2 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD gelirlerde rekor artış yakaladı
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    Gerek grafik tarafında Navi mimarisi ile gerekse işlemci tarafında Zen 3 mimarisi ile başarılı bir yılı geride bırakan AMD, bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Firma rekor yükseliş elde etti.

    Avantajı iyi kullandı

    Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre AMD'nin elde ettiği toplam gelir 2.13 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 50 artış yakaladı. Faaliyet karı 348 milyon dolar ile rekor kırarken net gelir de 170 milyon dolar oldu.

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    Fİrmanın işlemci ve grafik bölümü en fazla geliri getiren kısım oldu. 1.66 mmilyar dolar gelir elde eden bölüm yüzde 69 gibi etkileyici bir yükseliş yakaladı. Bu dönemde konsol satışları düştüğü için yarı özel yonga tasarımları düz bir çizgi izledi ancak EPYC sunucu işlemcileri bölümü şaha kaldırdı. Sunucu ve Yarı Özel Bölüm 465 milyon dolar gelir elde ederek yüzde 7 civarında yükseldi.

    Yıl genelinde firmanın elde ettiği gelir 6.73 milyar dolar oldu ve yüzde 4 civarında artış gördü. Sunucu ve Yarı Özel bölüm 2019 yılında gelirlerini biraz düşürdüğü için yükseliş sınırlı kaldı.

    Yeni yılın ilk çeyreğinde ise AMD mevsimsel olarak düşüş bekliyor. Ryzen ve Radeon serileri ivmeyi sürdürse de sunucu ve yarı özel bölümde talep biraz daha düşecek. Bu bakımdan 1.8 milyar dolar civarında bir gelir elde edilecek.



    https://www.techpowerup.com/263383/amd-reports-fourth-quarter-and-annual-2019-financial-results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mutlak.Sıfır (@mutlak.sıfır) 53 dk. en beğenilen
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    Musty3535123 (@musty3535123) 1 sa.
    seninleyiz amd, kendinde uç bizide uçur :D
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    Mutlak.Sıfır 53 dk. en beğenilen
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    Edward Teach 1 sa.
    daha iyi ar-ge yapabilmesi için istiyoruz tabi çok kazanmasını yoksa cebimize girdiğinden değil.elindeki cpu gpu mimarileri değerli ve geliştirilirse biz fayda göreceğiz.
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    ilkerinanç 1 sa.
    Zen 2 mimarisi değilmiydi ya?Zen 3 yazılmış?
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    Musty3535123 1 sa.
    seninleyiz amd, kendinde uç bizide uçur :D
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    Kuantum34 1 sa.
    Daha bu başlangıç mobil tarafdada intel büyük bir darbe yiyecek.
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    BoşnakAğa 1 sa.
    Intel'in son çeyrekteki 6.9 milyar dolarlık karına göre 170 milyon dolarlık kar çok küçük kalsa da AMD için güzel bir sonuç


    İlerleme var


    Umarım daha da iyiye giderler ve rekabetin daha da artmasına neden olurlar
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