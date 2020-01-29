AMD gelirlerde rekor artış yakaladı

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Gerek grafik tarafında Navi mimarisi ile gerekse işlemci tarafında Zen 3 mimarisi ile başarılı bir yılı geride bırakan AMD, bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Firma rekor yükseliş elde etti.

Avantajı iyi kullandı

Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre AMD'nin elde ettiği toplam gelir 2.13 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 50 artış yakaladı. Faaliyet karı 348 milyon dolar ile rekor kırarken net gelir de 170 milyon dolar oldu.

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Fİrmanın işlemci ve grafik bölümü en fazla geliri getiren kısım oldu. 1.66 mmilyar dolar gelir elde eden bölüm yüzde 69 gibi etkileyici bir yükseliş yakaladı. Bu dönemde konsol satışları düştüğü için yarı özel yonga tasarımları düz bir çizgi izledi ancak EPYC sunucu işlemcileri bölümü şaha kaldırdı. Sunucu ve Yarı Özel Bölüm 465 milyon dolar gelir elde ederek yüzde 7 civarında yükseldi.

Yıl genelinde firmanın elde ettiği gelir 6.73 milyar dolar oldu ve yüzde 4 civarında artış gördü. Sunucu ve Yarı Özel bölüm 2019 yılında gelirlerini biraz düşürdüğü için yükseliş sınırlı kaldı.

Yeni yılın ilk çeyreğinde ise AMD mevsimsel olarak düşüş bekliyor. Ryzen ve Radeon serileri ivmeyi sürdürse de sunucu ve yarı özel bölümde talep biraz daha düşecek. Bu bakımdan 1.8 milyar dolar civarında bir gelir elde edilecek.

https://www.techpowerup.com/263383/amd-reports-fourth-quarter-and-annual-2019-financial-results

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