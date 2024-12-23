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    AMD havlu attı: Radeon RX 9070 XT çıkmadan test edildi

    AMD RDNA 4 mimarisinin amiral gemisi ekran kartı Radeon RX 9070 XT'ye ait 3D Mark Time Spy testleri sızdırıldı. Ekran kartı, RX 7900 GRE'den daha iyi ancak RTX 4070 Ti gücünde.
    AMD havlu attı: Radeon RX 9070 XT çıkmadan test edildi Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yaklaşmakta olan CES 2025 kapsamında Radeon RX 9000 serisi, FSR 4.0 ve yeni Ryzen 9 9000X3D işlemciler dahil olmak üzere yeni ürün ve teknolojilerini tanıtması bekleniyor. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, RX 9000 serisinin tepe modeli Radeon RX 9070 XT'ye ait kıyaslama sonuçları internete sızdırıldı. Ekran kartı, selefinden güçlü olsa da, RTX 4070 Ti gücünde.

    Radeon RX 9070 XT çıkmadan test edildi

    Şu ana kadar bildiklerimize göre 2025 yılının GPU dünyasında çok sayıda yeniliğe ev sahipliği yapması bekleniyor. Intel, Arc Battlemage GPU'lar rekabete katılırken, AMD cephesinde Radeon RX 9000, Nvidia'da ise GeForce RTX 5000 serisinin satışa çıktığını göreceğiz. Ancak bunun öncesinde yepyeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak da Radeon RX 9070 serisine ait 3D Mark Time Spy sonuçları internete sızdı. 

    AMD havlu attı: Radeon RX 9070 XT çıkmadan test edildi Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görsele baktığımızda, platformda test edilen GPU'nun "AMD Radeon RX 9070 XT" olduğunu açıkça görebiliyoruz ve grafik testinde 22.894 puan alıyor. Bu da kartı RTX 4070 Ti modelinin karşısına konumlandırıyor ve RX 7900 GRE modelinden, neredeyse %2 daha hızlı.Ancak ilginç olan şu ki, bir önceki amiral gemisi Radeon RX 7900 XT'nin benzer testlerde 26.744 puan aldığını hatırlatalım

    Daha önce RX 9070 XT'nin RTX 4080 ile aynı seviyede olacağı söylentisi vardı, ancak son söylentiler GPU'nun RX 7900 GRE'den daha hızlı olacağını ortaya koydu. Yeni sızıntı ise, bu iddiaları doğrular nitelikte. Tabii ki bunun sentetik bir kıyaslama olduğunu ve oyun performansının farklı olabileceğini unutmamak gerek. 

    Kaçıranlar için AMD, RDNA 4 tabanlı RX 9000 serisinde RTX x0x0 serisine benzer bir isimlendirme stratejisi benimsemeyi planlıyor. Buna göre seride yer alacak GPU'lar şu şekilde olacak:

    • AMD Radeon RX 9070 serisi
    • AMD Radeon RX 9060 serisi
    • AMD Radeon RX 9050 serisi
    • AMD Radeon RX 9040 serisi
    • AMD Radeon RX 9070 XT
    • AMD Radeon RX 9070M XT
    • AMD Radeon RX 9070
    • AMD Radeon RX 9070M
    • AMD Radeon RX 9070S
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    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

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    Sinoeis 2 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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