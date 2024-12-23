AMD havlu attı: Radeon RX 9070 XT çıkmadan test edildi

Radeon RX 9070 XT çıkmadan test edildi
Şu ana kadar bildiklerimize göre 2025 yılının GPU dünyasında çok sayıda yeniliğe ev sahipliği yapması bekleniyor. Intel, Arc Battlemage GPU'lar rekabete katılırken, AMD cephesinde Radeon RX 9000, Nvidia'da ise GeForce RTX 5000 serisinin satışa çıktığını göreceğiz. Ancak bunun öncesinde yepyeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak da Radeon RX 9070 serisine ait 3D Mark Time Spy sonuçları internete sızdı.
Daha önce RX 9070 XT'nin RTX 4080 ile aynı seviyede olacağı söylentisi vardı, ancak son söylentiler GPU'nun RX 7900 GRE'den daha hızlı olacağını ortaya koydu. Yeni sızıntı ise, bu iddiaları doğrular nitelikte. Tabii ki bunun sentetik bir kıyaslama olduğunu ve oyun performansının farklı olabileceğini unutmamak gerek.
Kaçıranlar için AMD, RDNA 4 tabanlı RX 9000 serisinde RTX x0x0 serisine benzer bir isimlendirme stratejisi benimsemeyi planlıyor. Buna göre seride yer alacak GPU'lar şu şekilde olacak:
- AMD Radeon RX 9070 serisi
- AMD Radeon RX 9060 serisi
- AMD Radeon RX 9050 serisi
- AMD Radeon RX 9040 serisi
- AMD Radeon RX 9070 XT
- AMD Radeon RX 9070M XT
- AMD Radeon RX 9070
- AMD Radeon RX 9070M
- AMD Radeon RX 9070S
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.