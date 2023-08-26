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    Anlık Bildirim

    AMD HYPR-RX netleşmeye başladı: FSR 3.0 entegre olacak

    AMD'nin merakla beklenen HYPER-RX teknolojisi için tarih verildi. Nvidia Reflex ve DLSS 3.0 rakibi, kare oluşturma özelliği ile çok yakında geliyor. İşte detaylar...
    AMD HYPR-RX netleşmeye başladı: FSR 3.0 entegre olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Gamescom 2023 kapsamında AMD, yeni ekran kartları RX 7800 XT ve RX 7700 XT'yi duyurdu. Ancak etkinlikte sürpriz bir duyuru daha paylaşıldı. AMD, uzun süredir beklenen HYPR-RX teknolojisinin çıkış tarihine açıklık getirdi. Peki HYPR-RX neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım

    AMD HYPR-RX, Eylül'de geliyor

    Bilmeyenler için AMD HYPR-RX, Radeon Süper Çözünürlük (RSR)Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerini birleştiren tek tıkla performans artırma teknolojisi olacak. Bu özellikler halihazırda Radeon sürücülerinde mevcut olsa da, AMD'ye göre HYPR-RX önceden ayarlanmış profiller arasına konumlandırılacak ve kullanıcılar oyunlar için hangi profilin kendisine en uygun olduğunu seçebilecek.

    AMD HYPR-RX netleşmeye başladı: FSR 3.0 entegre olacak Tam Boyutta Gör
    Bu noktada AMD, HYPR-RX'in Eylül ayında piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca bu teknoloji, FSR 3.0 ile kullanıma sunulacak Nvidia Frame Generation benzeri ''Fluid Motion Frames'' (FMF) özelliğini de içerecek. Ancak bunun için kullanıcıların 2024'ün ilk çeyreğine kadar beklemeleri gerekecek.

    Fluid Motion Frames'in neler sunduğuna gelirsek, AMD halihazırda bu teknolojiyi sergilemiş olsa da, yalnızca HYPR-RX aktif edildiğinde  FPS'in 73'ten 178'e kadar çıkacağını söylüyor. Bu da HYPR-RX'in DLSS 3.0'a sıkı bir rakip olacağını gösteriyor diyebiliriz. 

    AMD HYPR-RX'in FSR 3.0'a kıyasla Radeon sürücülerine entegre olacağını hatırlatalım. Yani FSR 2.0'a kıyasla yalnızca AMD donanımlarını destekleyecek. Dolayısıyla bir oyunda hem HYPR-RX hem de FSR aynı anda etkinleştirildiğinde bunun nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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