AMD HYPR-RX netleşmeye başladı: FSR 3.0 entegre olacak

AMD HYPR-RX, Eylül'de geliyor
Bilmeyenler için AMD HYPR-RX, Radeon Süper Çözünürlük (RSR), Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerini birleştiren tek tıkla performans artırma teknolojisi olacak. Bu özellikler halihazırda Radeon sürücülerinde mevcut olsa da, AMD'ye göre HYPR-RX önceden ayarlanmış profiller arasına konumlandırılacak ve kullanıcılar oyunlar için hangi profilin kendisine en uygun olduğunu seçebilecek.
Fluid Motion Frames'in neler sunduğuna gelirsek, AMD halihazırda bu teknolojiyi sergilemiş olsa da, yalnızca HYPR-RX aktif edildiğinde FPS'in 73'ten 178'e kadar çıkacağını söylüyor. Bu da HYPR-RX'in DLSS 3.0'a sıkı bir rakip olacağını gösteriyor diyebiliriz.
AMD HYPR-RX'in FSR 3.0'a kıyasla Radeon sürücülerine entegre olacağını hatırlatalım. Yani FSR 2.0'a kıyasla yalnızca AMD donanımlarını destekleyecek. Dolayısıyla bir oyunda hem HYPR-RX hem de FSR aynı anda etkinleştirildiğinde bunun nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.