AMD HYPR-RX netleşmeye başladı: FSR 3.0 entegre olacak

AMD HYPR-RX, Eylül'de geliyor

Bilmeyenler için AMD HYPR-RX, Radeon Süper Çözünürlük (RSR), Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerini birleştiren tek tıkla performans artırma teknolojisi olacak. Bu özellikler halihazırda Radeon sürücülerinde mevcut olsa da, AMD'ye göre HYPR-RX önceden ayarlanmış profiller arasına konumlandırılacak ve kullanıcılar oyunlar için hangi profilin kendisine en uygun olduğunu seçebilecek.

Tam Boyutta Gör Bu noktada AMD, HYPR-RX'in Eylül ayında piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca bu teknoloji, FSR 3.0 ile kullanıma sunulacak Nvidia Frame Generation benzeri ''Fluid Motion Frames'' (FMF) özelliğini de içerecek. Ancak bunun için kullanıcıların 2024'ün ilk çeyreğine kadar beklemeleri gerekecek.

Fluid Motion Frames'in neler sunduğuna gelirsek, AMD halihazırda bu teknolojiyi sergilemiş olsa da, yalnızca HYPR-RX aktif edildiğinde FPS'in 73'ten 178'e kadar çıkacağını söylüyor. Bu da HYPR-RX'in DLSS 3.0'a sıkı bir rakip olacağını gösteriyor diyebiliriz.

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AMD HYPR-RX'in FSR 3.0'a kıyasla Radeon sürücülerine entegre olacağını hatırlatalım. Yani FSR 2.0'a kıyasla yalnızca AMD donanımlarını destekleyecek. Dolayısıyla bir oyunda hem HYPR-RX hem de FSR aynı anda etkinleştirildiğinde bunun nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor.

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