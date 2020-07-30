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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD karını katladı, hisseleri uçuşa geçti

    Geçen yıl aynı döneme göre net karını neredeyse beşe katlayan AMD borsada da rekor üstüne rekor kırdı. Firmanın toplam pazar değeri 90 milyar dolar sınırına dayandı.
    2 gün
    3,2b
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    22
    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD karını katladı, hisseleri uçuşa geçti
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    Özellikle Ryzen işlemcilerin başarısı ile birlikte borsada istikrarlı bir yükseliş yaşayan AMD bugün Intel’i de geride bırakarak rekor üstüne rekor kırıyor. İkinci çeyrek mali sonuçlar gelince bir rekor daha geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı

    AMD ikinci çeyrekte coştu

    AMD tarafından paylaşılan yılın ikinci çeyreğine ait mali tablolara göre elde edilen toplam gelir 1.93 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 26 arttı. Faaliyet karı 173 milyon dolar ile üçe katlanırken, net kar da 157 milyon dolar ile beşe katlandı. Çeyrek bazda ise çok küçük düşüşler var.

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    Firmanın PC bölümü yüzde 45 artışla 1.37 milyar dolar üretmeyi başardı. Ryzen işlemciler fırtınalar estirse de Radeon grafik satışları pek iyi değil. Bu bakımdan çeyrek bazda küçük bir düşüş yaşandı. Sunucu ve Yarı Özel Yonga bölümü de yüzde 4 düşüş yaşadı. Yeni konsol beklentisi ile üretim azalırken EPYC işlemcilerin satışları arttırması düşüşü yavaşlattı.

    Açıklanan rakamlar ile birlikte AMD’nin hisseleri 76$ seviyesini geçmiş durumda ve yeni bir rekor geldi. Firmanın toplam pazar değeri de 90 milyar dolar sınırına dayandı. Üçüncü çeyrekte Ryzen 4000G ve Athlon serileri ile AMD’nin çıkışı sürdürmesi bekleniyor. Lisa Su da tarihin en iyi CEO’ları arasında yerini almak üzere.



    https://ir.amd.com/news-releases/news-release-details/amd-reports-second-quarter-2020-financial-results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün en beğenilen
    Ama çok ısınıy... he artık o konu kapandı galiba. Gerçi sunucuda 2 intel işlemcisi 1 amd işlemcisini geçmiş galiba biraz. Hisseler düşmesin :P
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    435 (Yusuf Aslanyürek) 2 gün
    Ben bile 40 yıllık incelci hayatımda ilk defa amd aldım 3960x, render’da benim diğer PC 7900x’in içinden geçiyor. Böyle devam ederse Intel’e dönmeyiz.
    Yanıtla +16
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    caneycaney (caney caney) 2 gün
    Gün gelir devran döner dedikleri bu olsa gerek.

    Devran döndüğünde bizi bu hale getirenleri görmek isterim.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün
    İntel bitti toprağı bol olsun.



    Bakalım nvidia’yı yakalayabilecek mi?
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    Spartan.32 (Ahmet Balçıklı) 2 gün
    Ayrıca Intel in yıllarca uyguladığı %5 performans artışı için yeni soket, yeni nesil anakart dayatmasına da bir destek açıklaması bekliyorum
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    arslan0058 (- -) 2 gün (düzenlendi)
    Amd sayesinde islemcilerdeki cekirdek sayilari fazlasiyla artti, umarim intelde bununda ustune cikabilecek bir yol bulur. Rekabet her zaman kullanicinin yararinadir bugun intel islemci uretmeyi biraksa amd intelin son 5 senede yaltigi taktigi yapar yani eski islemcilerin suyunu sıka sıka yeni nesil diye satar.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün
    Belli ki Ekrem71 AMD'den hisse almış, 2 haftada 3. haberi AMD hisseleri adına...
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    Arisaka 2 gün
    Blokladığım insanlar kuduruyor hahahahhahaahsdhada
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    Katalikitci (Katalikitci ) 2 gün (düzenlendi)
    Telaş etmeyin intelde gelecek 10 yılın teknolojisi var. Sağ gösterip sol vuracak intel. Bunlar anlık dalgalanmalar.



    edit: ytd
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 gün (düzenlendi)
    EVET ; AMD çok fazla KARI almış !
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    caneycaney (caney caney) 2 gün
    Gün gelir devran döner dedikleri bu olsa gerek.

    Devran döndüğünde bizi bu hale getirenleri görmek isterim.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Arisaka 2 gün caneycaney
    Bizi bu hale getirenler? :DDDDDNe yaptı elinde avucunda ne varsa gasp mı etti? çoluğunun çocuğunun rızkını mı çaldı? dünyanın öbür ucunda ki teknoloji firmasına da duyar kasmazsın yahu..Hele bazıları ''bizi yıllarca 4 çekirdeğe mahkum ettiler bla bla bla'' diye lafa giriyor. Kardeşim ne yapıyorsunuz bir söyler misiniz? kansere çare mi üretiyorsunuz? cern için bilimsel bir çalışma mı yürütüyorsunuz? galaksi ötesini mi keşfediyorsunuz? lan ne yapıyorsunuz? yada ne yaptınız? altı üstü kıçı kırık bir oyun oynuyorsunuz ne bu tripler? hani salsan 10-20 çekirdek işlemcileri sanki bir şey yapacaklar. Cinebench de birbiriyle puan yarışına giren, oyunda 2 fps fazla alınca hava atan adamlar 4 çekirdeğe mahkum kaldık diyorlar
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    i Am Not Dead (Volkan Bozbulut) 2 gün caneycaney
    arisakanın zeka seviyesi ironiyi anlayacak zekada değil önemseme
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    435 (Yusuf Aslanyürek) 2 gün
    Ben bile 40 yıllık incelci hayatımda ilk defa amd aldım 3960x, render’da benim diğer PC 7900x’in içinden geçiyor. Böyle devam ederse Intel’e dönmeyiz.
    Yanıtla +16
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