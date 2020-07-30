AMD karını katladı, hisseleri uçuşa geçti

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Özellikle Ryzen işlemcilerin başarısı ile birlikte borsada istikrarlı bir yükseliş yaşayan AMD bugün Intel’i de geride bırakarak rekor üstüne rekor kırıyor. İkinci çeyrek mali sonuçlar gelince bir rekor daha geldi.

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AMD ikinci çeyrekte coştu

AMD tarafından paylaşılan yılın ikinci çeyreğine ait mali tablolara göre elde edilen toplam gelir 1.93 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 26 arttı. Faaliyet karı 173 milyon dolar ile üçe katlanırken, net kar da 157 milyon dolar ile beşe katlandı. Çeyrek bazda ise çok küçük düşüşler var.

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Firmanın PC bölümü yüzde 45 artışla 1.37 milyar dolar üretmeyi başardı. Ryzen işlemciler fırtınalar estirse de Radeon grafik satışları pek iyi değil. Bu bakımdan çeyrek bazda küçük bir düşüş yaşandı. Sunucu ve Yarı Özel Yonga bölümü de yüzde 4 düşüş yaşadı. Yeni konsol beklentisi ile üretim azalırken EPYC işlemcilerin satışları arttırması düşüşü yavaşlattı.

Açıklanan rakamlar ile birlikte AMD’nin hisseleri 76$ seviyesini geçmiş durumda ve yeni bir rekor geldi. Firmanın toplam pazar değeri de 90 milyar dolar sınırına dayandı. Üçüncü çeyrekte Ryzen 4000G ve Athlon serileri ile AMD’nin çıkışı sürdürmesi bekleniyor. Lisa Su da tarihin en iyi CEO’ları arasında yerini almak üzere.

https://ir.amd.com/news-releases/news-release-details/amd-reports-second-quarter-2020-financial-results

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